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Новости Война
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Трамп хочет, чтобы европейские войска были в Украине для обеспечения "перемирия", - The Wall Street Journal

Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы прекращение огня контролировали европейские войска, присутствующие в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Об этом Трамп сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже 7 декабря.

В частности, по словам источников WSJ, он сказал, что не поддерживает членство Украины в НАТО, но хочет видеть "сильную, хорошо вооруженную Украину" после любого прекращения боевых действий.

Также Трамп добавил, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины, и что он хочет, чтобы прекращение огня контролировали европейские войска, присутствующие в Украине, говорится в материале. Там добавляют, что Трамп исключил присутствие войск США в Украине.

Читайте также: Украина планирует в декабре провести встречу Контактной группы по завершению войны, - ОП

Кроме того, избранный президент призвал европейцев сделать больше, чтобы заставить Китай надавить на Россию и положить конец полномасштабному вторжению. В этом контексте лидеры упоминали возможность использования тарифов против Пекина.

В окружении Трампа сказали The Wall Street Journal, что тот пока не имеет конкретного плана по Украине, а ключевые решения примет после того, как сформирует команду по национальной безопасности и проведет дальнейшие переговоры с союзниками - и, возможно, с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Дискуссии по размещению европейских войск на территории Украины впервые публично озвучил французский президент Эмманюэль Макрон в начале 2024 года.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Париже президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча длилась более 30 минут, после чего лидеры отправились на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.

Читайте также: Трамп: Использую поддержку США Украины как рычаг давления на РФ во время мирных переговоров

Автор: 

Европа (1846) военнослужащие (6129) Трамп Дональд (5178) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+11
яка ідея непогана, запустити в Україну озброєних рольників? ви й справді думаєте, шо ті в разі шухера стрілятимуть в москолоту?
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12.12.2024 21:25
+9
А нахера тогда Тампон престарелый вообще нам нужен? Чтобы на Украине попиариться и еще на сдаче наших земель нобелевскую премия мира получить как Обама который сдал крым и дамбас?
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12.12.2024 21:39
+9
Соромно, що в порівнянні з українскими військовими натівці будуть лузерами
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12.12.2024 21:44
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Правила форума Совет форумчан
Ідея непогана НО мрії мрії, ось слабкість людини.
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12.12.2024 21:20 Ответить
яка ідея непогана, запустити в Україну озброєних рольників? ви й справді думаєте, шо ті в разі шухера стрілятимуть в москолоту?
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12.12.2024 21:25 Ответить
це як присутність амерів на європейських базах... основне не то хто там які роди військ і наскільки вони рембо, а сам факт присутності, що стримує пуйла атакувати наприклад балтійські країни
це теж саме...стрільнути по британцям чи французам на лінії розмежування буде означати проблеми для кремля
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12.12.2024 21:30 Ответить
все-таки можливості американської вісйськової машини не співставні. вони можуть собі дозволити відповідь. а рольніки шо?
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12.12.2024 22:05 Ответить
ну треба прочитати все спочатку.
коли миротворці можуть приїхати? після припинення вогню і перемир'я
чому вони тоді приїдуть якшо припиняться бойові дії? аби стати гарантом того шо кацапи не почнуть наново

шо тут такого складного? одна справа воювати 1 на 1 з нами, геть інша атакувати міжнародний миротворчий контингент. і так, рольніки союзники амерів і навіть пуйло не гарантує шо вивезе таку конвенційну возьню з европейськими натівцями і без амерів. короч він просто не зможе тоді наново почати війну бо то самовбивство
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12.12.2024 22:12 Ответить
так, ми вже бачили як діють міжнародні миротворчі контингенти в тому ж Лівані: цілком мирно сусідствують (сусідствовали) із хезболлою, яку вони повинні були стирмувати і не пускати.
а чи почнуть американці війну за рольників - питання, особливо коли ні всьо так адназначьна.
хоча, можна просто буде об'їхати тих миротворців і атакувати далі. коли останній раз миротворці когось стримували силою? в Кореї?
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12.12.2024 22:25 Ответить
блін ну можна вірити у все що завгодно тоді... справді нахіба нам союзні війська, краще тикнемо їм середній палець і все вкинемо в асфальт очікуючи нового етапу війни
пічать, підписдесь
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12.12.2024 22:40 Ответить
так мови про союзні війська ніхто не веде. мова про "миротворців". відчуваєте різницю?
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12.12.2024 22:51 Ответить
до чого ви ведете? шо "ми всє умрьом, далой європу, ******* прасті нас хахлов"?

