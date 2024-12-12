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Обломки "Шахеда" упали в Печерском районе Киева, - Кличко

шахед

Вечером 12 декабря российские шахеды атакуют несколько областей Украины и Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Обломки вражеского БпЛА упали в центре столицы - в Печерском районе", - написал он.

Также Кличко добавил, что еще один БпЛА заходит с левого берега в сторону центральной части города.

Читайте также: Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

Кличко Виталий (4638) Воздушные атаки на Киев (698) Шахед (978)


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черговий замах на лідора? кадирівці на шахеді сидять а татаров з кулемета їх збиває?
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12.12.2024 21:32 Ответить
Мдя... Шахіди вже спокійно залітають на Хрещатик...
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12.12.2024 21:34 Ответить
потужно та незламно
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12.12.2024 21:40 Ответить
Последние два месяца они летают спокойно по центру с левого на правый и наоборот. Как у себя дома. Особенно на правом берегу. Потужно
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12.12.2024 21:50 Ответить
прийде колись час і рлски будуть запихувать в безпілотники щоб ті виявляли та знищували ворожі бпла….
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12.12.2024 21:41 Ответить
 
 