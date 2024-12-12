Мы должны найти путь, который учитывал бы интересы Украины и интересы и безопасность европейцев, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости тесно работать с Украиной и новой администрацией США, чтобы найти "возможный путь вперед", который учитывал бы интересы Украины, а также интересы и безопасность европейцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Во время брифинга с премьером Польши Дональдом Туском в Варшаве Макрон подчеркнул, что война РФ против Украины "имеет для нас большое значение", и именно это стало причиной организованной Макроном несколько дней назад трехсторонней встречи в Париже между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Администрация Трампа заявила о своем желании попытаться изменить ход этого конфликта, и поэтому нам нужно очень тесно работать с американцами и, конечно, с Украиной, чтобы найти возможный путь вперед, который учитывал бы интересы Украины и ее суверенитет, а также интересы и безопасность европейцев. Это философия, которой мы придерживаемся", - сказал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что не может быть мира в Украине без украинцев. "То есть, чтобы никто не мог обсуждать за украинцев от их имени уступки, которые нужно сделать, это дело украинцев", - пояснил он.

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"Я также хотел бы сказать, что мы полностью солидарны в нашей поддержке Украины и украинцев на этом важном этапе, несмотря на то, что российские атаки продолжаются. У нас также общее видение в том, что только прочный мир - это возможный мир, то есть мир, о котором договорились украинцы и который позволяет им иметь долгосрочные гарантии в сфере безопасности", - сказал Макрон.

В то же время президент Франции отметил, что без европейцев нет безопасности в Европе, и поэтому "важность дискуссий, которые продолжаются, заключается в том, что, очевидно, устойчивый мир в Украине - это прочная безопасность в Европе".

"И в этом вопросе координация между нашими странами очень важна, прежде всего для определения гарантий безопасности, а затем - для того, чтобы каждый из нас взял на себя обязательства", - добавил Макрон.

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