чи це вже спорити заради самого процесу?

коли буде то перемир'я як краще? з миротворцями з британії, франції там чи німеччини чи без них? це ключове питання. кацапи скажуть шо краще без наприклад, а ви?

собі скажіть, мені можна не відповідати
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12.12.2024 22:57 Ответить
я веду до того, шо Україні під виглядом "миротворців" намагаються втюхати пустишку. і на це погоджуватися не можна.
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12.12.2024 23:25 Ответить
ясно, вам в рубльову зону)
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12.12.2024 23:37 Ответить
дивовижно, стільки років пройшло і стільки випробувань, а у вкраїнчеків так і не з'явилося критичне мислення. невиліковні.
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13.12.2024 00:05 Ответить
і в чому критичне мислення полягає? не приймати можливу допомогу? а далі?
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13.12.2024 00:24 Ответить
не плутати допомогу з імітацією допомоги. ну не працюють миротворці. ніде ще не спрацювали.
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13.12.2024 00:52 Ответить
допомога чи імітація це може бути видно лише тоді коли і якщо це станеться,а наперед закидати всіх гімном і шо всьо пропало ну... не альо короче)
чи пан бачить майбутнє?)
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13.12.2024 00:57 Ответить
ну да, раніше не допомагало, але цього разу точно повезе.
яж і кажу: невиліковні. вибачайте, бісер скінчився.
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13.12.2024 01:16 Ответить
Украинцы верят в одну и ту же разводку, но в новой обертке. Даже обезьяны не такие тупые.
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13.12.2024 02:29 Ответить
Не допомагало. Але напали чомусь на Україну
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13.12.2024 02:46 Ответить
розкажіть це Ізраілю, наприклад.
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13.12.2024 10:19 Ответить
да, власне Ізраїль воює з усім прям арабсьим миром зара прям сам! без амерів, без британців і французів, взагалі сам бо сам! і з усім! ага. але коли били ракетами з Ірану навіть Йорданія їх збивали, не кажучи про тих же амерів і французів з їх кораблів і вмс. Чи то млять привиди всі були і мегазалізний купол збивав всьо сам.
досить цієї маячні, якщо союзники дійдуть консенсусу до миротворців, а це ж не факт, то краще з ними ніж без бо якісь божевільні не вірять в евроармію як засіб стримування.
якщо питання в тому що вони не відвоюють нам наші території то тре бути ще більшим дураком. Бо ніхто і не буде відвойовувати, це засіб шо б не ********* нам ще більше своїх домівок, не більше.
Бо млять враження шо наче пан просто не вірить шо вони крим вернуть там.... і не мають... сюрпрайз
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13.12.2024 17:11 Ответить
а тобі куди?
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13.12.2024 00:09 Ответить
ти шо таке за баец?)
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13.12.2024 00:22 Ответить
боец невидимого фронта....
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13.12.2024 00:44 Ответить
висказався?)
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13.12.2024 00:46 Ответить
читай внизу...
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13.12.2024 00:47 Ответить
то не читай) ти диви який автократ-рішала шо кому і куди)

школа ларечників ім. св Борісича?)
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13.12.2024 00:50 Ответить
Шааааа! ШШШШААААаааа! Я тут експерт! (Коваленко)
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13.12.2024 00:51 Ответить
на телемарафон цього експерта, негайно!
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13.12.2024 00:58 Ответить
від тебе вже нудить...
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13.12.2024 00:10 Ответить
йди проспись - забагато тебе сьогодні!
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13.12.2024 00:12 Ответить
фейкометчик - базікало....
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12.12.2024 21:59 Ответить
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12.12.2024 22:05 Ответить
дякую за підтримку.
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12.12.2024 22:12 Ответить
чуєш патєрпіллєр смарагдово-рудий, а скільки трамуля знає мов?
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12.12.2024 21:43 Ответить
ФсьоВиВрьотьтіііі! Трамп прєкратіт вайну за 24 часа!! Вєрую ібо абсурдно!!!
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12.12.2024 21:25 Ответить
Anyone is free to say and do whatever, it is their sacred right, as long as they deal with the consequences on their own dime.
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12.12.2024 21:29 Ответить
Так точно за свої чи чужі?
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12.12.2024 21:40 Ответить
Рютте ж сказав - яке перемир"я без рашки
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12.12.2024 21:29 Ответить
роззброїли нас сша, а контролювати припинення вогню мають європейські війська ....

