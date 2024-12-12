Россияне 42 раза обстреляли Сумщину, повреждены автомобили и дом

12 декабря россияне совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Великописаревская громада: враг бил из минометов (3 взрыва), артиллерии (6 взрывов) и сбросил ВОГ с БпЛА (2 взрыва). Также состоялась атака FPV-дроном (1 взрыв). В результате атаки поврежден легковой автомобиль.

Краснопольская громада: произошла атака FPV-дронами (7 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов), минометные обстрелы (8 взрывов), пуск КАБов (2 взрыва).

Сумская громада: зафиксирован обстрел БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв). В результате обстрела повреждены легковой автомобиль и жилой дом.

Зноб-Новгородская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва).

Хотинская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (14 взрывов), минометов (24 взрыва).

Эсманьская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (5 взрывов), атака FPV-дронами (4 взрыва).

Дружбовская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.

Миропольская громада: враг ударил из артиллерии (6 взрывов), РСЗО (7 взрывов) и совершил обстрел БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).

Как писал Цензор.НЕТ, в течение 12 декабря российская армия атаковала дронами Херсон и область: один человек погиб, двое получили ранения.

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