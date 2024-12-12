Обломки "Шахеда" упали в Печерском районе Киева, - Кличко
Вечером 12 декабря российские шахеды атакуют несколько областей Украины и Киев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"Обломки вражеского БпЛА упали в центре столицы - в Печерском районе", - написал он.
Также Кличко добавил, что еще один БпЛА заходит с левого берега в сторону центральной части города.
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саша паламарчук
показать весь комментарий12.12.2024 21:32 Ответить Мне нравится 3
Andrew Moon
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