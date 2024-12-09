Украина планирует в декабре провести встречу Контактной группы по завершению войны, - ОП

Украина намерена в декабре 2024 года провести встречу стран, которые войдут в Контактную группу, для координации и выработки общей позиции по дипломатическому завершению войны.

Об этом заявил спикер президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, сейчас Украина собирает ключевых европейских партнеров, которые вместе с США "способны обеспечить максимальное усиление нашего государства".

Окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, которые имеют дальнобойные способности, страны, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит наше будущее в НАТО", - рассказал Никифоров.

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Он отметил, что Украина планирует уже в декабре провести встречу этих стран "для координации, выработки общей позиции" и обеспечения того, что Украина будет сильной "при любом развитии событий - как на переговорах, так и на поле боя".

Напомним, о создании Контактной группы стало известно на совместной пресс-конференции Зеленского и лидера немецкой оппозиции Фридриха Мерца, который в понедельник, 9 декабря, прибыл в Киев.