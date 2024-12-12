Командование безграмотно организует оборону вокруг Покровска, что позволит РФ окружить город, - Бутусов. ВИДЕО

Российские войска пытаются не атаковать Покровск в лоб, а окружить его.

Об этом в своем видео рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, у врага также есть проблемы с боеприпасами, поэтому непрерывно город оккупанты не обстреливают.

"Значительная часть Покровска, как и значительная часть Селидово и Новогродовки, не разрушена. Враг пытается сэкономить БК, не втягиваться в уличные бои, не атаковать город в лоб. Поэтому они пытаются сосредоточиться и на узком фронте обойти и окружить Покровск.

Также читайте: Врагу не удалось прорваться: бойцы 117-й бригады остановили массированные атаки под Покровском

Если они сейчас захватят Шевченко и Новотроицкое, зайдут в Песчаное, то, фактически, Покровск окажется в оперативном окружении. Потому что трасса будет под контролем вражеских дронов, будут удобные позиции для накопления войск. И они спокойно окружат Покровск", - рассказал журналист.

Бутусов отметил, что вместо того, чтобы за неделю до того развернуть войска на позициях, ждут до последнего.

"Врут, что все хорошо. А потом бросают войска вместо обороны во встречные бои в посадках. На тех позициях, которые враг уже захватил", - добавил главред Цензор.НЕТ.

Общество, подчеркнул Бутусов, должно требовать от власти изменений в военном управлении.

Читайте также: Армия РФ всего в трех километрах от Покровска, - CNN

"Оно устарело. Оно некомпетентно и неадекватно. Если у нас не будет применен стандарт армии США TC 25-20, то есть after action review (анализ проведенных действий) - у нас не будет развития. Мы не учимся, мы повторяем одну и ту же ошибку. Под Бахмутом сдавались районы обороны просто без боя, потому что войска стачивались в посадках и выгодные рубежи не занимали. Под Северодонецком, Лисичанском, Авдеевкой...

Вспомните, сколько раз нам рассказывало высшее военно-политическое руководство, что войска из Авдеевки уходят на выгодные позиции. Вот они отошли, уже за Селидово отошли, в посадку голую под Покровск, за 38 км. Ситуация критическая, надо все усилия уделить тому, чтобы у нас войска ходили на передовые позиции под дронами. Чтобы были ночные мавики, чтобы наблюдать за перемещением врага ночью. Чтобы были мавики аутели, следить и перехватывать вражеские дроны, которые делают сбросы, искать вражескую пехоту еще на подходах и воевать техникой, а не людьми", - подытожил он.

Также смотрите: Покровск: прорыв обороны с юга | Юрий Бутусов. ВIДЕО