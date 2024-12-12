11 народных депутатов находятся в розыске, - Рух "Чесно". ИНФОГРАФИКА
По данным Министерства внутренних дел сейчас объявлены в розыск 11 народных депутатов состава Верховной Рады IХ созыва.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Рух "Чесно".
Отмечается, что в ВРУ IХ созыва часть нардепов прибегла к бегству из страны, когда им грозило подозрение или судебный приговор. Например, буквально перед вынесением приговора выехал "слуга" Андрей Одарченко, а за день до вручения подозрения сбежал из Украины фигурант Реестра предателей Артем Дмитрук (депутатская группа "Возрождение Украины", был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа"). Правоохранители считают, что они незаконно пересекли границу.
По данным МВД, сейчас объявлены в розыск 11 народных депутатов IX созыва.
Часть из них уже потеряли мандаты и сейчас находятся за рубежом. Кто-то сбежал в Европу, как Дмитрук, который скрывается в Лондоне, или в Израиль - как Вадим Рабинович, или в Россию - как Андрей Деркач и Илья Кива, которого впоследствии нашли убитым.
Напомним, ранее сообщалось, что за последние пять лет рекордно много - аж 52 - нардепа досрочно сложили мандаты. К тому же, шестеро из них были лишены мандатов из-за потери гражданства.
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якщо смерть не природня або є сумніви, що особа померла сама, то для видачі свідоцтва про смерть необхідний висновок судмедекспертизи, у якому зазначено причину смерті
кацапські документи з цього приводу (експертиза, свідоцтво) не проходять, а також за відсутності зносин із @уйлостаном ніхто їх офіційно не надасть та не визнає
повідомлення у ЗМІ про смерть цього пі@ара теж не є підставою для видачі свідоцтва про смерть - хіба хтось з рідних звернеться до суду задля встановлення факту смерті (допоки про таке не чутно)
ото і шукають здохлого киву
та й до киви гур жодного відношення не має, сбу працювала
а може інсценування та кива зараз десь в кндр ківі лопає?
покопати, обісцяти, наплювати - тоді до моргу за висновком сме
най відкопують та присилають шо є, розберемося
не перебільшуйте можливості Служби Божої
служба не на стільки туроператор
тому цей здохлий ган@он буде надалі у розшуку,
а служба буде відписувати слідаку, що за "оперативними даними - вбитий"
буде або тіло (ексгумація), або рішення суду про встановлення факту смерті - отоді буде діло
а то все порожні балачки
ніхто нікуди не виїхав
Мабуть у відрядженні,,,
Хтось здивований, окрім *********?