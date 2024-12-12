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Новости Война
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Командование безграмотно организует оборону вокруг Покровска, что позволит РФ окружить город, - Бутусов. ВИДЕО

Российские войска пытаются не атаковать Покровск в лоб, а окружить его.

Об этом в своем видео рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, у врага также есть проблемы с боеприпасами, поэтому непрерывно город оккупанты не обстреливают.

"Значительная часть Покровска, как и значительная часть Селидово и Новогродовки, не разрушена. Враг пытается сэкономить БК, не втягиваться в уличные бои, не атаковать город в лоб. Поэтому они пытаются сосредоточиться и на узком фронте обойти и окружить Покровск.

Также читайте: Врагу не удалось прорваться: бойцы 117-й бригады остановили массированные атаки под Покровском

Если они сейчас захватят Шевченко и Новотроицкое, зайдут в Песчаное, то, фактически, Покровск окажется в оперативном окружении. Потому что трасса будет под контролем вражеских дронов, будут удобные позиции для накопления войск. И они спокойно окружат Покровск", - рассказал журналист.

Бутусов отметил, что вместо того, чтобы за неделю до того развернуть войска на позициях, ждут до последнего.

"Врут, что все хорошо. А потом бросают войска вместо обороны во встречные бои в посадках. На тех позициях, которые враг уже захватил", - добавил главред Цензор.НЕТ.

Общество, подчеркнул Бутусов, должно требовать от власти изменений в военном управлении.

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"Оно устарело. Оно некомпетентно и неадекватно. Если у нас не будет применен стандарт армии США TC 25-20, то есть after action review (анализ проведенных действий) - у нас не будет развития. Мы не учимся, мы повторяем одну и ту же ошибку. Под Бахмутом сдавались районы обороны просто без боя, потому что войска стачивались в посадках и выгодные рубежи не занимали. Под Северодонецком, Лисичанском, Авдеевкой...

Вспомните, сколько раз нам рассказывало высшее военно-политическое руководство, что войска из Авдеевки уходят на выгодные позиции. Вот они отошли, уже за Селидово отошли, в посадку голую под Покровск, за 38 км. Ситуация критическая, надо все усилия уделить тому, чтобы у нас войска ходили на передовые позиции под дронами. Чтобы были ночные мавики, чтобы наблюдать за перемещением врага ночью. Чтобы были мавики аутели, следить и перехватывать вражеские дроны, которые делают сбросы, искать вражескую пехоту еще на подходах и воевать техникой, а не людьми", - подытожил он.

Также смотрите: Покровск: прорыв обороны с юга | Юрий Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Донецкая область (9612) боевые действия (4015) Бутусов Юрий (4353) Покровск (588) Покровский район (540) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+20
сирські генерали та вище державне керівництво зливає Україну під виглядом "помилок", недостатньої допомоги Заходу і тд і тп

все.
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12.12.2024 15:15
+17
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12.12.2024 16:05
+13
він це говорить нам..ці зельоні генерали бАнальні зрадники..бо неможливо бути настільки дебілом

позиції здаються свідомо сирськими під виглядом "помилок"
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12.12.2024 15:11
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Сирський напевно з більшим завзяттям захищав свою. малую Родіну - Кержацький район Владімірськой області.
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12.12.2024 14:46 Ответить
кому ви це розказуєте? генералам, які вчились у совкових академіях разом зі своїми кацапськими товаришами? карта поганої якості, на якої можна малювати стрілочки та нові рубежі червоним олівцем, замість дронів-розвідників..., поки намалюєш, вони вже втрачені... та нічого страшного, ми ще намалюємо..., які мавіки, які аутели, вони слів таких не чули та й навіщо вони, коли є карти 10-річної давнини...
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12.12.2024 14:54 Ответить
він це говорить нам..ці зельоні генерали бАнальні зрадники..бо неможливо бути настільки дебілом

позиції здаються свідомо сирськими під виглядом "помилок"
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12.12.2024 15:11 Ответить
В мене одне питання - знайдіть в собі сили відповісти чесно, де та Юля, Сенченко, та всі патріоти, які волали Іловайськ? Не хочете зайти в церкву, стати на коліна та покаятись? Та да, в вашій церкві за це цілували та цілують в десна.
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12.12.2024 15:11 Ответить
Як совок вбиває армію:

https://youtu.be/6af9lm2m0po?si=N4PoBlnk_cEYQ7Zi
https://youtu.be/r9nCkxMStdg?si=ukP546ZhRalDOVIV
https://youtu.be/eZa9FiGa_28?si=PfaZrg8Qg4SY1g21
https://youtu.be/YT_6zQf6v4A?si=D7p9zfOCApxkaqw6
https://youtu.be/uu7bCg2qm00?si=bLbSFZ0aEXgZBV96
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12.12.2024 15:15 Ответить
сирські генерали та вище державне керівництво зливає Україну під виглядом "помилок", недостатньої допомоги Заходу і тд і тп

