Україна планує у грудні провести зустріч Контактної групи щодо завершення війни, - ОП

Україна має намір у грудні 2024 року провести зустріч країн, які увійдуть до Контактної групи, для координації та вироблення спільної позиції щодо дипломатичного завершення війни.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, нині Україна збирає ключових європейських партнерів, які разом зі США "здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави".

Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО", - роповів Никифоров.

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Він зазначив, що Україна планує вже у грудні провести зустріч цих країн "для координації, вироблення спільної позиції" та гарантування того, що Україна буде сильною "за будь-якого розвитку подій – як на переговорах, так і на полі бою".

Нагадаємо, про створення Контактної групи стало відомо на спільній пресконференції Зеленського та лідера німецької опозиції Фрідріха Мерца, який у понеділок, 9 грудня, прибув до Києва.