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Украина планирует в декабре провести встречу Контактной группы по завершению войны, - ОП

У Зеленського розповіли деталі про нову Контактну групу щодо дипломатичного завершення війни

Украина намерена в декабре 2024 года провести встречу стран, которые войдут в Контактную группу, для координации и выработки общей позиции по дипломатическому завершению войны.

Об этом заявил спикер президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, сейчас Украина собирает ключевых европейских партнеров, которые вместе с США "способны обеспечить максимальное усиление нашего государства".

Окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, которые имеют дальнобойные способности, страны, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит наше будущее в НАТО", - рассказал Никифоров.

Читайте также: Мерц предложил создать европейскую Контактную группу относительно завершения войны в Украине

Он отметил, что Украина планирует уже в декабре провести встречу этих стран "для координации, выработки общей позиции" и обеспечения того, что Украина будет сильной "при любом развитии событий - как на переговорах, так и на поле боя".

Напомним, о создании Контактной группы стало известно на совместной пресс-конференции Зеленского и лидера немецкой оппозиции Фридриха Мерца, который в понедельник, 9 декабря, прибыл в Киев.

Автор: 

Европа (1849) Украина (44939) Сергей Никифоров (154) война в Украине (3804)


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Топ комментарии
+24
Ішак обісрався з своїми "планами" та "самітами" і тепер взамін будуть контактні групи.
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09.12.2024 19:14
+17
Саміт миру...
План перемоги...
...
Відсмокчу недорого,
Ваш зе!клован.
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09.12.2024 19:22
+15
Ось такий план перемоги.
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09.12.2024 19:13
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Ось такий план перемоги.
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09.12.2024 19:13 Ответить
буде обговорюватись пАттужне повернення України в кордони 1991 р.?

чи "єто другоє"

.
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09.12.2024 19:33 Ответить
Никифоров вкинув наживку - будемо клювати чи почекаємо...?
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09.12.2024 19:14 Ответить
що клювати ?

ганьбу та скорботу за загиблими, які могли б без ЗЄлі жити та й жити ?

.
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09.12.2024 19:34 Ответить
Збулося----------------

Та неоднаково мені,

Як Україну злії люде

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять...

Ох, не однаково мені.

-
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09.12.2024 22:37 Ответить
Ішак обісрався з своїми "планами" та "самітами" і тепер взамін будуть контактні групи.
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09.12.2024 19:14 Ответить
- Контакт!
- єсть контакт!
- Зажіганіє...
- Єсть зажіганіє!
- Промежуточная
- Єсть промежуточная!
- Полная сдача України
- Єсть полная!
- ПОЄХАЛІ.....
- Куда?????
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09.12.2024 19:18 Ответить
якщо відверто, то ліквідаційна комісія України

.
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09.12.2024 19:36 Ответить
І, як казав Андрєйбарісич, одразу "вибори". Невже, і до осені не почекають?
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09.12.2024 19:15 Ответить
90 днів після Воєнного стану! Вони Конституцію ніколи не порушують)))))
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09.12.2024 19:20 Ответить
за 90 днів лаврові листя вінку переможця на голові у ЗЄлі зів'януть, пожовтіють та опадуть

