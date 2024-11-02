Украинцы смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства, - Минэкономики

Украинцы смогут потратить средства, начисленные по программе зимней "єПідтримки", на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство экономики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как известно, одна тысяча гривен поступит украинцам на карточку "Національний кешбек". Сейчас деньги по программе "Національний кешбек" можно потратить на коммунальные услуги, приобретение билетов на транспорт или донаты.

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко, этот перечень будет расширен.

"Мы хотим дополнить перечень, на которые может быть направлена 1000 грн "єПідтримки", на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства",- сказала чиновница.

По ее словам, к программе "Національний кешбек" уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 продавцов лекарств и медицинских изделий.

Также читайте: Зеленский заявил, что раздаст по 1 тысяче гривен каждому за счет государственного бюджета

Как отметила Свириденко, расширение расходов программы на лекарства и медицинские изделия позволит поддержать не только граждан, но и украинских фармпроизводителей.

Ранее сообщалось, что расходы украинцев на лекарства выросли до $3,6 миллиарда за год из-за повышения цен.

Напомним, что 25 октября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу "єПідтримка", в рамках которой каждый гражданин должен получить 1 тысячу гривен.

Также читайте: Гослекслужба против Тabletki.ua: новое сражение на фармацевтическом рынке