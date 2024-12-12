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Орбан в рамках своей "мирной миссии" обсудил с Эрдоганом войну в Украине

Президент Туреччини Ердоган та прем’єр Угорщини Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в рамках своей самопровозглашенной "мирной миссии" относительно войны в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, Орбан провел "длительные переговоры" с Эрдоганом, в том числе о войне России против Украины.

"Нет решения на поле боя, есть только решение за столом переговоров, а потому прекращение огня и мирные переговоры необходимы как можно скорее", - заявил Сийярто, который высоко оценил роль Турции как "успешного" посредника по Украине.

Читайте также: Орбан заявил, что предлагал Украине и РФ установить рождественское перемирие, однако Зеленский якобы отказался от его идеи

Самопровозглашенная "мирная миссия" Орбана по Украине

В этом месяце Орбан посетил новоизбранного президента США Дональда Трампа и позвонил президенту РФ Владимиру Путину.

В Офисе Зеленского отметили, что Украина не уполномочивала Орбана представлять ее интересы. Так же в Евросоюзе подчеркивали, что визиты Орбана в Москву, Пекин, а также США с его "мирной миссией" в отношении Украины не являются представлением позиции ЕС, а исключительно его собственной позицией. До конца этого года Венгрия председательствует в ЕС.

Орбан считается ближайшим политическим партнером и Трампа, и Путина в Европейском Союзе, и неоднократно призывал к мирным переговорам и отказался оказывать военную помощь Украине после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Читайте также: Зеленский о звонке Орбана Путину: Не надо играть на собственный имидж

Автор: 

Венгрия (1942) Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (894) Виктор Орбан (461)


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Топ комментарии
+10
Хто уповноважував цю циганську жабу?
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12.12.2024 23:19
+10
Оце доібався до Украіни - ідь на рашку і кажи путлєру - шоб виходив з Украіни
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12.12.2024 23:20
+9
Ни для кого не секрет что Орбан поддерживает ***** и кремлевский режим который напал на Украину. Так с какого х***я ета тварь называет себя миротворцем и пропихивает якобы мирную миссию если оно ставит палки в колеса жертве и выступает адвокатом нападающего? Орбан ето самій настоящий соучастник преступления и союзник *****. То же самое как и Китай который поддерживает ***** и в то же время визжит чтобы Украине никто не помогал обороняться
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12.12.2024 23:43
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Правила форума Совет форумчан
Не всі паприкаші однаково корисні!
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12.12.2024 23:14 Ответить
путінське продажне фігаро, як з таким фекалієм можна бути в ЄС і НАТО, зрадить?
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13.12.2024 05:46 Ответить
Хто уповноважував цю циганську жабу?
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12.12.2024 23:19 Ответить
" Коня кують а жаба ногу підставляє" міратворєц від пуйла?
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13.12.2024 05:48 Ответить
Оце доібався до Украіни - ідь на рашку і кажи путлєру - шоб виходив з Украіни
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12.12.2024 23:20 Ответить
Вони там один одному двері до мирних переговорів відчиняли поки санітари не бачать.
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12.12.2024 23:21 Ответить
Здається цьому миролюбцю нібито на суспільних засадах, все-таки платять погодинно.
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12.12.2024 23:25 Ответить
сосе у пуйла 24/7
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13.12.2024 00:04 Ответить
Хто цій жабоподібній потворі давав якісь повноваження "обговорювати" та ще й в межах якоїсь своєї " мирної місії" Україну,що цей смердючий орбаноїд собі дозволяє,шльондра ху#ловська?
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12.12.2024 23:32 Ответить
як тільки угорщіна тритину землі віддасть Румуніі
частину Словатчині а сама назветься Угорською землею Австріі
тоді послухаємо прикіздуватого
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12.12.2024 23:35 Ответить
У Ердогана зуб на всю Австро-Угорську імперію.

Ві́денська би́тва - розгром під Віднем османського війська візира Кари-Мустафи об'єднаними польсько-австрійсько-німецько-литовсько-українськими військами під проводом Яна Собеського 12 вересня 1683 року, внаслідок якого було знято османську облогу габсбурзької столиці.

