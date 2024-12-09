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Новини
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Україна планує у грудні провести зустріч Контактної групи щодо завершення війни, - ОП

У Зеленського розповіли деталі про нову Контактну групу щодо дипломатичного завершення війни

Україна має намір у грудні 2024 року провести зустріч країн, які увійдуть до Контактної групи, для координації та вироблення спільної позиції щодо дипломатичного завершення війни.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, нині Україна збирає ключових європейських партнерів, які разом зі США "здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави".

Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО", - роповів Никифоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц запропонував створити європейську Контактну групу щодо завершення війни в Україні

Він зазначив, що Україна планує вже у грудні провести зустріч цих країн "для координації, вироблення спільної позиції" та гарантування того, що Україна буде сильною "за будь-якого розвитку подій – як на переговорах, так і на полі бою".

Нагадаємо, про створення Контактної групи стало відомо на спільній пресконференції Зеленського та лідера німецької опозиції Фрідріха Мерца, який у понеділок, 9 грудня, прибув до Києва.

Автор: 

Європа (1801) Україна (5882) Сергій Никифоров (160) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+24
Ішак обісрався з своїми "планами" та "самітами" і тепер взамін будуть контактні групи.
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09.12.2024 19:14
+17
Саміт миру...
План перемоги...
...
Відсмокчу недорого,
Ваш зе!клован.
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09.12.2024 19:22
+15
Ось такий план перемоги.
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09.12.2024 19:13
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Ось такий план перемоги.
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09.12.2024 19:13 Відповісти
буде обговорюватись пАттужне повернення України в кордони 1991 р.?

чи "єто другоє"

.
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09.12.2024 19:33 Відповісти
Никифоров вкинув наживку - будемо клювати чи почекаємо...?
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09.12.2024 19:14 Відповісти
що клювати ?

ганьбу та скорботу за загиблими, які могли б без ЗЄлі жити та й жити ?

.
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09.12.2024 19:34 Відповісти
Збулося----------------

Та неоднаково мені,

Як Україну злії люде

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять...

Ох, не однаково мені.

-
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09.12.2024 22:37 Відповісти
Ішак обісрався з своїми "планами" та "самітами" і тепер взамін будуть контактні групи.
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09.12.2024 19:14 Відповісти
- Контакт!
- єсть контакт!
- Зажіганіє...
- Єсть зажіганіє!
- Промежуточная
- Єсть промежуточная!
- Полная сдача України
- Єсть полная!
- ПОЄХАЛІ.....
- Куда?????
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09.12.2024 19:18 Відповісти
якщо відверто, то ліквідаційна комісія України

.
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09.12.2024 19:36 Відповісти
І, як казав Андрєйбарісич, одразу "вибори". Невже, і до осені не почекають?
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09.12.2024 19:15 Відповісти
90 днів після Воєнного стану! Вони Конституцію ніколи не порушують)))))
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09.12.2024 19:20 Відповісти
за 90 днів лаврові листя вінку переможця на голові у ЗЄлі зів'януть, пожовтіють та опадуть

