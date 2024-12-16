РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12526 посетителей онлайн
Новости
3 064 66
Европа (1618) лекарства (1199) медицина (2472) цены (2229) фармацевтика (28)

Тезис о том, что лекарства в Украине вдвое дороже, чем в Европе, неправдив, - эксперт

Ліки в аптеках України не продають вдвічі дороже, ніж у Європі

Утверждение, что лекарства в украинских аптеках продаются вдвое дороже, чем в европейских странах, не соответствует действительности.

Об этом заявила председатель общественного союза "Всеукраинский фармацевтический союз "ФАРМУКРАИНА" Татьяна Котляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Она привела данные исследования специализированного издания "Аптека".

Редакция еженедельника изучила ситуацию с продажами 20 лучших брендов рецептурных и 20 лучших брендов безрецептурных лекарственных средств иностранных производителей. Цены на них исследовались по объемам аптечных продаж в Украине по итогам ноября 2024-го. Итак, исследовались цены на препараты, на которые украинцы тратят больше всего средств. А для сравнения с украинскими расценками брались цены на лекарства в Польше, Словакии, Чехии, Латвии, Венгрии и Германии.

Читайте: Украинцы смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства, - Минэкономики

Сравнивая полную стоимость рецептурных препаратов в странах Европы и в Украине, было установлено, что минимальные цены в нашей стране в 78% случаев ниже таковых в исследуемых странах ЕС. А если не принимать во внимание сегмент лекарств, которые реимбурсируются в странах ЕС (то есть тех лекарств, чья цена полностью или частично компенсируется государством), цены в Украине ниже, чем в европейских странах, в 85% случаев. Также анализ показал, что для этих препаратов средневзвешенная цена одной упаковки препарата в Украине на 30% ниже, чем в европейских странах.

