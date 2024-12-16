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Штурмовики при поддержке двух БТР M2 "Брэдли" и танка зачищают деревню от оккупантов на покровском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа бойцов 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" на покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи две штурмовые группы при поддержке бронетехники - двух американских БТР M2 "Брэдли" и танка, проводят зачистку одного из населенных пунктов.

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Слава ЗСУ!
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16.12.2024 12:49 Ответить
Віримо в ЗСУ!!!
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16.12.2024 12:53 Ответить
без додаткової мобілізації ЗСУ не витримають
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16.12.2024 16:57 Ответить
У орків багато людей. Звичайно слава всім, хто знищив цю купку окупантів та звільнив село, поза ним решта України.
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16.12.2024 13:21 Ответить
То ви визначтеся, Остапе: у орків орки , а не люди...
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16.12.2024 13:33 Ответить
яка різниця як виглядають чорти, людьми, чи людиноподібними
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16.12.2024 13:43 Ответить
Гарна робота, вражає!
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16.12.2024 21:57 Ответить
 
 