ладно ми, а європа нічого не хоче сказати американцям? якщо б я був єропейцем, вони б почули багато цікавого, переважно нецензурні вислови на їх адресу.
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12.12.2024 21:31 Ответить
Що головне ? У Трампа не має плану. Так й не могло бути від слова ВЗАГАЛІ. Якщо дві сторони погоджуються, то можна народити якийсь план на коліні. У нашому випадку ніяк погоджень з боку московії. Проте я задоволений, що ***** грає у кота й мишку. Хто буде мишкою у цій грі покаже час.
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12.12.2024 21:32 Ответить
Трамп давно на кукані в Х.... Х.....порішав кучу бабла для Рижого. От і відробляє разом з синком та зятьком. Як професійний пройдисвіт хоче спихнути на кетайців мирняк
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12.12.2024 21:33 Ответить
Світ фрагментується і стає багатополярним, як і хоче хйло.
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12.12.2024 21:36 Ответить
Навпаки, ***** хоче щоб Китай, США і паРаша керували світом.
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12.12.2024 21:57 Ответить
Він багато чого хоче.
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12.12.2024 21:37 Ответить
Не розумію, чого США не хочуть Україну в НАТО? Щоб не дратувати *****, чи чого?
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12.12.2024 21:37 Ответить
Соромно, що в порівнянні з українскими військовими натівці будуть лузерами
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12.12.2024 21:44 Ответить
А нахера тогда Тампон престарелый вообще нам нужен? Чтобы на Украине попиариться и еще на сдаче наших земель нобелевскую премия мира получить как Обама который сдал крым и дамбас?
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12.12.2024 21:39 Ответить
Які нах "європейські війська"? За тиждень під Покровськом кацапи поклали солдат і броні більше ніж їх в армії Угорщини...
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12.12.2024 21:39 Ответить
прикіздиний
Скільки потрібно війск
від білоруського кордону до Кімбурзької коси???
2,...3 млн??
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12.12.2024 21:40 Ответить
Шатлы, шатли треба....
И асфальт на шашлыке
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12.12.2024 23:00 Ответить
Якщо пуйло влупить по миротворцям, а скаже, що це українці вгатили? Може краще Україну озброїти? Щоб Україна могла себе(і захід) захистити?
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12.12.2024 21:40 Ответить
За чий рахунок іноземні війська тут будуть - за американський?

І чи захочуть вони за амерів віддуватися?
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12.12.2024 21:42 Ответить
Муск/трамп сказав що надрукують отих криптовалютних грошей и погасят весь Госдолг Америки...
А Вы в таких вопросах поменьше сомневаетесь ))
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12.12.2024 23:02 Ответить
і на чужім "кую", з Європи , цей рижий поц , і друг куйла, збирається до раю вїхати .як миротворець з США.ПТН-ТРП-ПНХ
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12.12.2024 21:43 Ответить
Піздабол 24-годинний, звичайний.
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12.12.2024 21:48 Ответить
Поляки вже дали задню. Це ж не кордон блокувати.
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12.12.2024 21:55 Ответить
В политической системе США, президент это клоун задача которого развлекать мировую публику. В США Конгресс решает чему быть, а чего миновать и большинство конгрессменов не станут убивать свою политическую карьеру из за маразма Трампа чья политическая карьера идёт к завершению.
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12.12.2024 21:58 Ответить
Поэтому, Конгресс заставит Трампа делать то что нужно для Авторитета США и если он откажется подписывать законопроекты, получит Импичмент за отказ выполнять свои конституционные обязанности. Напомню - Президентская гонка в США начинается сразу же после инаугурации президента, в тот же день
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12.12.2024 22:02 Ответить
а от і свідки мудрого конгрессу. ми в же бачили, як цей конгрес виділяв допомогу. поки трам не дав відмашку, влаштовували клоунаду ще побільше трампівської.
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12.12.2024 22:08 Ответить
Під трампа зараз лягли всі: і респи, і конгрес, у усі чиновники. Все буде так, побажає рудий та його неадекватні Маск та Венс.
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12.12.2024 22:19 Ответить
Откуда деньги у Муска? От кобзона, от конторских подконтрольных
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12.12.2024 22:59 Ответить
США та інші підписанти Будапештського меморандуму мусять ввести війська в Україну. Покищо це зробила тільки рф
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12.12.2024 22:33 Ответить
Президент амєріканскій,а війська європейскі...З якого часу руда морда, керує урядами ЕС? Чому не поставити на кордоні з Руське зєльоних бєрєтіков та морських котів??2
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12.12.2024 22:40 Ответить
Может они сдулись уже, не имея такого боевого опыта как ВСУ с 2014 и имея власть лбгт+/демократов и гендерных министров, набранных по квотам меньшин а НЕ по профпригодности. ( О, кстати пани Камалла Хэ. первый пример )
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12.12.2024 22:57 Ответить
Хтось напише "це фейк", а я напишу "Несподівано."
Щось в лісі здохло?