На основе этих данных Котляр делает два вывода: во-первых, "не стоит спешить с ретрансляцией тезисов Ю. Тимошенко о том, что большинство цен на лекарства в Украине являются заоблачными по сравнению с европейскими расценками", а во-вторых, "маркетинговые исследования доказывают, что это - манипулятивные утверждения". Однако, по ее мнению, наибольшая угроза заключается даже не в том, что "такими утверждениями вводят в заблуждение граждан Украины, а в том, что они являются фундаментом для формирования предложений для якобы улучшения ситуации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко: в Украине искусственно создали монополию торговли лекарствами
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
***** перещитай на співвідношення зарплат і пенсій. Грабуйте мовчки!
показать весь комментарий
16.12.2024 12:56
+22
І те, що в кожному будинку по дві аптеки теж неправда.
показать весь комментарий
16.12.2024 12:57
+12
На основі цих даних Котляр робить два висновки: по-перше, "не варто поспішати з ретрансляцією тезисів Ю. Тимошенко про те, що більшість цін на ліки в Україні є захмарними у порівнянні з європейськими розцінками", а по-друге, "маркетингові дослідження доводять, що це - маніпулятивні твердження". Джерело: https://censor.net/ua/n3525294
Більшість цін на ліки в Україні є захмарними у порівнянні з доходами українців, особливо пенсіонерів.
показать весь комментарий
16.12.2024 12:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** перещитай на співвідношення зарплат і пенсій. Грабуйте мовчки!
показать весь комментарий
16.12.2024 12:56 Ответить
Цій падлюці вистачає. Вона в іншій реальності. Доречі, як і вся влада.
показать весь комментарий
16.12.2024 14:06 Ответить
І те, що в кожному будинку по дві аптеки теж неправда.
показать весь комментарий
16.12.2024 12:57 Ответить
дві то ще замало, в Києві в радіусі 200 метрів можна іноді нарахувати більше 40-а аптек. Причин їх розпліднення багато, одна з них те що стільки непотрібу як призначають наші лікарі більш ніде в світі не знайдеш. Інша - стан недовіри медицині, люди самі собі лікарі по Гуглу або по порадам знайомих.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:09 Ответить
Емм, то чому дуже часто люди купують ліки в ЄС і ввозять їх в Україну?
показать весь комментарий
16.12.2024 12:58 Ответить
Бо в Україні потрібні їм ліки не продають
показать весь комментарий
16.12.2024 13:00 Ответить
Бо лякаються фуфломіцінів - підробок та "ліків" з не доведеною ефективністю.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:04 Ответить
Нещодавно замовляли ліки з Польщі. Ціна дещо вища ніж у нас, якість така сама
показать весь комментарий
16.12.2024 13:16 Ответить
А хто перевірив якість, порівняв і визначив, що "якість така сама"?
показать весь комментарий
16.12.2024 13:20 Ответить
А яка вона має бути?
Повторюю питання, вам щось відомо про лінії виробництва з гіршою якістю в Європі?
Наші закуповують партії одразу у виробників
показать весь комментарий
16.12.2024 15:55 Ответить
Не згідний. Беру просту валеріанку в Болгарії мамі, то вона діє. А коли мама купляє дома тієї ж фірми то вже не так, ще маю багато прикладів. Недавно трохи захворів в відрядженні в тій же Болгарії аптеки в радіусі 1.5 км і більше в жилих кварталах не було . Софія.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:38 Ответить
Часто набирають за копійки по рецепту і передають в Україну
показать весь комментарий
16.12.2024 13:49 Ответить
Хіміотерапію раніше возили з ЄС, бо в нас одні підробки були. І фірми і аптеки, продавали фуфло. Одне діло коли парацетамол на простуду не допоміг, інша справа - підробна хімія, що не лікує.
Зараз наче хворі їдуть в медевакуацію, бо 4 хімії здається за рахунок держави зроблять, а решту - сам купуй.
показать весь комментарий
16.12.2024 15:48 Ответить
Тіки зелена ікспердка забула сказати що в Європі страхова повертає гроші за ліки. Тобто для пацієнта вони безкоштовні
показать весь комментарий
16.12.2024 12:58 Ответить
Тобто, мед. страховки люди не платять ??
показать весь комментарий
16.12.2024 13:33 Ответить
Звісно платять разом з роботодавцем за індивідуальну страховку. В Україні до речи теж є налог и з роботодавця і з робітника.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:39 Ответить
На основі цих даних Котляр робить два висновки: по-перше, "не варто поспішати з ретрансляцією тезисів Ю. Тимошенко про те, що більшість цін на ліки в Україні є захмарними у порівнянні з європейськими розцінками", а по-друге, "маркетингові дослідження доводять, що це - маніпулятивні твердження". Джерело: https://censor.net/ua/n3525294
Більшість цін на ліки в Україні є захмарними у порівнянні з доходами українців, особливо пенсіонерів.
показать весь комментарий
16.12.2024 12:59 Ответить
"Техас мають грабувати техасці !" (с)
показать весь комментарий
16.12.2024 13:10 Ответить
Чому ж не порівнювати, якщо ці ліки з країн єс
показать весь комментарий
16.12.2024 13:15 Ответить
Якісний і кількісний хімічний аналіз, ліцензованими експертами на сертифікованому лабораторному обладнанні?
показать весь комментарий
16.12.2024 13:22 Ответить
Ви думаєте що там є неякісні лінії виробництва ?
Так я закуповую подрузі список ліків і передаю на Італію. Ніхто на якість не скаржився
показать весь комментарий
16.12.2024 13:25 Ответить
Я не про якісні лінії виробництва і списки ліків, а про якісні ліки з доведеною ефективністю, які продають кінцевому споживачу в аптеках за гроші.
Порівняння тих, які продаються в аптеках України, і тих, які продаються в аптеках країн ЄС.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:41 Ответить
Більшість ліків про які ви говорите, виготовляють в Україні
показать весь комментарий
16.12.2024 15:53 Ответить
Тварина "експерт" зайди в аптеку і взнай, скільки зараз коштують ліки і в скільки десятків разів вони здорожчали!
показать весь комментарий
16.12.2024 13:03 Ответить
Перелік: https://moz.gov.ua/storage/uploads/135668ba-63ee-493f-8477-8a59ec2cfe66/dn_1537_04092024_dod.pdf
показать весь комментарий
16.12.2024 13:33 Ответить
Поранив на днях руку, пішов в аптеку купити перекис водню і настойку йоду- 87 грн. з кишені, не дуже давно, це коштувало до 10 грн.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:07 Ответить
ПРАВДИВА від діабету передають з Німеччини =експерт пдр ссучений
показать весь комментарий
16.12.2024 13:07 Ответить
Інсулін вроді як безплатно
показать весь комментарий
16.12.2024 13:52 Ответить
мабуть експерД приймає медичний канабіс і коксом *******
показать весь комментарий
16.12.2024 13:10 Ответить
І проти конкуренції,раніше з Іспанії упаковками возили ZALDIAR а тепер за нього сажають.
показать весь комментарий
16.12.2024 14:16 Ответить
Експерта зловити і забити иому в дупу дешеві ліки -- при порівнянні зарплат і пенсіи і врахувати страхову медицину
показать весь комментарий
16.12.2024 13:11 Ответить
Тут як сказати тому що ціни в різних аптеках деколи можуть різнитись до 50%... А маркетингове дослідження воно таке, можна взяти середню ціну а можна використати мінімальну. Та мінімальна ціна може бути в аптеці де є залишки, акція або інші промоумови.

