Россияне 42 раза обстреляли Сумщину, повреждены автомобили и дом
12 декабря россияне совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Великописаревская громада: враг бил из минометов (3 взрыва), артиллерии (6 взрывов) и сбросил ВОГ с БпЛА (2 взрыва). Также состоялась атака FPV-дроном (1 взрыв). В результате атаки поврежден легковой автомобиль.
- Краснопольская громада: произошла атака FPV-дронами (7 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов), минометные обстрелы (8 взрывов), пуск КАБов (2 взрыва).
- Сумская громада: зафиксирован обстрел БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв). В результате обстрела повреждены легковой автомобиль и жилой дом.
- Зноб-Новгородская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва).
- Хотинская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (14 взрывов), минометов (24 взрыва).
- Эсманьская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (5 взрывов), атака FPV-дронами (4 взрыва).
- Дружбовская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Миропольская громада: враг ударил из артиллерии (6 взрывов), РСЗО (7 взрывов) и совершил обстрел БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).
Как писал Цензор.НЕТ, в течение 12 декабря российская армия атаковала дронами Херсон и область: один человек погиб, двое получили ранения.
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