король буде голий вщент

.
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09.12.2024 19:40 Відповісти
у нього і зараз крім "мілітері" немає що одіти - хорошо що не босий їздить за кордон ...
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09.12.2024 20:18 Відповісти
Дурна витрата грошей! Краще закупили б дронів та іньших необхідних ЗСУ речей. Х7йло й його рабів-дегенератів Кацапов розмовами не зупинити.
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09.12.2024 19:20 Відповісти
можно зібрати групу законтачених, які мріють завершити бойові дії по нинішній лінії фронту. Очолити групу може орбан, фіцо непроканає, бо його трамп не знає.
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09.12.2024 19:20 Відповісти
"-паєхалі!
- так нє завєлі!
- всьо равно паєхалі!! патом завєдьош!!"
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09.12.2024 19:21 Відповісти
Саміт миру...
План перемоги...
...
Відсмокчу недорого,
Ваш зе!клован.
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09.12.2024 19:22 Відповісти
А путiн знае що йому ,,треба завершити вiйну"? Чи то буде нага капiтуляцiя?
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09.12.2024 19:22 Відповісти
Які до біса групи...саміти чи інші селфі процедури! Вийдіть і просто скажіть...війна закінчилася, розходтеся панове .
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09.12.2024 19:23 Відповісти
Главное ето сказать сразу на польской границе. А то можно и не успеть добежать потом
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09.12.2024 19:32 Відповісти
Ти то я думаю на кордоні донецької зараз???
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09.12.2024 19:36 Відповісти
Да уж. С чего вы взяли что три курицы пойдут просить лису о прекращении войны да еще ето называть сильной позицией? Да одним только заявлением что вы хотите дагаварицца с маньяком показывает что вы жертва а не сильный переговорщик. А что сделает маньяк и гопник с сопливыми ботаниками вы догадываетесь.
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09.12.2024 19:26 Відповісти
две-три недели...продовження саги
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09.12.2024 19:31 Відповісти
А як же кордони 91р ?!!! Знову зелені 🤡🤡 намагаютьмя зробити всіх разом ...і як же тепер будуть дивитися в очі українцям ,оті журналісти , " воїни " пера та слова ? Вони ж так розказували ,шо з зеленським "хуже не буде" !? Імбечіли ...
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09.12.2024 19:32 Відповісти
після зустрічі з Трампом в "зелідора" почалася "зелена діарея" .Воно вже не відає.як ще щось придумати.щоб нагадити Україні і українцям.Шарахається із кута в кут
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09.12.2024 19:34 Відповісти
Бігає, як курка з відрізаною головою. Трамп вимагає припинення війни, ЄС вимагає переговори з позиції сили, сили немає, фронти сипляться, ***** бикує і увійшов в раж - пре, як скажений. Рейтинги пробивають дно. Навіть зебіли почали щось підозрювати, що кароль-та голий!
А що робити - воно не знає, бо ні на що не здатне. От і кидається в різні боки, видає шизу та біполярку, кожен день - нові заяви, які заперечують попередні. Паніка і істерика.
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09.12.2024 21:17 Відповісти
Потужно, незламно, позванивая стальными яйками. И кто после этого будет уважать таких п..доболов?
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09.12.2024 19:36 Відповісти
Зеленський хоче укласти мир, - Трамп
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09.12.2024 19:38 Відповісти
Мені цікаво як клованська шантрапа збирається вносити зміни до Конституції?
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09.12.2024 19:41 Відповісти
Які зміни? Вона взагалі не знає про її існування. Максимум- необовʼязковий реквізит для інавгурації президента, як і Біблія.
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09.12.2024 19:53 Відповісти
Запросто. Так, як поклала на неї болт.
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09.12.2024 21:18 Відповісти
Війну неможливо завершити, особливо тим, хто її не починав. Війну можна або виграти, або програти.
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09.12.2024 19:41 Відповісти
Золоті слова. Американським і українським кремлядським агентам при владі у вуха.
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10.12.2024 00:19 Відповісти
Про це попереджали ще в квітні 2019:
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09.12.2024 19:41 Відповісти
А ні в планах "миру" і "перемоги" зеленського, а ні в переліку питань зустрічі Контактної групи щодо завершення війни немає жодного слова про повернення територій і репарацій з рф.
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09.12.2024 20:05 Відповісти
А з Оману ніхто не буде присутній ?
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09.12.2024 19:49 Відповісти
Патрушев приїде провести авторський нагляд над процесом
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10.12.2024 00:21 Відповісти
План перемоги забудьте. Не було такого.

1050 платформ забудьте. Не було їх.

Купу папірців з гарантіями безпеки "за дверима" забудьте. Не було їх.

Якщо і з цим ЗЄ обісреться, забудьте. Не було такого.

А потім забудьте про Україну, яку ми знали та захищали...
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09.12.2024 19:56 Відповісти
Україну, яку ми знали, поховали в 19 році. Тепер це - Бандустан Зелені, Малоросія, яку захопило зелене опг.
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09.12.2024 21:21 Відповісти
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09.12.2024 20:00 Відповісти
Згинь курва кацапська
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10.12.2024 00:25 Відповісти
Що впізнав себе ? Біжи за вогнегасником бо дупа вщент згорить .
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10.12.2024 08:28 Відповісти
То це ми вже перемогли?
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09.12.2024 20:03 Відповісти
Тобі з окопу видніше...чи ти не в окопі???
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09.12.2024 20:38 Відповісти
Je ne suis pas dans les tranchées. Quel temps fait-il à Paris?
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09.12.2024 20:52 Відповісти
Pourquoi es-tu un tel héros et pas dans les tranchées ? Voulez-vous continuer à vous battre avec des slogans ?
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09.12.2024 20:57 Відповісти
7 топ-фраз, які доведуть до оргазму будь-якого зелібобу:

- пункти незламності

- зустріч міністрів в Мальті та Джидді

- саміт миру

- формула миру

- план перемоги

- план стійкості

- контактна група щодо завершення війни
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09.12.2024 20:04 Відповісти
Гундос, щоб остаточно спантеличити ворога і підлаштуватися під вказівки партнерів, діє за директивою розробленої єрмаком: війна херня-головне маневри.
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09.12.2024 20:37 Відповісти
Зеля ще не викакав План Завершення Війни? Щось в нього закреп, чи що? Два тижні, і ніякого свіжого плану!
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09.12.2024 20:59 Відповісти
"Ни мира, ни войны, армию распустить"- агрохимия.
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09.12.2024 21:48 Відповісти
С крымской платформой обосрались, с самитом мира обосрались, с планом перемоги тоже обосрались, с планом стабільності чи незламності - обосрались. Теперь обосрутся с Контактной группой... Кстати контактной группой с кем?
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09.12.2024 23:42 Відповісти
Я БИ ПРОВІВ ЗУСТРІЧ З ПОВІДУ ЛІКВІДАЦІЇ ВИЩИХ ЧИНОВНИКІВ РФ !)
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10.12.2024 03:26 Відповісти
ну воно робить те що вміє - грати на публіку
шо ви від нього хочете?
сами ж вибрали
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10.12.2024 03:54 Відповісти
 
 