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Беларусь требует участия в мирных переговорах по Украине, - МИД страны

Білорусь наполягає на участі в мирних переговорах щодо України

МИД Беларуси заявил о необходимости своего участия в будущих мирных переговорах по Украине.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич на заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы изначально заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности", - отметил Амбразевич.

Он также подчеркнул, что финальные договоренности должны учитывать интересы Беларуси.

Напомним, в октябре самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь должна участвовать в переговорах между Украиной и Россией, поскольку, по его мнению, там могут решаться вопросы, касающиеся белорусских интересов, включая территориальные претензии.

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Топ комментарии
+40
Треба білорусь притягнути до відповідальності за вторгнення в Україну.
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16.12.2024 12:05
+34
Ото як! Може ще й КНДР приймуть участь в переговорах! Вони ж теж приймають участь у процесі!
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16.12.2024 12:03
+29
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16.12.2024 12:01
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16.12.2024 12:01 Ответить
Надо на эту участь билеты продавать.
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16.12.2024 12:01 Ответить
а вам їх не дадуть
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16.12.2024 12:01 Ответить
Ото як! Може ще й КНДР приймуть участь в переговорах! Вони ж теж приймають участь у процесі!
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16.12.2024 12:03 Ответить
Треба білорусь притягнути до відповідальності за вторгнення в Україну.
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16.12.2024 12:05 Ответить
Як їх притягнути, якщо США та Європа збирається вести "мирні перемовини", з особою, яка підозруюється МКС у вчиненні воєнних злочинів та на яку видано ордер на її арешт?
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16.12.2024 12:07 Ответить
Зато всегда можно ети переговоры где соберутся нелегитимные и непризнанные преступники, самозванцы и диктаторы и все те бумажки которые на них подпишут считать недействительными. То что они там наподписывают могут в жопу друг другу засунуть
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16.12.2024 12:37 Ответить
Я думаю, що цим наввипередки першою скористається недоімперія, щоб посунути далі свою орду
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16.12.2024 12:47 Ответить
Білораші залишилось існувати пару місяців.Буде ще один регіон раші,питання вже вирішено.
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16.12.2024 12:11 Ответить
********** уже не существует. На территории бівшей ********** уже розийская армия, а вся промышленность отдана Китаю. Бульбофюрер там только в качестве клонуа чтобы выступать своими стендапами то в обнимку с коровой то с ядерной боеголовкой
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16.12.2024 12:46 Ответить
А вкого вона вимагає,у х#йла ?
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16.12.2024 12:13 Ответить
―Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.
―Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
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16.12.2024 12:05 Ответить
Ну да, как же без этих **************
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16.12.2024 12:05 Ответить
Лука з своїми "генералами" відчуває, що їм після закінчення війни заброньоване місце в Гаазі... І тепер хоче "відпетлять"... Можу "угадать з трьох разів", що саме буде ними запропоновано: Їм - особистий пожиттєвий імунітет, а БРСР згодна виплатить репарації...
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16.12.2024 14:17 Ответить
Сосите чипсу!
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16.12.2024 12:08 Ответить
Огласіть весь список
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16.12.2024 12:10 Ответить
Вєчєр пєрєстайот бить томним (с)
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16.12.2024 12:11 Ответить
Словачина, мад'ярщина, бульбостан, іран, північні собакоїди - за мир! 😁
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16.12.2024 12:13 Ответить
Там ще ліванська Хезбола та сектор Газа також знані миротворці.
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16.12.2024 12:15 Ответить
Ще й трмпщина☹️
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16.12.2024 12:15 Ответить
Губернатор беларосийского субъекта раскукарекался
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16.12.2024 12:15 Ответить
А шо, є така країна "білорусь" ?
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16.12.2024 12:17 Ответить
Бульбофюрер каже що є! 😁
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16.12.2024 12:22 Ответить
Це йому тільки здаєтся.
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16.12.2024 14:42 Ответить
а що бл,,,,доруский бульбенфюрер вже приймав участь в засіданні міжнародного трибуналу,на якому йому зачитали вирок-"пожиттєве тюремне ,або смертна кара, за участь в рашистському геноциді українського народу в ЇЇ окупації , та руйнації ????
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16.12.2024 12:27 Ответить
Білоруси, ви ніхто й звати вас ніяк. Не плутайтесь під ногами.
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16.12.2024 12:28 Ответить
Что такое беларусь? Еще есть такая страна разве?
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16.12.2024 12:33 Ответить
Бульбенфюрар, нюхай бебру
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16.12.2024 12:35 Ответить
ідеш на 4 сторони, підстілка **********
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16.12.2024 12:35 Ответить
А до чого тут ти , взагалі? Хто ти такий, щоб лізти у переговори, підстилка *****?
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16.12.2024 12:36 Ответить
Я там, вище, пояснив...
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16.12.2024 14:18 Ответить
Нелегітимний бульбофюрер хоче легітимізуватися чи виплатити репарації за участь у війні?
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16.12.2024 12:39 Ответить
Всё, чего может требовать картофельный диктатор, это отдельной клетки, на время суда, чтобы они с кремлёвским параноиком не загрызли друг друга, сидя в одной клетке.
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16.12.2024 12:41 Ответить
Беларусь придумал Лукашенко!
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16.12.2024 12:41 Ответить
Вдуматься только в то что ********* и ********** которые напали на Украину, имеют ЯО и пугают им весь мир требуют гарантий безопасности от Украины. При етом они против того чтобы Европа и США дали Украине гарантии безопасности. А так же оказывается еще Бульбофюрер уже имеет территориальные притензии и свои интересы к Украине. Уверен к ним еще Орбан присоеденится со своими интересами и притензиями на закарпатье. Кому еще не дошло что на етих анонсированных перегаворах будут дербанить Украину как собаки тряпку. Как сейчас Сирию дербанят.
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16.12.2024 12:43 Ответить
Бацька хоче на халяву картошку с масом пажраць ?
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16.12.2024 12:43 Ответить
В 2012 - 2013 рр. довелось мені разів з 20 побувати на Бєларусі в випробувальному центрі МТЗ і коли я в розмові з бєларусами назвав лукашенка "бацькою", то на мене подивились, як на конченого придурка, а потім пояснили, що те створіння вони називають "лука" від слова "Лукавий", тобто - чорт.
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16.12.2024 14:49 Ответить
Ну звичайно потрібно запросить! Ось в Ялту в 1944 не запросили Мусоліні і бачите як все кепсько вийшло. Особливо для Мусоліні.
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16.12.2024 12:46 Ответить
Веди переговоры со своим орешником. ВСЕ будет Украина!
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16.12.2024 13:23 Ответить
З якого ще …я Чіпс щось вимагає?
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16.12.2024 13:50 Ответить
Бульбостан _ пнх!
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16.12.2024 14:48 Ответить
"Коня кують, а жаба і собі лапу підставляє." (Українське народне прислів'я)
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16.12.2024 14:55 Ответить
Смиявсь. ***** - это там, на севере.
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16.12.2024 15:46 Ответить
А ху-ху не хо-хо, козлина позорный?! Занимай место в Гааге, а не за столом переговоров
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16.12.2024 16:09 Ответить
ТАК !!! У ГААЗІ !)
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16.12.2024 16:16 Ответить
 
 