Орбан в рамках своей "мирной миссии" обсудил с Эрдоганом войну в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в рамках своей самопровозглашенной "мирной миссии" относительно войны в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, Орбан провел "длительные переговоры" с Эрдоганом, в том числе о войне России против Украины.

"Нет решения на поле боя, есть только решение за столом переговоров, а потому прекращение огня и мирные переговоры необходимы как можно скорее", - заявил Сийярто, который высоко оценил роль Турции как "успешного" посредника по Украине.

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Самопровозглашенная "мирная миссия" Орбана по Украине

В этом месяце Орбан посетил новоизбранного президента США Дональда Трампа и позвонил президенту РФ Владимиру Путину.

В Офисе Зеленского отметили, что Украина не уполномочивала Орбана представлять ее интересы. Так же в Евросоюзе подчеркивали, что визиты Орбана в Москву, Пекин, а также США с его "мирной миссией" в отношении Украины не являются представлением позиции ЕС, а исключительно его собственной позицией. До конца этого года Венгрия председательствует в ЕС.

Орбан считается ближайшим политическим партнером и Трампа, и Путина в Европейском Союзе, и неоднократно призывал к мирным переговорам и отказался оказывать военную помощь Украине после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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