Після програшу цієї битви та здачі Естергома візира Кара-Мустафу за наказом султана на знак покари задушили шовковим шнурком, за кожен кінець якого тягнули кілька людей - у той час в Османській імперії це був найпоширеніший вид страти, що застосовувався до високопоставлених осіб. «Віденська відсіч» назавжди поклала край османській експансії вглиб Європи.
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12.12.2024 23:35 Ответить
Во забігався пуйловський Табакі!
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12.12.2024 23:36 Ответить
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12.12.2024 23:40 Ответить
Ни для кого не секрет что Орбан поддерживает ***** и кремлевский режим который напал на Украину. Так с какого х***я ета тварь называет себя миротворцем и пропихивает якобы мирную миссию если оно ставит палки в колеса жертве и выступает адвокатом нападающего? Орбан ето самій настоящий соучастник преступления и союзник *****. То же самое как и Китай который поддерживает ***** и в то же время визжит чтобы Украине никто не помогал обороняться
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12.12.2024 23:43 Ответить
Насправді ця потвора літала до Ердогана за дорученням і на прохання путіна, аби по оргувптися про виведення своїх військ з Сирії і їх проходу можливо через канал в новоросійськ, або переконтуватись за великі гроші десь в Туреччині.
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12.12.2024 23:55 Ответить
Два кота - Ро3'їбай і Х¥їта.
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12.12.2024 23:59 Ответить
Як вони заїбали ці Орбагани...
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13.12.2024 00:06 Ответить
Можна було б сказати, що орблан - *****, але до ***** йому як до шанхая рачки, тому це було б компліментом, отже: орбАн-***** то є тупіковая вєтвь дєградаціі *****.
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13.12.2024 00:07 Ответить
Угорців 9,6 мільйона. Зрозуміло що така маленька країна, яка не має ніяких ресурсів, є паразитом Європи, але її очумівший від безкарності лідер - холуй ***** Орбан - від імені Європи веде якісь перемовини, укладає якісь мутні угоди, грабує своїх лохів (вже пів Угорщини належить родині Орбанів) а ЄС ретельно цього не помічає і погоджується з правом Орбана блокувати будь які рішення ЄС...
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13.12.2024 01:55 Ответить
Беда в том, что Орбан это просто возможность декларировать одно, а по факту делать совершенно другое. Среднему европейску политику или организации сейчас можно просто заявить, что Орбан не разрешил и ничего не делать. Раз такая система существует, значит она их устраивает.
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13.12.2024 05:07 Ответить
Хочешь сделать - ищешь возможность, не хочешь - ищешь причину
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13.12.2024 05:09 Ответить
От мерзотне жабеня, без мила у дупу лізе і лізе.
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13.12.2024 08:20 Ответить
Якась частина мадярів до сих пір розпускає слину і соплі про ті середньовічні часи, коли їхня кочова орда грабувала Європу, доходячи в набігах аж до Атлантики. Доки уральські дикуни не отримала по заслугах при битві на річці Лєх біля ********* Аугсбурга.
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13.12.2024 09:26 Ответить
Битва на Лехському полі, Битва на річці Лех (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Schlacht auf dem Lechfeld, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 угор. augsburgi csata) - битва, що відбулася 10 серпня 955 року на річці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%85_(%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%B0) Лех біля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Аугсбурга, між німецькими військами на чолі з королем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Оттоном I і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 угорцями, що вторглися в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Центральну Європу. Битва закінчилася повною перемогою німців, а спустошливі набіги угорців на християнські країни назавжди припинилися.

Король зібрав 8 000 вершників, але все одно поступався варварам за чисельністю, хоча і перевершував їх за озброєнням - важка німецька кіннота проти легкої угорської. Перемога була досягнута передусім завдяки дисципліні. Оточивши німців, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 угорці спішилися і почали грабувати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7 обози, що й дозволило Оттону знищити піших, а потім завдати удару по головній орді. Переслідуючи втікачів, німецькі загони не порушували порядку, пам'ятаючи про свою малу чисельність. Тих угорців, що потрапили в полон, німці стратили, зокрема одного з їхніх вождів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB_(%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C) Леля; тим, що залишилися живими, відрізали носи і вуха і понівеченими відправили до своїх. Битву на Леху часто називають «народженням німецької нації» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Geburt der deutschen Nationhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D1%87%D1%86%D1%96_%D0%9B%D0%B5%D1%85#cite_note-2 [2]).
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13.12.2024 09:29 Ответить
Ще тре це обговорити з Північною Кореєю!
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13.12.2024 10:27 Ответить
 
 