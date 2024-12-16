РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12715 посетителей онлайн
Новости
2 774 7
Нидерланды (1531) переговоры с Россией (725) война в Украине (1151)

Министр обороны Нидерландов Брекельманс больше не исключает переговоров с Россией о мире в Украине, - NL Times

Брекельманс про переговори з Росією

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс хочет начать мирные переговоры раньше, чем это сделает Дональд Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NL Times.

"Мы должны убедиться, что европейские страны будут за столом переговоров, чтобы Трамп не принимал решения с Путиным об архитектуре безопасности в Европе", - пояснил Брекельманс.

Он отметил, что линия прекращения огня в Украине будет длинной. Поэтому требуется участие не только многих стран, но и крупных стран.

Издание отмечает, что Брекельманс впервые открыто поднимает вопрос о мирных переговорах. До сих пор позиция кабинета министров Нидерландов заключалась в том, что переговоры должны проводиться только тогда, когда Украина будет к этому готова. После избрания Трампа разговоры о возможных мирных переговорах начались и в Европе. Сейчас Брекельманс говорит об их "ускорении".

Брекельманс отметил, что с 27 государствами-членами ЕС трудно достичь консенсуса относительно отправки миротворческих сил в Украину, но, "учитывая срочность, вы можете решить и не ждать единодушия в любом контексте". Он упомянул возможность сделать это с группой стран.

"Украина большая, и эта линия прекращения огня - если она появится - будет длинной. Если вы хотите сделать это надежным образом, вам нужно не только много стран, но и большие страны", - отметил министр.

В то же время Брекельманс не хочет заранее говорить о том, что Нидерланды непременно будут участвовать и отправят своих миротворцев в Украину.

"Это зависит от того, что именно находится на столе и как это выглядит", - уточнил он.

Министр по-прежнему поддерживает политику, согласно которой Нидерланды не должны воевать в Украине. Но участие в миротворческой миссии - это нечто другое, поскольку "речь идет о поддержании мира".

Напомним, ранее Брекельманс мрачно оценивал ситуацию на фронте в Украине, поскольку Россия пока что сохраняет преимущество на передовой.

Читайте также: Сегодня нужно говорить о том, как поднять для России цену дальнейшей агрессии и принудить к переговорам, - Сибига
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Cкажіть прямо - ми втомилися від війни, тому будемо легімітизувати захоплене Кремлем в Україні. Згодом легімитизуємо всю вже підросійську Україну, а ще згодом і пів Європи.
показать весь комментарий
16.12.2024 11:06 Ответить
навіщо давать дальнобійні ракети, можна віддати кусок України з пару мільйонів українців і купувати дешеву нафту
показать весь комментарий
16.12.2024 11:10 Ответить
Президент уже склав план Перемоги. Скоро виб'ємо ворога за кордони 1991 року, а русня нам платитиме трильйонні контрибуції, в той час як ми питимемо каву в Криму.
показать весь комментарий
16.12.2024 11:13 Ответить
З такими "перемовинами" нова архітектура безпеки Європи буде виглядати, як виглядала напередодні вересня 1939 року. Давайте чемберлени - історія ******** повторюватися
показать весь комментарий
16.12.2024 11:14 Ответить
переговори ведуть із противниками, а злочинців карають, капітуляйрени...
показать весь комментарий
16.12.2024 11:26 Ответить
Какие всё таки дегенераты и идиоты управляют государствами!

Они уже поделили Украину по линии огня, даже не спросив об этом самих украинцев.

Есть такой овощ, называется хрен, так вот всуньте его себе в задницу и делите свои страны!
показать весь комментарий
16.12.2024 12:34 Ответить
Трамп ще не вспів президентом стати, а Європа вже "заколєбалась с лінієй партії". Таки США як була гегемоном, так і залишилася, як вона скаже, так і буде.
показать весь комментарий
16.12.2024 12:51 Ответить
 
 