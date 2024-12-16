Тезис о том, что лекарства в Украине вдвое дороже, чем в Европе, неправдив, - эксперт

Утверждение, что лекарства в украинских аптеках продаются вдвое дороже, чем в европейских странах, не соответствует действительности.

Об этом заявила председатель общественного союза "Всеукраинский фармацевтический союз "ФАРМУКРАИНА" Татьяна Котляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Она привела данные исследования специализированного издания "Аптека".

Редакция еженедельника изучила ситуацию с продажами 20 лучших брендов рецептурных и 20 лучших брендов безрецептурных лекарственных средств иностранных производителей. Цены на них исследовались по объемам аптечных продаж в Украине по итогам ноября 2024-го. Итак, исследовались цены на препараты, на которые украинцы тратят больше всего средств. А для сравнения с украинскими расценками брались цены на лекарства в Польше, Словакии, Чехии, Латвии, Венгрии и Германии.

Читайте: Украинцы смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства, - Минэкономики

Сравнивая полную стоимость рецептурных препаратов в странах Европы и в Украине, было установлено, что минимальные цены в нашей стране в 78% случаев ниже таковых в исследуемых странах ЕС. А если не принимать во внимание сегмент лекарств, которые реимбурсируются в странах ЕС (то есть тех лекарств, чья цена полностью или частично компенсируется государством), цены в Украине ниже, чем в европейских странах, в 85% случаев. Также анализ показал, что для этих препаратов средневзвешенная цена одной упаковки препарата в Украине на 30% ниже, чем в европейских странах.

На основе этих данных Котляр делает два вывода: во-первых, "не стоит спешить с ретрансляцией тезисов Ю. Тимошенко о том, что большинство цен на лекарства в Украине являются заоблачными по сравнению с европейскими расценками", а во-вторых, "маркетинговые исследования доказывают, что это - манипулятивные утверждения". Однако, по ее мнению, наибольшая угроза заключается даже не в том, что "такими утверждениями вводят в заблуждение граждан Украины, а в том, что они являются фундаментом для формирования предложений для якобы улучшения ситуации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко: в Украине искусственно создали монополию торговли лекарствами