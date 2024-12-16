Штурмовики при поддержке двух БТР M2 "Брэдли" и танка зачищают деревню от оккупантов на покровском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа бойцов 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" на покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи две штурмовые группы при поддержке бронетехники - двух американских БТР M2 "Брэдли" и танка, проводят зачистку одного из населенных пунктов.

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