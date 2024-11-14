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Екснардеп-зрадник Деркач увійшов до оборонного комітету Ради Федерацій РФ
Колишній народний депутат Верховної Ради Андрій Деркач, якого звинувачують в державній зраді, увійшов до комітету безпеки й оборони Ради Федерацій Росії.
Про це повідомив рух Чесно, передає Цензор.НЕТ.
Дані про нову посаду Деркача опубліковані на сайті верхньої палати Федеральних Зборів Російської Федерації.
Раніше повідомлялося, що зрадник-втікач Андрій Деркач став сенатором від Астраханської області РФ.
Нагадаємо, у 29 листопада 2023 році Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо екснародного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.
Топ коментарі
+39 АРТЕМ Булискерия #524928
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+32 Герхард
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+27 Tommy Lee
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Ще в суді? І блаЗЄнські збираються їх використати як докази?
Тьху на блаЗЄнські 73%!
І зробили помилку 2019 , що стала катастрофою 2022
Ну як воно ? Голосувати по приколу
Трохи не потім, вірно ...дофіга трохи
"А ми - попереджали" (с)
Чи ЗЄ теж у якийсь комітет РФ водить?
З 1990 по 1993 рік - слухач Академії Міністерства безпеки Росії, юрист. Дипломна робота «Організація і проведення зустрічей з негласною агентурою».
З 1993 по 1994 рік - оперуповноважений в Управлінні Служби безпеки України у Дніпропетровській області, заступник директора асоціації «Придніпров'я», яка займалася налагоджуванням кооперації підприємств єдиного технологічного циклу.
З 1994 по 1996 рік - заступник керівника Контрольної служби Президента України.
З 1996 по 1997 рік - консультант Президента України із зовнішньоекономічних питань.
З 1997 по 1998 рік - перший помічник Прем'єр-міністра України[16][17].
1998 року обраний народним депутатом ВРУ ІІІ скликання по мажоритарному округу (Глухівський, Путивльський, Кролевецький, Ямпольський, Середино-Будський райони Сумської області); народний депутат України IV, V, VI скликань.
З 2006 року - президент Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом»[18], генеральний директор державного концерну «Укратомпром»[19].
У 2010 році Священний Синод Російської Православної Церкви ввів Андрія Деркача до складу Міжсоборної присутності РПЦ.
З 2011 року - на громадських засадах очолював групу радників Прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Кандидат юридичних наук[20], доцент Київської Духовної академії та семінарії Української Православної Церкви Московського патріархату.
2012-2014 - народний депутат України VII скликання від Партії регіонів, член бюджетного комітету Верховної Ради. Вийшов з фракції Партії регіонів 21 лютого 2014 року після перемоги Євромайдану.
2014-2019 - народний депутат України VIII скликання, заступник голови депутатської групи «Воля народу», член бюджетного комітету Верховної Ради. Після смерті Ігоря Єремеєва став виконувачем обов'язків голови депутатської групи «Воля народу». 26 січня 2016 року вийшов з депутатської групи «Воля народу».
2019 - 2023 - народний депутат України IX скликання, позафракційний *(позбавлений статусу 13.01.2023)
Скільки ще зарази зараз при владі?
Мильярд деревьев
Мильён дронов.
У меня есть ракета..
Скоро бомбу ядерную в квартале из Юзика.. сделаем....
Ну и как ржачно??
Кто выбор сделал в 19 хоть пАржом...идиоты