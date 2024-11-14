Экс-нардеп-предатель Деркач вошел в оборонный комитет Совета Федераций РФ

Бывший народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач, которого обвиняют в государственной измене, вошел в комитет безопасности и обороны Совета Федераций России.

Об этом сообщило движение "Чесно", передает Цензор.НЕТ.

Данные о новой должности Деркача опубликованы на сайте верхней палаты Федерального Собрания Российской Федерации.

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Ранее сообщалось, что беглый предатель Андрей Деркач стал сенатором от Астраханской области РФ.

Напомним, 29 ноября 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении экс-нардепа Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.

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