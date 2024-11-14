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Новини Державна зрада
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Екснардеп-зрадник Деркач увійшов до оборонного комітету Ради Федерацій РФ

Колишній народний депутат Верховної Ради Андрій Деркач, якого звинувачують в державній зраді, увійшов до комітету безпеки й оборони Ради Федерацій Росії.

Про це повідомив рух Чесно, передає Цензор.НЕТ.

Дані про нову посаду Деркача опубліковані на сайті верхньої палати Федеральних Зборів Російської Федерації.

Зрадник Деркач став членом оборонного комітету Ради Федерації РФ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОП розглядає на посаду голови Сумської ОВА кандидатуру Григорова, який "вірно служив" екснардепу-зраднику Деркачу, - комбат ЗСУ Салатенко

Зрадник Деркач став членом оборонного комітету Ради Федерації РФ

Раніше повідомлялося, що зрадник-втікач Андрій Деркач став сенатором від Астраханської області РФ.

Нагадаємо, у 29 листопада 2023 році Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо екснародного депутата України Андрія Деркача, якого звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу щодо держзради Дубінського та Деркача передали до суду

Автор: 

Деркач Андрій (151) росія (65010) державна зрада (1681) ЧЕСНО (111)


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Топ коментарі
+39
А ви лохи повелись на фейкові плівки Деркача з "Жму руку. Обнимаю"
І зробили помилку 2019 , що стала катастрофою 2022
Ну як воно ? Голосувати по приколу
Трохи не потім, вірно ...дофіга трохи
"А ми - попереджали" (с)
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14.11.2024 21:03
+32
А те, що люди Деркача працюють на ЗЄ - це норм?

Чи ЗЄ теж у якийсь комітет РФ водить?
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14.11.2024 21:06
+27
Як там "плівки_деркача" проти Порошенка?

Ще в суді? І блаЗЄнські збираються їх використати як докази?

Тьху на блаЗЄнські 73%!
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14.11.2024 21:03
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да він не зрадник , він агент , його просто не вбили вчасно
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14.11.2024 21:01 Відповісти
100% наш агент, буде розвалювати русню ізнутрі. Штірліц "***-та"!
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14.11.2024 21:26 Відповісти
Засвітився - "вивели із гри", далі працюють інші....
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14.11.2024 21:03 Відповісти
Як там "плівки_деркача" проти Порошенка?

Ще в суді? І блаЗЄнські збираються їх використати як докази?

Тьху на блаЗЄнські 73%!
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14.11.2024 21:03 Відповісти
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14.11.2024 21:16 Відповісти
А ви лохи повелись на фейкові плівки Деркача з "Жму руку. Обнимаю"
І зробили помилку 2019 , що стала катастрофою 2022
Ну як воно ? Голосувати по приколу
Трохи не потім, вірно ...дофіга трохи
"А ми - попереджали" (с)
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14.11.2024 21:03 Відповісти
А те, що люди Деркача працюють на ЗЄ - це норм?

Чи ЗЄ теж у якийсь комітет РФ водить?
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14.11.2024 21:06 Відповісти
Голова того комітету - "Козир"
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14.11.2024 21:11 Відповісти
Як добре Деркач з помічнитками боровся з Порошенко, що так росте на посадах у кацапів
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14.11.2024 21:10 Відповісти
Та, хєрня... Я думаю, що ЗЕ буде наступним ************ мацковії або її останків.
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14.11.2024 21:14 Відповісти
"зе " можливо буде міністром культури окупованої української території,губернатором котрої буде єрмак???
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14.11.2024 21:24 Відповісти
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14.11.2024 21:15 Відповісти
Своє завдання виконав. Тому вже вдома. Риго-Опешні ще ні.
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14.11.2024 21:18 Відповісти
Кар'єра

З 1990 по 1993 рік - слухач Академії Міністерства безпеки Росії, юрист. Дипломна робота «Організація і проведення зустрічей з негласною агентурою».

З 1993 по 1994 рік - оперуповноважений в Управлінні Служби безпеки України у Дніпропетровській області, заступник директора асоціації «Придніпров'я», яка займалася налагоджуванням кооперації підприємств єдиного технологічного циклу.

