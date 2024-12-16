Беларусь требует участия в мирных переговорах по Украине, - МИД страны

МИД Беларуси заявил о необходимости своего участия в будущих мирных переговорах по Украине.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич на заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы изначально заявляли, что претендуем на место за столом мирных переговоров по Украине, когда они начнутся. Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности", - отметил Амбразевич.

Он также подчеркнул, что финальные договоренности должны учитывать интересы Беларуси.

Напомним, в октябре самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь должна участвовать в переговорах между Украиной и Россией, поскольку, по его мнению, там могут решаться вопросы, касающиеся белорусских интересов, включая территориальные претензии.

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