Министр обороны Нидерландов Брекельманс больше не исключает переговоров с Россией о мире в Украине, - NL Times

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс хочет начать мирные переговоры раньше, чем это сделает Дональд Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NL Times.

"Мы должны убедиться, что европейские страны будут за столом переговоров, чтобы Трамп не принимал решения с Путиным об архитектуре безопасности в Европе", - пояснил Брекельманс.

Он отметил, что линия прекращения огня в Украине будет длинной. Поэтому требуется участие не только многих стран, но и крупных стран.

Издание отмечает, что Брекельманс впервые открыто поднимает вопрос о мирных переговорах. До сих пор позиция кабинета министров Нидерландов заключалась в том, что переговоры должны проводиться только тогда, когда Украина будет к этому готова. После избрания Трампа разговоры о возможных мирных переговорах начались и в Европе. Сейчас Брекельманс говорит об их "ускорении".

Брекельманс отметил, что с 27 государствами-членами ЕС трудно достичь консенсуса относительно отправки миротворческих сил в Украину, но, "учитывая срочность, вы можете решить и не ждать единодушия в любом контексте". Он упомянул возможность сделать это с группой стран.

"Украина большая, и эта линия прекращения огня - если она появится - будет длинной. Если вы хотите сделать это надежным образом, вам нужно не только много стран, но и большие страны", - отметил министр.

В то же время Брекельманс не хочет заранее говорить о том, что Нидерланды непременно будут участвовать и отправят своих миротворцев в Украину.

"Это зависит от того, что именно находится на столе и как это выглядит", - уточнил он.

Министр по-прежнему поддерживает политику, согласно которой Нидерланды не должны воевать в Украине. Но участие в миротворческой миссии - это нечто другое, поскольку "речь идет о поддержании мира".

Напомним, ранее Брекельманс мрачно оценивал ситуацию на фронте в Украине, поскольку Россия пока что сохраняет преимущество на передовой.

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