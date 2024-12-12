Трамп хочет, чтобы европейские войска были в Украине для обеспечения "перемирия", - The Wall Street Journal

Избранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы прекращение огня контролировали европейские войска, присутствующие в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Об этом Трамп сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже 7 декабря.

В частности, по словам источников WSJ, он сказал, что не поддерживает членство Украины в НАТО, но хочет видеть "сильную, хорошо вооруженную Украину" после любого прекращения боевых действий.

Также Трамп добавил, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины, и что он хочет, чтобы прекращение огня контролировали европейские войска, присутствующие в Украине, говорится в материале. Там добавляют, что Трамп исключил присутствие войск США в Украине.

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Кроме того, избранный президент призвал европейцев сделать больше, чтобы заставить Китай надавить на Россию и положить конец полномасштабному вторжению. В этом контексте лидеры упоминали возможность использования тарифов против Пекина.

В окружении Трампа сказали The Wall Street Journal, что тот пока не имеет конкретного плана по Украине, а ключевые решения примет после того, как сформирует команду по национальной безопасности и проведет дальнейшие переговоры с союзниками - и, возможно, с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Дискуссии по размещению европейских войск на территории Украины впервые публично озвучил французский президент Эмманюэль Макрон в начале 2024 года.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Париже президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча длилась более 30 минут, после чего лидеры отправились на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.

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