Украина планирует в декабре провести встречу Контактной группы по завершению войны, - ОП
Украина намерена в декабре 2024 года провести встречу стран, которые войдут в Контактную группу, для координации и выработки общей позиции по дипломатическому завершению войны.
Об этом заявил спикер президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По его словам, сейчас Украина собирает ключевых европейских партнеров, которые вместе с США "способны обеспечить максимальное усиление нашего государства".
Окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, которые имеют дальнобойные способности, страны, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит наше будущее в НАТО", - рассказал Никифоров.
Он отметил, что Украина планирует уже в декабре провести встречу этих стран "для координации, выработки общей позиции" и обеспечения того, что Украина будет сильной "при любом развитии событий - как на переговорах, так и на поле боя".
Напомним, о создании Контактной группы стало известно на совместной пресс-конференции Зеленского и лидера немецкой оппозиции Фридриха Мерца, который в понедельник, 9 декабря, прибыл в Киев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чи "єто другоє"
.
ганьбу та скорботу за загиблими, які могли б без ЗЄлі жити та й жити ?
.
Та неоднаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені.
-
- єсть контакт!
- Зажіганіє...
- Єсть зажіганіє!
- Промежуточная
- Єсть промежуточная!
- Полная
сдача Україниполная!
- Єсть
- ПОЄХАЛІ.....
- Куда?????
.
король буде голий вщент
.
- так нє завєлі!
- всьо равно паєхалі!! патом завєдьош!!"
План перемоги...
...
Відсмокчу недорого,
Ваш зе!клован.
А що робити - воно не знає, бо ні на що не здатне. От і кидається в різні боки, видає шизу та біполярку, кожен день - нові заяви, які заперечують попередні. Паніка і істерика.
1050 платформ забудьте. Не було їх.
Купу папірців з гарантіями безпеки "за дверима" забудьте. Не було їх.
Якщо і з цим ЗЄ обісреться, забудьте. Не було такого.
А потім забудьте про Україну, яку ми знали та захищали...
- пункти незламності
- зустріч міністрів в Мальті та Джидді
- саміт миру
- формула миру
- план перемоги
- план стійкості
- контактна група щодо завершення війни
шо ви від нього хочете?
сами ж вибрали