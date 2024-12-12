Украина зафиксировала более 120 случаев, когда ракеты и дроны РФ пролетали вблизи ядерных станций, - Минэнерго

Маршруты ракет и дронов, выпущенных Россией, создают реальную опасность ударов по ядерным объектам, Украина уже зафиксировала более 120 случаев, когда ракеты или дроны пролетали над или вблизи ядерных станций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время рабочего визита в Вену, где он провел встречу с еврокомиссаром по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Деном Йоргенсеном.

Так, Галущенко проинформировал о регулярных атаках РФ на украинские энергетические объекты, которые особенно усилились в последнее время, и мерах, принимаемых Украиной для защиты энергетики и поддержания стабильности системы.

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"За последние три месяца маршруты ракет и дронов приблизились к ядерным станциям, создавая реальную опасность ударов по ядерным объектам. Зафиксировано более 120 случаев, когда ракеты или дроны пролетали над или вблизи ядерных станций. Ранее основную угрозу представляли дроны, однако сейчас россия использует значительно более дорогие ракеты. Это свидетельствует об их готовности достигать цели любой ценой", - отметил Галущенко.



Также министр энергетики отметил важность координации действий между МАГАТЭ и Европейским Союзом для обеспечения работы мониторинговых миссий агентства на подстанциях.

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