З 1994 по 1996 рік - заступник керівника Контрольної служби Президента України.

З 1996 по 1997 рік - консультант Президента України із зовнішньоекономічних питань.

З 1997 по 1998 рік - перший помічник Прем'єр-міністра України[16][17].

1998 року обраний народним депутатом ВРУ ІІІ скликання по мажоритарному округу (Глухівський, Путивльський, Кролевецький, Ямпольський, Середино-Будський райони Сумської області); народний депутат України IV, V, VI скликань.

З 2006 року - президент Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом»[18], генеральний директор державного концерну «Укратомпром»[19].

У 2010 році Священний Синод Російської Православної Церкви ввів Андрія Деркача до складу Міжсоборної присутності РПЦ.

З 2011 року - на громадських засадах очолював групу радників Прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Кандидат юридичних наук[20], доцент Київської Духовної академії та семінарії Української Православної Церкви Московського патріархату.

2012-2014 - народний депутат України VII скликання від Партії регіонів, член бюджетного комітету Верховної Ради. Вийшов з фракції Партії регіонів 21 лютого 2014 року після перемоги Євромайдану.

2014-2019 - народний депутат України VIII скликання, заступник голови депутатської групи «Воля народу», член бюджетного комітету Верховної Ради. Після смерті Ігоря Єремеєва став виконувачем обов'язків голови депутатської групи «Воля народу». 26 січня 2016 року вийшов з депутатської групи «Воля народу».

2019 - 2023 - народний депутат України IX скликання, позафракційний *(позбавлений статусу 13.01.2023)
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14.11.2024 21:22 Відповісти
Жму руку.
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14.11.2024 21:30 Відповісти
Удачный агент ФБР в Украине. Таких у нас много.
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14.11.2024 21:40 Відповісти
А ще зовсім недавно отара зелених долбойобів дружно блеяла про "плівки Деркача", які викривають "злочини" Порошенка.
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14.11.2024 21:42 Відповісти
Вони й зараз продовжують цитувати ту "жму руку". Думаєте хтось з тієї отари пам'ятає прізвище автора тих плівок, чи вони може читають новини про кар'єру деркача на росії?
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14.11.2024 21:56 Відповісти
А зараз просто блює від спогадів про плівки.
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14.11.2024 22:41 Відповісти
А жпж і далі в вру.І термін люстрації ригів закінчується.А продовжувати люстрацію ніхто навіть і не заікається
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14.11.2024 21:45 Відповісти
Коли будуть відкриті архіви КДБ?
Скільки ще зарази зараз при владі?
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14.11.2024 21:51 Відповісти
А может это разведчик ??? Зеля заслал своего в логово Мордора ???😂😂😂😂👏👏👏...скорее зеля
Мильярд деревьев
Мильён дронов.
У меня есть ракета..
Скоро бомбу ядерную в квартале из Юзика.. сделаем....
Ну и как ржачно??
Кто выбор сделал в 19 хоть пАржом...идиоты
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14.11.2024 21:51 Відповісти
Та він же "золотий фонд" для ОФісу президента.
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14.11.2024 21:52 Відповісти
Екснардеп-зрадник деркач увійшов до оборонного комітету ради федерацій рф, але палка прихильниця і колега по фронту проти Порошенко раєськая-мосейчук гідно продовжує його справу відкрито цитуючи самого деркача і досі транслюючи усі його тези. Саме за цю свою видатну діяльність була відзначена орденом Княгині Ольги з рук найвеличнішого і найпотужнішого. Єстафета срання у голову хохлам успішно продовжується. Як писав колись один російський класік - "свєтільнік нє угас".
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14.11.2024 22:07 Відповісти
Всем кто контактировал с этой крысой в Украине, надо ласты повязать.
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14.11.2024 22:14 Відповісти
Ну, як вам Народний Депутат УКРАЇНИ? Що, не смішно?
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14.11.2024 22:48 Відповісти
А чому Деркача не оголошують у пошук Інтерполу?
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15.11.2024 08:31 Відповісти
Так він же пам'ятник ! Хахлу - зраднику.
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15.11.2024 09:39 Відповісти
 
 