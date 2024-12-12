Командование безграмотно организует оборону вокруг Покровска, что позволит РФ окружить город, - Бутусов. ВИДЕО
Российские войска пытаются не атаковать Покровск в лоб, а окружить его.
Об этом в своем видео рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, у врага также есть проблемы с боеприпасами, поэтому непрерывно город оккупанты не обстреливают.
"Значительная часть Покровска, как и значительная часть Селидово и Новогродовки, не разрушена. Враг пытается сэкономить БК, не втягиваться в уличные бои, не атаковать город в лоб. Поэтому они пытаются сосредоточиться и на узком фронте обойти и окружить Покровск.
Если они сейчас захватят Шевченко и Новотроицкое, зайдут в Песчаное, то, фактически, Покровск окажется в оперативном окружении. Потому что трасса будет под контролем вражеских дронов, будут удобные позиции для накопления войск. И они спокойно окружат Покровск", - рассказал журналист.
Бутусов отметил, что вместо того, чтобы за неделю до того развернуть войска на позициях, ждут до последнего.
"Врут, что все хорошо. А потом бросают войска вместо обороны во встречные бои в посадках. На тех позициях, которые враг уже захватил", - добавил главред Цензор.НЕТ.
Общество, подчеркнул Бутусов, должно требовать от власти изменений в военном управлении.
"Оно устарело. Оно некомпетентно и неадекватно. Если у нас не будет применен стандарт армии США TC 25-20, то есть after action review (анализ проведенных действий) - у нас не будет развития. Мы не учимся, мы повторяем одну и ту же ошибку. Под Бахмутом сдавались районы обороны просто без боя, потому что войска стачивались в посадках и выгодные рубежи не занимали. Под Северодонецком, Лисичанском, Авдеевкой...
Вспомните, сколько раз нам рассказывало высшее военно-политическое руководство, что войска из Авдеевки уходят на выгодные позиции. Вот они отошли, уже за Селидово отошли, в посадку голую под Покровск, за 38 км. Ситуация критическая, надо все усилия уделить тому, чтобы у нас войска ходили на передовые позиции под дронами. Чтобы были ночные мавики, чтобы наблюдать за перемещением врага ночью. Чтобы были мавики аутели, следить и перехватывать вражеские дроны, которые делают сбросы, искать вражескую пехоту еще на подходах и воевать техникой, а не людьми", - подытожил он.
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позиції здаються свідомо сирськими під виглядом "помилок"
https://youtu.be/6af9lm2m0po?si=N4PoBlnk_cEYQ7Zi
https://youtu.be/r9nCkxMStdg?si=ukP546ZhRalDOVIV
https://youtu.be/eZa9FiGa_28?si=PfaZrg8Qg4SY1g21
https://youtu.be/YT_6zQf6v4A?si=D7p9zfOCApxkaqw6
https://youtu.be/uu7bCg2qm00?si=bLbSFZ0aEXgZBV96
все.
Замаячили переговори та заморозка, Вову побачить за одним столом з х.йлом весь світ!
А притомні, які розуміють, що до чого та готові діяти, в армії Боневтіка зайві...
дебіли-зрітєлі кварталу понаобирали..
Не фанат теорій змов, але останнім часом, все більше і більше проблем на фронті легко пояснюється зрадою України певними особами. І одночасно важко пояснити звичайною неграмотністю та пофігізмом. А в житті, досить часто - саме просте пояснення і є правильним. Бритва Оккама, як кажуть філософи.
Чи терпіння це єдине, чого у нашого війська надлишок?
1. "Українське командування просто "подарувало" росіянам ключовий укріпрайон під Покровськом, - Бутусов. ВIДЕО" - Джерело: https://censor.net/ua/v3524750
2. "Командування неграмотно організовує оборону навколо Покровська, що дозволить РФ оточити місто, - Бутусов. ВIДЕО" - Джерело: https://censor.net/ua/n3524742
Думаю, що Верховному Головнокомандувачу Президенту України потрібно якнайшвидше замінити керівників ОТУ "Донецьк" і ОСУВ "Хортиця".