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12.12.2024 22:45 Ответить
це де така краса? Амеріканський зеленський змаском в акуї, якщо це не фейк
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13.12.2024 08:45 Ответить
Хорошая идея - реальная гарантия военной помощи!! Но контингент первейший - на Грушевского и на банковскую!! Что б не было новых "чонгар-шатлов"!!
И обязательное условие освобождение всех заложников и военнопленных!!
Если же перемирие без миротворцев и поставок оружия - буду уговаривать/умолять всех родственников валить за кордон, или быть поближе к границе на Западе!!
Если зэбло закроет границы на 100 % ? Ну что , , пусть объединяются с единомышленниками, и пересекать границу большими вооруженными группами! Погранцы там коммерческие , не те что с боевым опытом - разбегутся наЗЕхер!
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12.12.2024 22:52 Ответить
План Трампу - "Проста перестать стрелять!"
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12.12.2024 23:03 Ответить
Амеріканський зеленський. Тільки він ще хоче передати окупантам окуповану теріторію. Посіпака московська.
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13.12.2024 08:41 Ответить
Те миротворцы шо обсересэ будет. Как только кипишь начнётся сразу вместе с посольствами в Испанию здрыснут
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13.12.2024 01:29 Ответить
Амеріканський зеленський з явними ознаками старчеського маразму і деменції. То там нацарює у США за 4 роки. Москальська посіпака
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13.12.2024 08:40 Ответить
Попередній був не кращий
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13.12.2024 09:22 Ответить
та да. будемо сумувати по ньому, по АТАКАМСах, по дозволу вбивати москалів амеріканською зброєю на їх теріторії.
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13.12.2024 10:18 Ответить
нууу логично!
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13.12.2024 09:20 Ответить
А щойно миротворці відійдуть, чергове російське ху2ло нападе знову.
Ну або просто "миротворці" подивляться на російські війська і скажуть що "шо то нам сикотно, ми ніпрічьом" і люб'язно відійдуть самі - пустивши/пропустивши кацапа самі. Як вони вже це робили, наприклад, на Балканах.

Останні миротворці, яких світ ще пам'ятає, були в Кореї, 70 років тому, та й там, зрештою, всралися, надовго їх не вистачило там.

Єдиний варіант - демілітарізація, денуклеарізація та радикальне "обрізання" рф-ії. Та обов'язкове членство України в НАТО.
А також вільне володіння зброєю для громадян України. Це окрім Збройних сил, потужного власного ВПК тощо. Щоби в жодних, чергових "зелених" та "голубих" менше було спокус робити тут "росію".
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13.12.2024 09:43 Ответить
Т.з. "європейські війська" (доречі - що це таке?...) значно слабкіші, менш досвічені і сикливі у порівнянні з Українською Армією. ЄвроПЕЙСЬке со(й)общество уже повністю усралося зі своїм ЄС, ПАРЕ, ОБСЄ ... та ін. своїми т.з. "цінностями".
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13.12.2024 12:02 Ответить
дурной поп и дурная его молитва.
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13.12.2024 13:35 Ответить
 
 