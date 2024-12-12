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11 народных депутатов находятся в розыске, - Рух "Чесно". ИНФОГРАФИКА

У розшуку перебувають 11 нардепів

По данным Министерства внутренних дел сейчас объявлены в розыск 11 народных депутатов состава Верховной Рады IХ созыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Рух "Чесно".

Отмечается, что в ВРУ IХ созыва часть нардепов прибегла к бегству из страны, когда им грозило подозрение или судебный приговор. Например, буквально перед вынесением приговора выехал "слуга" Андрей Одарченко, а за день до вручения подозрения сбежал из Украины фигурант Реестра предателей Артем Дмитрук (депутатская группа "Возрождение Украины", был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа"). Правоохранители считают, что они незаконно пересекли границу.

11 народних депутатів перебувають у розшуку

По данным МВД, сейчас объявлены в розыск 11 народных депутатов IX созыва.

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Часть из них уже потеряли мандаты и сейчас находятся за рубежом. Кто-то сбежал в Европу, как Дмитрук, который скрывается в Лондоне, или в Израиль - как Вадим Рабинович, или в Россию - как Андрей Деркач и Илья Кива, которого впоследствии нашли убитым.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние пять лет рекордно много - аж 52 - нардепа досрочно сложили мандаты. К тому же, шестеро из них были лишены мандатов из-за потери гражданства.

Автор: 

депутат (3314) розыск (840) ЧЕСНО (101)


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Топ комментарии
+5
Хто Киву ищет?Призрачный патруль?
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12.12.2024 15:01
+4
Сама бандитська рада
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12.12.2024 15:17
+4
А чому слуги урода куницького немає в цьому списку?
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12.12.2024 15:20
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Хто Киву ищет?Призрачный патруль?
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12.12.2024 15:01 Ответить
юридично для підтвердження факту смерті необхідне свідоцтво про смерть
якщо смерть не природня або є сумніви, що особа померла сама, то для видачі свідоцтва про смерть необхідний висновок судмедекспертизи, у якому зазначено причину смерті
кацапські документи з цього приводу (експертиза, свідоцтво) не проходять, а також за відсутності зносин із @уйлостаном ніхто їх офіційно не надасть та не визнає
повідомлення у ЗМІ про смерть цього пі@ара теж не є підставою для видачі свідоцтва про смерть - хіба хтось з рідних звернеться до суду задля встановлення факту смерті (допоки про таке не чутно)
ото і шукають здохлого киву
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12.12.2024 15:16 Ответить
Гур мо видасть довідку....
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12.12.2024 15:32 Ответить
загс її запхає в одне місце та й забуде
та й до киви гур жодного відношення не має, сбу працювала
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12.12.2024 15:33 Ответить
Сбу нехай тоді довідку видасть і фото...
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12.12.2024 15:35 Ответить
ту довідку у то саме місце разом із фото
а може інсценування та кива зараз десь в кндр ківі лопає?
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12.12.2024 15:37 Ответить
Ви хочете побачити ківу? І його стан?
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12.12.2024 15:41 Ответить
чом би й ні
покопати, обісцяти, наплювати - тоді до моргу за висновком сме
най відкопують та присилають шо є, розберемося
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12.12.2024 15:44 Ответить
СБУ може Вас туди відправити - без відкопання....
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12.12.2024 15:46 Ответить
куди? до кндр чи на потойбічний світ?
не перебільшуйте можливості Служби Божої
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12.12.2024 15:49 Ответить
а кндр тут при чому, ?
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12.12.2024 15:55 Ответить
дружбани кивині
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12.12.2024 15:57 Ответить
я таких тонкощів не знаю! ЧАО!
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12.12.2024 15:59 Ответить
ще й морг та судмедексперт сертифікований потрібні
служба не на стільки туроператор
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12.12.2024 15:51 Ответить
сбу стала СБУ - не як філіал бувшої ФСБ Можуть ....
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12.12.2024 15:52 Ответить
не можуть, не вигадуйте
тому цей здохлий ган@он буде надалі у розшуку,
а служба буде відписувати слідаку, що за "оперативними даними - вбитий"
буде або тіло (ексгумація), або рішення суду про встановлення факту смерті - отоді буде діло
а то все порожні балачки
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12.12.2024 15:56 Ответить
Закрийте двері на замок - за Вами уже могли виїхати
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12.12.2024 15:58 Ответить
розслабтеся
ніхто нікуди не виїхав
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12.12.2024 15:58 Ответить
.... в чому я дуже маю сумнів...
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12.12.2024 16:00 Ответить
усього найкращого
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12.12.2024 16:01 Ответить
Навзаєм.....
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12.12.2024 16:02 Ответить
кабздон корінець ілюхіного квитка на загал ще не показував.
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12.12.2024 16:38 Ответить
Так Ківі все тойво нащо йог овже шукати?
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12.12.2024 15:06 Ответить
Уже пора этот созыв вносить в Книгу рекордов Гиннеса.Есть ли еще в какой стране парламент,в котором столько парламентариев в розыске?И их число наверняка будет еще расти.
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12.12.2024 15:06 Ответить
Сама бандитська рада
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12.12.2024 15:17 Ответить
А чому слуги урода куницького немає в цьому списку?
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12.12.2024 15:20 Ответить
не на часі....
Мабуть у відрядженні,,,
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12.12.2024 15:34 Ответить
І знов слуги.
Хтось здивований, окрім *********?
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12.12.2024 15:26 Ответить
Звіряємося по політичних силах, де від ОПЗЖ: волошин,кива, козак,королевська,кузьмін, рабінович, деркач і від "слкуг" - братів "ригів ОПЗЖ": дмитрук, одарченко, ще один брат "слуг" від партії Коломойського "за майбутнє" - дубневич і шматок політичної сили від "ригів" - шахов - "наш край". Одні патріоти, решта від цих сил або на росії, або працюють на діючу владу в офісі президента, уряді, парламенті і військово-цивільних адміністраціях. Я вітаю нарід 73% з їх правильним вибором, як сказали з телевізора олігархи, так і проголосували.
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12.12.2024 15:32 Ответить
незабаром буде 73%
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12.12.2024 17:07 Ответить
В тій ВР коаліції нема давним давно.
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12.12.2024 18:05 Ответить
 
 