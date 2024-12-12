Трамп хочет, чтобы европейские войска были в Украине для обеспечения "перемирия", - The Wall Street Journal
Избранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы прекращение огня контролировали европейские войска, присутствующие в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
Об этом Трамп сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже 7 декабря.
В частности, по словам источников WSJ, он сказал, что не поддерживает членство Украины в НАТО, но хочет видеть "сильную, хорошо вооруженную Украину" после любого прекращения боевых действий.
Также Трамп добавил, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины, и что он хочет, чтобы прекращение огня контролировали европейские войска, присутствующие в Украине, говорится в материале. Там добавляют, что Трамп исключил присутствие войск США в Украине.
Кроме того, избранный президент призвал европейцев сделать больше, чтобы заставить Китай надавить на Россию и положить конец полномасштабному вторжению. В этом контексте лидеры упоминали возможность использования тарифов против Пекина.
В окружении Трампа сказали The Wall Street Journal, что тот пока не имеет конкретного плана по Украине, а ключевые решения примет после того, как сформирует команду по национальной безопасности и проведет дальнейшие переговоры с союзниками - и, возможно, с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Дискуссии по размещению европейских войск на территории Украины впервые публично озвучил французский президент Эмманюэль Макрон в начале 2024 года.
Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Париже президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча длилась более 30 минут, после чего лидеры отправились на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.
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це теж саме...стрільнути по британцям чи французам на лінії розмежування буде означати проблеми для кремля
коли миротворці можуть приїхати? після припинення вогню і перемир'я
чому вони тоді приїдуть якшо припиняться бойові дії? аби стати гарантом того шо кацапи не почнуть наново
шо тут такого складного? одна справа воювати 1 на 1 з нами, геть інша атакувати міжнародний миротворчий контингент. і так, рольніки союзники амерів і навіть пуйло не гарантує шо вивезе таку конвенційну возьню з европейськими натівцями і без амерів. короч він просто не зможе тоді наново почати війну бо то самовбивство
а чи почнуть американці війну за рольників - питання, особливо коли ні всьо так адназначьна.
хоча, можна просто буде об'їхати тих миротворців і атакувати далі. коли останній раз миротворці когось стримували силою? в Кореї?
пічать, підписдесь
чи це вже спорити заради самого процесу?
коли буде то перемир'я як краще? з миротворцями з британії, франції там чи німеччини чи без них? це ключове питання. кацапи скажуть шо краще без наприклад, а ви?
собі скажіть, мені можна не відповідати
чи пан бачить майбутнє?)
яж і кажу: невиліковні. вибачайте, бісер скінчився.
досить цієї маячні, якщо союзники дійдуть консенсусу до миротворців, а це ж не факт, то краще з ними ніж без бо якісь божевільні не вірять в евроармію як засіб стримування.
якщо питання в тому що вони не відвоюють нам наші території то тре бути ще більшим дураком. Бо ніхто і не буде відвойовувати, це засіб шо б не ********* нам ще більше своїх домівок, не більше.
Бо млять враження шо наче пан просто не вірить шо вони крим вернуть там.... і не мають... сюрпрайз
школа ларечників ім. св Борісича?)
ладно ми, а європа нічого не хоче сказати американцям? якщо б я був єропейцем, вони б почули багато цікавого, переважно нецензурні вислови на їх адресу.
Скільки потрібно війск
від білоруського кордону до Кімбурзької коси???
2,...3 млн??
И асфальт на шашлыке
І чи захочуть вони за амерів віддуватися?
А Вы в таких вопросах поменьше сомневаетесь ))
Щось в лісі здохло?
И обязательное условие освобождение всех заложников и военнопленных!!
Если же перемирие без миротворцев и поставок оружия - буду уговаривать/умолять всех родственников валить за кордон, или быть поближе к границе на Западе!!
Если зэбло закроет границы на 100 % ? Ну что , , пусть объединяются с единомышленниками, и пересекать границу большими вооруженными группами! Погранцы там коммерческие , не те что с боевым опытом - разбегутся наЗЕхер!
Ну або просто "миротворці" подивляться на російські війська і скажуть що "шо то нам сикотно, ми ніпрічьом" і люб'язно відійдуть самі - пустивши/пропустивши кацапа самі. Як вони вже це робили, наприклад, на Балканах.
Останні миротворці, яких світ ще пам'ятає, були в Кореї, 70 років тому, та й там, зрештою, всралися, надовго їх не вистачило там.
Єдиний варіант - демілітарізація, денуклеарізація та радикальне "обрізання" рф-ії. Та обов'язкове членство України в НАТО.
А також вільне володіння зброєю для громадян України. Це окрім Збройних сил, потужного власного ВПК тощо. Щоби в жодних, чергових "зелених" та "голубих" менше було спокус робити тут "росію".