король буде голий вщент

.
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09.12.2024 19:40 Ответить
у нього і зараз крім "мілітері" немає що одіти - хорошо що не босий їздить за кордон ...
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09.12.2024 20:18 Ответить
Дурна витрата грошей! Краще закупили б дронів та іньших необхідних ЗСУ речей. Х7йло й його рабів-дегенератів Кацапов розмовами не зупинити.
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09.12.2024 19:20 Ответить
можно зібрати групу законтачених, які мріють завершити бойові дії по нинішній лінії фронту. Очолити групу може орбан, фіцо непроканає, бо його трамп не знає.
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09.12.2024 19:20 Ответить
"-паєхалі!
- так нє завєлі!
- всьо равно паєхалі!! патом завєдьош!!"
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09.12.2024 19:21 Ответить
Саміт миру...
План перемоги...
...
Відсмокчу недорого,
Ваш зе!клован.
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09.12.2024 19:22 Ответить
А путiн знае що йому ,,треба завершити вiйну"? Чи то буде нага капiтуляцiя?
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09.12.2024 19:22 Ответить
Які до біса групи...саміти чи інші селфі процедури! Вийдіть і просто скажіть...війна закінчилася, розходтеся панове .
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09.12.2024 19:23 Ответить
Главное ето сказать сразу на польской границе. А то можно и не успеть добежать потом
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09.12.2024 19:32 Ответить
Ти то я думаю на кордоні донецької зараз???
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09.12.2024 19:36 Ответить
Да уж. С чего вы взяли что три курицы пойдут просить лису о прекращении войны да еще ето называть сильной позицией? Да одним только заявлением что вы хотите дагаварицца с маньяком показывает что вы жертва а не сильный переговорщик. А что сделает маньяк и гопник с сопливыми ботаниками вы догадываетесь.
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09.12.2024 19:26 Ответить
две-три недели...продовження саги
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09.12.2024 19:31 Ответить
А як же кордони 91р ?!!! Знову зелені 🤡🤡 намагаютьмя зробити всіх разом ...і як же тепер будуть дивитися в очі українцям ,оті журналісти , " воїни " пера та слова ? Вони ж так розказували ,шо з зеленським "хуже не буде" !? Імбечіли ...
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09.12.2024 19:32 Ответить
після зустрічі з Трампом в "зелідора" почалася "зелена діарея" .Воно вже не відає.як ще щось придумати.щоб нагадити Україні і українцям.Шарахається із кута в кут
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09.12.2024 19:34 Ответить
Бігає, як курка з відрізаною головою. Трамп вимагає припинення війни, ЄС вимагає переговори з позиції сили, сили немає, фронти сипляться, ***** бикує і увійшов в раж - пре, як скажений. Рейтинги пробивають дно. Навіть зебіли почали щось підозрювати, що кароль-та голий!
А що робити - воно не знає, бо ні на що не здатне. От і кидається в різні боки, видає шизу та біполярку, кожен день - нові заяви, які заперечують попередні. Паніка і істерика.
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09.12.2024 21:17 Ответить
Потужно, незламно, позванивая стальными яйками. И кто после этого будет уважать таких п..доболов?
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09.12.2024 19:36 Ответить
Зеленський хоче укласти мир, - Трамп
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09.12.2024 19:38 Ответить
Мені цікаво як клованська шантрапа збирається вносити зміни до Конституції?
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09.12.2024 19:41 Ответить
Які зміни? Вона взагалі не знає про її існування. Максимум- необовʼязковий реквізит для інавгурації президента, як і Біблія.
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09.12.2024 19:53 Ответить
Запросто. Так, як поклала на неї болт.
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09.12.2024 21:18 Ответить
Війну неможливо завершити, особливо тим, хто її не починав. Війну можна або виграти, або програти.
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09.12.2024 19:41 Ответить
Золоті слова. Американським і українським кремлядським агентам при владі у вуха.
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10.12.2024 00:19 Ответить
Про це попереджали ще в квітні 2019:
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09.12.2024 19:41 Ответить
А ні в планах "миру" і "перемоги" зеленського, а ні в переліку питань зустрічі Контактної групи щодо завершення війни немає жодного слова про повернення територій і репарацій з рф.
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09.12.2024 20:05 Ответить
А з Оману ніхто не буде присутній ?
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09.12.2024 19:49 Ответить
Патрушев приїде провести авторський нагляд над процесом
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10.12.2024 00:21 Ответить
План перемоги забудьте. Не було такого.

1050 платформ забудьте. Не було їх.

Купу папірців з гарантіями безпеки "за дверима" забудьте. Не було їх.

Якщо і з цим ЗЄ обісреться, забудьте. Не було такого.

А потім забудьте про Україну, яку ми знали та захищали...
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09.12.2024 19:56 Ответить
Україну, яку ми знали, поховали в 19 році. Тепер це - Бандустан Зелені, Малоросія, яку захопило зелене опг.
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09.12.2024 21:21 Ответить
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09.12.2024 20:00 Ответить
Згинь курва кацапська
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10.12.2024 00:25 Ответить
Що впізнав себе ? Біжи за вогнегасником бо дупа вщент згорить .
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10.12.2024 08:28 Ответить
То це ми вже перемогли?
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09.12.2024 20:03 Ответить
Тобі з окопу видніше...чи ти не в окопі???
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09.12.2024 20:38 Ответить
Je ne suis pas dans les tranchées. Quel temps fait-il à Paris?
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09.12.2024 20:52 Ответить
Pourquoi es-tu un tel héros et pas dans les tranchées ? Voulez-vous continuer à vous battre avec des slogans ?
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09.12.2024 20:57 Ответить
7 топ-фраз, які доведуть до оргазму будь-якого зелібобу:

- пункти незламності

- зустріч міністрів в Мальті та Джидді

- саміт миру

- формула миру

- план перемоги

- план стійкості

- контактна група щодо завершення війни
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09.12.2024 20:04 Ответить
Гундос, щоб остаточно спантеличити ворога і підлаштуватися під вказівки партнерів, діє за директивою розробленої єрмаком: війна херня-головне маневри.
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09.12.2024 20:37 Ответить
Зеля ще не викакав План Завершення Війни? Щось в нього закреп, чи що? Два тижні, і ніякого свіжого плану!
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09.12.2024 20:59 Ответить
"Ни мира, ни войны, армию распустить"- агрохимия.
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09.12.2024 21:48 Ответить
С крымской платформой обосрались, с самитом мира обосрались, с планом перемоги тоже обосрались, с планом стабільності чи незламності - обосрались. Теперь обосрутся с Контактной группой... Кстати контактной группой с кем?
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09.12.2024 23:42 Ответить
Я БИ ПРОВІВ ЗУСТРІЧ З ПОВІДУ ЛІКВІДАЦІЇ ВИЩИХ ЧИНОВНИКІВ РФ !)
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10.12.2024 03:26 Ответить
ну воно робить те що вміє - грати на публіку
шо ви від нього хочете?
сами ж вибрали
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10.12.2024 03:54 Ответить
 
 