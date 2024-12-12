На фронте произошло 138 боевых столкновений, больше всего - на Кураховском направлении - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 138 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском, Покровском и Времевском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине пострадали, в частности, громады населенных пунктов Тимофеевка, Дмитровка, Поповка, Бобылевка, Большая Писаревка, Семеновка, Марчихина Буда, Середина Буда, Дмитровка, Прогресс, Барановка, Демьяновка, Каменка, Елино, Николаевка и Новая Гута.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Глубокого и Старицы, в настоящее время идет бой. Также враг нанес авиаудары КАБами по Липцам, Высокой Яруге и Гоптовке.

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили наступательные действия у Синьковки, Загрызово и Западного. Три боестолкновения продолжаются.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении противник 14 раз атаковал возле Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Пять атак до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часова Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты дважды пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецка, в настоящее время продолжается бой. Вражеская авиация сбросила КАБ на Крымское.

На Покровском направлении противник совершил 30 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 24 атаки, пока еще идут шесть боев.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 37 раз вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки. 24 попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Бои продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Багатир и Улаклы, сбросив при этом четыре КАБ.

На Времевском направлении противник 24 раза шел на штурм позиций наших защитников вблизи Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Одиннадцать боестолкновений продолжается.

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Ситуация на других направлениях

На Ореховском направлении украинские воины отбили атаку врага в направлении Новоданиловки.

На Курщине Силы обороны отбили девять атак врага, семь боестолкновений продолжаются.

На других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.