Не знаю якщо так розглянути ціни на всі дорогі препарати вищі, ціни на бюджені нижчі, тому що є конкуренція з українськими виробниками.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:11 Ответить
У жены онко. Назначенные ей химиопрепараты в Польше вдвое дешевле.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:12 Ответить
Знаю що цукор в Польщі, на наші гроші коштує 25грн.кг. якщо брати 10 кг, то буде суттєва знижка.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:13 Ответить
«ЄС витратив торік 57 млрд євро на дотації сільського господарства. Це приблизно 37% від бюджету Євросоюзу. В Україні 1% бюджету йде на підтримку сільського господарства. Порівняно з Польщею, я порахував, що у 68 разів дотації більше у Польщі, ніж в Україні для фермера, вони нас бояться і ми того варті», - зазначає Леонід Козаченко , президент Української аграрної конфедерації.
Отак і з ліками !
показать весь комментарий
16.12.2024 13:34 Ответить
звичайно неправдиві. деякі в 6 разів. і там крейда тільки. Дочка в німеччині отримує безкоштовно, а коли в Реньці , то вони тут 12 тисяч коштують
показать весь комментарий
16.12.2024 13:14 Ответить
В Неньці, вибачте.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:35 Ответить
Ви подивіться скільки аптек з'явилося за останні рік ,два . Це дуже прибутковий бізнес в Україні.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:15 Ответить
На сайті apotheeksollie знаходжу Ursofalk 500mgХ100, - ціна 52.34 євро, на сайті таблеткі юа, в Києві такі самі ліки коштують від 4342 до 6954 грн. То хто ж бреше?
показать весь комментарий
16.12.2024 13:18 Ответить
А я подивилась віагру 50 #4
У них 44.71євро, в нас ну хай 900 грн
Так що не все так однозначно
показать весь комментарий
16.12.2024 16:05 Ответить
кому шо
показать весь комментарий
17.12.2024 00:19 Ответить
рецептурна хімія в Туреччині коштувала рівно в два рази менше, ніж у нас
показать весь комментарий
16.12.2024 13:21 Ответить
Хто ж так нагло бреше? Не в два рази, а в 1,9!
показать весь комментарий
16.12.2024 13:22 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2024 13:35 Ответить
Теза про те, що голова громадської спілки "Всеукраїнська фармацевтична спілка "ФАРМУКРАЇНА" Тетяна Котляр, експерт, - неправдива
показать весь комментарий
16.12.2024 13:26 Ответить
Аптечка мафія тримає Україну за горло! ЇЇ спротив не дозволив запровадити страхову медицину. Хто поділив аптечний ринок дуже легко узнати і з відкритих джерел інтернету. Януковочська мафія, Юлькіна давним давно поділила і травить Україну фармацевтичним непотребом.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:26 Ответить
Смешно и стыдно читать, информация рассчитана на лохов и идиотов, по другому не скажешь.