все.
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12.12.2024 15:15 Ответить
Інших воєначальників у клована для України немає. Всі притомні та адекватні офіцери в більшості не при справах.
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12.12.2024 15:19 Ответить
А навіщо вони кловану, притомні та адекватні?
Замаячили переговори та заморозка, Вову побачить за одним столом з х.йлом весь світ!
А притомні, які розуміють, що до чого та готові діяти, в армії Боневтіка зайві...
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12.12.2024 16:06 Ответить
Так в оманських договорняках це все передбачено
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12.12.2024 15:21 Ответить
Який сенс волати до зрадників у вищому керівництві?! Чому не діють ті, кому Україна небайдужа?! Зайва дірка в макітрі одного з 5-6 менеджерів почала б виправляти становище.
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12.12.2024 15:28 Ответить
Ну все, приїхав Генерал Наступу Сирок. Переходимо в наступ!!!
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12.12.2024 15:35 Ответить
До кого він звертається? Там одобрений кредит (читай дарунок) на 20 мільярдів $. Срати вони хотіли на Покровськ і на війну в цілому. Їх цікавить скільки островів в Дубаях вони собі куплять...
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12.12.2024 15:47 Ответить
Оман, Оман - кругом Оман (песТня Зєлєнскага-Підєрмачного і їхнього хору з вєрьОвкой)
дебіли-зрітєлі кварталу понаобирали..
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12.12.2024 15:51 Ответить
І чомусь жодного слова від "найвеличнішого" ,ось вся його стратегія ,кожен день відосіки ні про що ,жодного розуміня що відбуваєтся на фронті ,всі вині окрім нього.
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12.12.2024 15:57 Ответить
А уявіть собі, що десь там, в Туреччині, бородата хламідія щось таємно домовилась про здачу Донецької області. І от нафантазувавши таке - Ви точно впевнені що командування неграмотно організує оборону? Чи дуже таки грамотно?
Не фанат теорій змов, але останнім часом, все більше і більше проблем на фронті легко пояснюється зрадою України певними особами. І одночасно важко пояснити звичайною неграмотністю та пофігізмом. А в житті, досить часто - саме просте пояснення і є правильним. Бритва Оккама, як кажуть філософи.
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12.12.2024 16:02 Ответить
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12.12.2024 16:05 Ответить
Коли, коли пофігізм, непрофесіоналізм та відвертий саботаж вищого військового керівництва переповнить чашу терпіння військових?
Чи терпіння це єдине, чого у нашого війська надлишок?
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12.12.2024 16:16 Ответить
У них воно необмежене. І нема чому дивуватися. Бо навіть коли війни не було, вони легко мирилися з кримінальним безладом у країні. З бандюками боялися війну розпочати! Ну так як вони з ними будуть воювати, коли вони їм накази віддають??? Будуть слухняно виконувати і мовчати...
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12.12.2024 19:47 Ответить
ПАНЕ БУТУСОВ. Вірити що 6 років вони роблять помилки кожний день може лише ідіот - у них у всіх по 2-3 зірки героя РАСЕЇ і вони хочуть ще як у Брежнева
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12.12.2024 16:22 Ответить
він просто як журналіст не може сказати прямо що це СВІДОМА ЗРАДА
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12.12.2024 16:28 Ответить
Пане Бутусов. Командування отримує вказівки з фсб і лише після цього "грамотно їх організовує",що приводить до швикоплинної окупації .та виконання "оманського договорняку"
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12.12.2024 16:44 Ответить
Такої кількості помилок не зробить навіть мавпа , якщо буде керувати військами ,це свідомий саботаж і знищення ти х то ще може воювати. А хто і кому за це платить , не так важко здогадатись.
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12.12.2024 16:55 Ответить
Я думаю, що Бутусов помиляється, коли говорить. що керівництво тупе і не готує оборону на вигідних позиціях а кидає війська в зустрічні бої. Думаю, що це все робиться спеціально. Ціль нашого керівництва не зупинити ворога а зробить все щоб ми зазнали найбільш можливих втрат,потім поставити суспільство перед фактом, що немає кому воювати і що потрібно підписати мирні угоди на умовах путіна. Наступним етапом буде остаточна ліквідація України. Це і є план єрмака-путіна- байдена.
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12.12.2024 17:09 Ответить
До дрімучої некомпетентності "зелених" воєначальників добавте небажання (на межі із зрадою) воювати з братами-кацапами! От і маємо те що маємо, здачу позицій. Потрібна свіжа кров, адекватні патріотичні люди. І вони у військах є...
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12.12.2024 17:18 Ответить
На мой взгляд зря Зеленский поменял Залужного на Сирского.
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12.12.2024 19:06 Ответить
Захищатися тільки дронами, а тим більше звільняти території без піхоти, - не можливо. Треба міняти стратегію.
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12.12.2024 19:23 Ответить
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12.12.2024 19:59 Ответить
Я погоджуюсь з тезою і аргументами (доведенням) Юрія Бутусова зі статтей:

1. "Українське командування просто "подарувало" росіянам ключовий укріпрайон під Покровськом, - Бутусов. ВIДЕО" - Джерело: https://censor.net/ua/v3524750

2. "Командування неграмотно організовує оборону навколо Покровська, що дозволить РФ оточити місто, - Бутусов. ВIДЕО" - Джерело: https://censor.net/ua/n3524742

Думаю, що Верховному Головнокомандувачу Президенту України потрібно якнайшвидше замінити керівників ОТУ "Донецьк" і ОСУВ "Хортиця".
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13.12.2024 00:51 Ответить
Бахмут, Сєверодонецьк...Хто ж тоді геніально командував військами? Хто цей попередник Сирського?
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13.12.2024 06:49 Ответить
Россия меняет командиров пока не достигают цели , Украина не делает этого по этому тот же результат и будет. Сырьский и его окружение явно не тянет , как можно терять страну и за такого командования
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13.12.2024 06:53 Ответить
 
 