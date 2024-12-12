Орбан в рамках своей "мирной миссии" обсудил с Эрдоганом войну в Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в рамках своей самопровозглашенной "мирной миссии" относительно войны в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Как сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, Орбан провел "длительные переговоры" с Эрдоганом, в том числе о войне России против Украины.
"Нет решения на поле боя, есть только решение за столом переговоров, а потому прекращение огня и мирные переговоры необходимы как можно скорее", - заявил Сийярто, который высоко оценил роль Турции как "успешного" посредника по Украине.
Самопровозглашенная "мирная миссия" Орбана по Украине
В этом месяце Орбан посетил новоизбранного президента США Дональда Трампа и позвонил президенту РФ Владимиру Путину.
В Офисе Зеленского отметили, что Украина не уполномочивала Орбана представлять ее интересы. Так же в Евросоюзе подчеркивали, что визиты Орбана в Москву, Пекин, а также США с его "мирной миссией" в отношении Украины не являются представлением позиции ЕС, а исключительно его собственной позицией. До конца этого года Венгрия председательствует в ЕС.
Орбан считается ближайшим политическим партнером и Трампа, и Путина в Европейском Союзе, и неоднократно призывал к мирным переговорам и отказался оказывать военную помощь Украине после полномасштабного вторжения России в 2022 году.
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частину Словатчині а сама назветься Угорською землею Австріі
тоді послухаємо прикіздуватого
Ві́денська би́тва - розгром під Віднем османського війська візира Кари-Мустафи об'єднаними польсько-австрійсько-німецько-литовсько-українськими військами під проводом Яна Собеського 12 вересня 1683 року, внаслідок якого було знято османську облогу габсбурзької столиці.
Після програшу цієї битви та здачі Естергома візира Кара-Мустафу за наказом султана на знак покари задушили шовковим шнурком, за кожен кінець якого тягнули кілька людей - у той час в Османській імперії це був найпоширеніший вид страти, що застосовувався до високопоставлених осіб. «Віденська відсіч» назавжди поклала край османській експансії вглиб Європи.
Король зібрав 8 000 вершників, але все одно поступався варварам за чисельністю, хоча і перевершував їх за озброєнням - важка німецька кіннота проти легкої угорської. Перемога була досягнута передусім завдяки дисципліні. Оточивши німців, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 угорці спішилися і почали грабувати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7 обози, що й дозволило Оттону знищити піших, а потім завдати удару по головній орді. Переслідуючи втікачів, німецькі загони не порушували порядку, пам'ятаючи про свою малу чисельність. Тих угорців, що потрапили в полон, німці стратили, зокрема одного з їхніх вождів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB_(%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C) Леля; тим, що залишилися живими, відрізали носи і вуха і понівеченими відправили до своїх. Битву на Леху часто називають «народженням німецької нації» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Geburt der deutschen Nationhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D1%87%D1%86%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%85#cite_note-2 [2]).