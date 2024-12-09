Україна планує у грудні провести зустріч Контактної групи щодо завершення війни, - ОП
Україна має намір у грудні 2024 року провести зустріч країн, які увійдуть до Контактної групи, для координації та вироблення спільної позиції щодо дипломатичного завершення війни.
Про це заявив речник президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За його словами, нині Україна збирає ключових європейських партнерів, які разом зі США "здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави".
Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО", - роповів Никифоров.
Він зазначив, що Україна планує вже у грудні провести зустріч цих країн "для координації, вироблення спільної позиції" та гарантування того, що Україна буде сильною "за будь-якого розвитку подій – як на переговорах, так і на полі бою".
Нагадаємо, про створення Контактної групи стало відомо на спільній пресконференції Зеленського та лідера німецької опозиції Фрідріха Мерца, який у понеділок, 9 грудня, прибув до Києва.
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чи "єто другоє"
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ганьбу та скорботу за загиблими, які могли б без ЗЄлі жити та й жити ?
.
Та неоднаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені.
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- єсть контакт!
- Зажіганіє...
- Єсть зажіганіє!
- Промежуточная
- Єсть промежуточная!
- Полная
сдача Україниполная!
- Єсть
- ПОЄХАЛІ.....
- Куда?????
.
король буде голий вщент
.
- так нє завєлі!
- всьо равно паєхалі!! патом завєдьош!!"
План перемоги...
...
Відсмокчу недорого,
Ваш зе!клован.
А що робити - воно не знає, бо ні на що не здатне. От і кидається в різні боки, видає шизу та біполярку, кожен день - нові заяви, які заперечують попередні. Паніка і істерика.
1050 платформ забудьте. Не було їх.
Купу папірців з гарантіями безпеки "за дверима" забудьте. Не було їх.
Якщо і з цим ЗЄ обісреться, забудьте. Не було такого.
А потім забудьте про Україну, яку ми знали та захищали...
- пункти незламності
- зустріч міністрів в Мальті та Джидді
- саміт миру
- формула миру
- план перемоги
- план стійкості
- контактна група щодо завершення війни
шо ви від нього хочете?
сами ж вибрали