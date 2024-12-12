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Новости
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Мы должны найти путь, который учитывал бы интересы Украины и интересы и безопасность европейцев, - Макрон

прем’єр Польщі Туск президент Франції Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости тесно работать с Украиной и новой администрацией США, чтобы найти "возможный путь вперед", который учитывал бы интересы Украины, а также интересы и безопасность европейцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Во время брифинга с премьером Польши Дональдом Туском в Варшаве Макрон подчеркнул, что война РФ против Украины "имеет для нас большое значение", и именно это стало причиной организованной Макроном несколько дней назад трехсторонней встречи в Париже между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Администрация Трампа заявила о своем желании попытаться изменить ход этого конфликта, и поэтому нам нужно очень тесно работать с американцами и, конечно, с Украиной, чтобы найти возможный путь вперед, который учитывал бы интересы Украины и ее суверенитет, а также интересы и безопасность европейцев. Это философия, которой мы придерживаемся", - сказал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что не может быть мира в Украине без украинцев. "То есть, чтобы никто не мог обсуждать за украинцев от их имени уступки, которые нужно сделать, это дело украинцев", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон будет говорить с Туском о развертывании миротворческих сил в Украине, - Politico

"Я также хотел бы сказать, что мы полностью солидарны в нашей поддержке Украины и украинцев на этом важном этапе, несмотря на то, что российские атаки продолжаются. У нас также общее видение в том, что только прочный мир - это возможный мир, то есть мир, о котором договорились украинцы и который позволяет им иметь долгосрочные гарантии в сфере безопасности", - сказал Макрон.

В то же время президент Франции отметил, что без европейцев нет безопасности в Европе, и поэтому "важность дискуссий, которые продолжаются, заключается в том, что, очевидно, устойчивый мир в Украине - это прочная безопасность в Европе".

"И в этом вопросе координация между нашими странами очень важна, прежде всего для определения гарантий безопасности, а затем - для того, чтобы каждый из нас взял на себя обязательства", - добавил Макрон.

Читайте также: Трамп не поддерживал идею встречи с Зеленским, но Макрон убедил, - Axios

Автор: 

Трамп Дональд (5178) Макрон Эмманюэль (1302) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+4
Поки не прилетить по Нотр Дам чи Версалю, ніхто наші інтереси не врахує!
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12.12.2024 17:37
+3
шлях тут єдиний, як не шукай в темній кімнаті без свічок - бункер має стати мавзолеєм...
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12.12.2024 17:37
+2
1931 рік !..а що змінилось? (риторичне)

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12.12.2024 17:38
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Бідна Європа. Ізпереживалась.
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12.12.2024 17:32 Ответить
"інтереси України та інтереси й безпеку європейців"

а Україна це не європейці ?

прикольно питання подається
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12.12.2024 17:32 Ответить
це ті європейці які за часів кгбешного крота меркель відгодовували болотних істот?
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12.12.2024 17:33 Ответить
Поки не прилетить по Нотр Дам чи Версалю, ніхто наші інтереси не врахує!
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12.12.2024 17:37 Ответить
Приліт по Нотр-Дам та/або Версалю призведе до захисту інтересів Франції, і можливо, Європи (але це неточно). Але ніяк не змусить Францію і Європу враховувати інтереси України.
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12.12.2024 17:55 Ответить
шлях тут єдиний, як не шукай в темній кімнаті без свічок - бункер має стати мавзолеєм...
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12.12.2024 17:37 Ответить
1931 рік !..а що змінилось? (риторичне)

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12.12.2024 17:38 Ответить
Посеред вулиці молодик гвалтує дівчину. Обидва верещать як несамовиті, заважають гуляти поважним людям. Натовп починає шукати компроміси як це зупинити. І ні один із цих стапяццот перехожих не підійшов і не засандалив хоч копняка гвалтівнику. Не кажучи вже щоб просто закидати шапками.
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12.12.2024 17:44 Ответить
"...Маємо знайти шлях, який враховував би інтереси України та інтереси й безпеку європейців..."

Цей шлях прекрасно відомий. Єдиний варіант - розкрошити рашку в хлам. Але Україна самотужки того зробити не зможе - треба усім миром, як кажуть. Але ж як бздячно...
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12.12.2024 17:50 Ответить
Як же ви вже задрали зі своїм грьобаним миром! До агресора путіна треба звертатися та давити на нього, аби прибирався геть, а не іпати й виносити мозок українцям! Що Ви хочете від нас? Щоб ми здалися? Так прямо й кажи, а не неси пургу!
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12.12.2024 17:57 Ответить
A ніхто не просить шукати рішення, є Будапештський меморандум, якого не дотримується
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12.12.2024 18:24 Ответить
 
 