Какая-то мадам , работающая на фармацевтическую мафию, заявляет, что лекарства в Украине дешевле, чем в Европе, это почти правда, но есть одна маленькая деталь, зарплаты в Европе в разы, а то и в десятки, больше, чем в Украине, так кому ты вешаешь лапшу на уши, христопродавка?
показать весь комментарий
16.12.2024 13:30 Ответить
А ще в Європі європейські зарплати, а у нас українські
показать весь комментарий
16.12.2024 13:30 Ответить
Дійсно не в два..а в три рази теж самі лікі у нас 1500...в Польщі 500грн.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:33 Ответить
невже той зелений пес сказав правду?
показать весь комментарий
16.12.2024 13:42 Ответить
бреше пес
показать весь комментарий
16.12.2024 13:41 Ответить
Та що ви триндите. Взяв вчора коробочку тонорми яка завжди була відносно не дорогою тепер 360 грн. Ви що зовсім чьокнулись тварини, чи хочете вже всіх додавити.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:47 Ответить
Теза про те, що ліки в Україні вдвічі дорожчі, ніж у Європі, неправдива, - експерт Джерело: https://censor.net/ua/n3525294.........вчетверо
показать весь комментарий
16.12.2024 13:59 Ответить
Юлька воровка то газ копійчаний обіцяє, то ліки...
показать весь комментарий
16.12.2024 14:19 Ответить
Есперт шобло яке живе на кроваві гроші які цому платять зе мародери тільки міг таке с здіти
показать весь комментарий
16.12.2024 14:23 Ответить
Ну я даже не знаю... . Читая этого эксперта хочется смеяться))). За более чем 10 лет медицинской практики у меня выработалась неприязнь к препаратам из всех стран СНГ. И далеко не из-за цены, а и из-за качества.
Сравнивать препараты по одному только действующему веществу - это как сравнивать машины по одному лишь наличию дизельного мотора.
Не знаю, что там юля наговорила, но этот "эксперт" ничем не лучше
показать весь комментарий
16.12.2024 14:54 Ответить
в Німеччині наприклад у всіх є мед.страхівка, коли лікар мені виписує лікі, скільки би вони не коштували, в аптеці я плачу тільки 5 євро, решта оплачує страхівка, а деякі ліки, наприклад антибіотики, чи Pantoprazol отримую безкоштовно! Про що може йти мова, як люди в Україні зі свого гаманця всі ліки оплачують.
показать весь комментарий
16.12.2024 15:11 Ответить
не всі. По "доступним лікам " багато безоплатно
показать весь комментарий
17.12.2024 00:21 Ответить
У ЄС також шановні фармацевти, власники аптек штампують "ліки" з крейди під різними брендами?
показать весь комментарий
16.12.2024 15:26 Ответить
Я від таксиста чув, що зараз рецептура трохи покращена: крейда + борошно + вітамін С.
Витрати виробництва - фірмова упаковка із елементами захисту від підробки.
показать весь комментарий
16.12.2024 16:05 Ответить
То не власники аптек штампують, то їм одразу постачальники привозять під такі самі серії ліки, які передають, щоб в разі податкової чи іншої перевірки не було проблем.

Доказати навіть контролюючим органам якщо до прикладу стали некорумповані то дуже складно.
показать весь комментарий
16.12.2024 16:32 Ответить
може есксПЕРД зрівняє зарплати в Україні та Європі? або скільки ліків на свою зп може купити українець, а скільки житель Європи?

розвелосяі цих експердив як собак диких, куди не повернися - експерд....
показать весь комментарий
16.12.2024 15:29 Ответить
Звісно п...здіж, вони вчетверо дорожчі
показать весь комментарий
16.12.2024 16:51 Ответить
Аспірин- 5.57 злотих і 220 грн. В чотири рази в нас дорожче.
показать весь комментарий
16.12.2024 18:10 Ответить
 
 