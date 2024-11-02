РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8744 посетителя онлайн
Новости
3 846 74

Украинцы смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства, - Минэкономики

"Тисячу Зеленського" можна буде витратити на ліки

Украинцы смогут потратить средства, начисленные по программе зимней "єПідтримки", на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство экономики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как известно, одна тысяча гривен поступит украинцам на карточку "Національний кешбек". Сейчас деньги по программе "Національний кешбек" можно потратить на коммунальные услуги, приобретение билетов на транспорт или донаты.

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко, этот перечень будет расширен.

"Мы хотим дополнить перечень, на которые может быть направлена 1000 грн "єПідтримки", на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства",- сказала чиновница.

По ее словам, к программе "Національний кешбек" уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 продавцов лекарств и медицинских изделий.

Также читайте: Зеленский заявил, что раздаст по 1 тысяче гривен каждому за счет государственного бюджета

Как отметила Свириденко, расширение расходов программы на лекарства и медицинские изделия позволит поддержать не только граждан, но и украинских фармпроизводителей.

Ранее сообщалось, что расходы украинцев на лекарства выросли до $3,6 миллиарда за год из-за повышения цен.

Напомним, что 25 октября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу "єПідтримка", в рамках которой каждый гражданин должен получить 1 тысячу гривен.

Также читайте: Гослекслужба против Тabletki.ua: новое сражение на фармацевтическом рынке

Автор: 

деньги (937) лекарства (1242) єПідтримка (19)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
показать весь комментарий
02.11.2024 19:19 Ответить
+24
Потужний звон про вавину тысячу из каждого говномарафет-ТВ и прочего обошёлся бюджету в пересчёте на 1 тупое рыло потребителей этого говна дороже, чем сама тысяча.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:14 Ответить
+21
Та цю нудятину з тисячою вкинули, аби холопи мали шо обговорювати, бо тема з корупцією надто вже стала гострою. От і обсмоктують безкінечно ту тисячу, і новин по 10 в день. Ви обговорюєте, правильно чи не правильно дають тисячу, а треба обговорювати, чому тецекашникам з прокурорами й мсеківцями не дають років по 5 на зоні. Як завжди, випускають пар у свисток.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.11.2024 19:10 Ответить
Суддейская каста неприкасаемых себя обеспечила пожизненно
показать весь комментарий
02.11.2024 19:28 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2024 19:57 Ответить
А кіллера на них найняти можна?
показать весь комментарий
02.11.2024 19:11 Ответить
... за такі кошти можна навіть двох....
показать весь комментарий
02.11.2024 19:13 Ответить
тільки якщо кілер вітчизняний і яд виробництва "Дарниця" 🤣
показать весь комментарий
02.11.2024 19:50 Ответить
а національний кешбек піде на третього кіллера.
показать весь комментарий
02.11.2024 22:03 Ответить
"Тисяча Боневтіка" Не смішіть мої тапки, бо він за копійку ворону заганяє в чистому полі.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:11 Ответить
Нождак зубами зупинить.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:21 Ответить
на колінях
показать весь комментарий
02.11.2024 21:06 Ответить
Потужна тисяча. Це так багато, що українці навіть не знають, на що витратити такі дєнжища.
Треба спеціальні пояснення.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:12 Ответить
На ліки. Купи і покури. Буде щастя.

показать весь комментарий
02.11.2024 19:58 Ответить
Або блок цигарок,але суки не дозволять.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:15 Ответить
Потужний звон про вавину тысячу из каждого говномарафет-ТВ и прочего обошёлся бюджету в пересчёте на 1 тупое рыло потребителей этого говна дороже, чем сама тысяча.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:14 Ответить
В десяточку
показать весь комментарий
02.11.2024 19:39 Ответить
Привід для застосування ліків Зе також гарантує
показать весь комментарий
02.11.2024 19:15 Ответить
Юля з задрісті щось скоїть із собою.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:16 Ответить
На ліки?
Це не лікується!
показать весь комментарий
02.11.2024 19:16 Ответить
Одна нещасна тисяча а шуму ,як за міліон .
показать весь комментарий
02.11.2024 19:18 Ответить
у тому й вся ЗЄфішка - поклацати пальцями перед очима українців:

"пікс, трікс, фігс вам !" 🤣🤣🤣🤣🤣😭

.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:55 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2024 19:19 Ответить
Та цю нудятину з тисячою вкинули, аби холопи мали шо обговорювати, бо тема з корупцією надто вже стала гострою. От і обсмоктують безкінечно ту тисячу, і новин по 10 в день. Ви обговорюєте, правильно чи не правильно дають тисячу, а треба обговорювати, чому тецекашникам з прокурорами й мсеківцями не дають років по 5 на зоні. Як завжди, випускають пар у свисток.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:19 Ответить
Так работает же.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:17 Ответить
Якщо вже після стількох прикладів і такого багатого досвіду досі не вмикається якесь критичне мислення, то "так вам і треба"
показать весь комментарий
02.11.2024 21:09 Ответить
Ура, нарешті!
показать весь комментарий
02.11.2024 19:22 Ответить
а ти попробуй візьми , треба в ДІЇ заяву подать , а піанист розгляне
показать весь комментарий
02.11.2024 19:25 Ответить
поки в ДІЇ нема Епідтримки
показать весь комментарий
02.11.2024 19:26 Ответить
купіш афтомашину с матафоном,пошьош пізджак с отлівом і в йалту
показать весь комментарий
02.11.2024 19:33 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2024 19:42 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2024 19:26 Ответить
Це таке приниження, такий троллінг українців зеленою шоблою.
25 євро. Ціна 5 сендвічів.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:27 Ответить
Не брешіть. У нас можна купити 8 сендвічів.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:47 Ответить
А скільки вийде скумбрії від Лєнки?
показать весь комментарий
02.11.2024 20:18 Ответить
А от скубрії багато. Якщо Лєнка покаже де її купити по тій ціні.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:49 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2024 19:28 Ответить
https://www.instagram.com/odessacam/p/DB3qWXaIHqv/?img_index=1 Синочок-"інвалід" відомої одеської громадської діячки Семікоп так і вчиняє з грошима ...
показать весь комментарий
03.11.2024 08:22 Ответить
Краще на ЗСУ.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:33 Ответить
По недавней информации, это не зеленского тысяча, а украинских пенсионеров! Эту тысячу собираться профинансировать за счет Пенсионного фонда.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:33 Ответить
зеленському вже не допоможуть ніякі ліки!
показать весь комментарий
02.11.2024 19:37 Ответить
Як шо людина притомна тапрочитала отой зелений договір на цю смердючу 1000, то вона николи ці іцдини гроши не отримає. Утому договорі така закладена для баранів жопа на 20 рокіа шо чучхе дітячий садок!
показать весь комментарий
02.11.2024 19:38 Ответить
Уявляю як ржуть прокурори, судді, менти з пенсіями міліон на рік - як у залі на концерті кв.95 - гучно , з ненавістю до тих кому пообіцяли.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:42 Ответить
ліків від брехні немає,пане преЗЕденте.ідіть в сраку !!!
показать весь комментарий
02.11.2024 19:44 Ответить
А пенсіонерам можна в аптеці презервативи придбати? Як ліки?
показать весь комментарий
02.11.2024 19:45 Ответить
Можна. Але спочатку треба придбати у гастрономі огірок.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:48 Ответить
Напевно це з Вашої практики.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:23 Ответить
Не заперечую. Я знаю багато способів зробити феміні приємно.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:33 Ответить
Тож треба так зневажати народ. Щоб він жив на ту тисячу.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:49 Ответить
Тисяча на зеленку для дебілів? Нє, не поможе.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:51 Ответить
А можуть на "скумбрію по вісім", вийде аж 125кг, а на ліки хватить максимум на десять дванадцять пластин цитрамону, десь на три-чотири місяци вечірніх прийомів від головної болі яку визивають хрипаті відосики Вовчика-щедрика.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:54 Ответить
Придбаю собі бальзам "Вігор"
показать весь комментарий
02.11.2024 19:55 Ответить
гурман Ви, однако....
показать весь комментарий
02.11.2024 19:58 Ответить
ця тисяча не "Національний кешбек" , а "кешбек виробників пігулок ",котрі дали "зе гроші,щоб він роздав людям .котрі мають їм повернутися із наваром...Варто чекати "пониження цін" да де-які принципова важливі для людського життя пілюлі...
показать весь комментарий
02.11.2024 19:57 Ответить
А можно мені податки не піднімати, а тисячі не треба.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:03 Ответить
🧠🧠🧠 https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Lida Sha:
Хочу, щоб українці трішечки жирком запливли - Зеленський.
Я так розумію, вже є ті що запливли? Спосібо, вам, наш найвеличніший лідор!
Баканов.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:05 Ответить
На алкогольную настойку.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:16 Ответить
Та пішли би ви кобилі в тріщину з вашою тисячою, ліпше сотні корупційних лямів киньте на оборону!
показать весь комментарий
02.11.2024 20:23 Ответить
Тисяча від зельонкіна на зельонку.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:27 Ответить
Ну на 25 баксів ліками можна затаритися на решту життя.
Ох, який же ш це пздц...
показать весь комментарий
02.11.2024 20:29 Ответить
Ну на 25 баксів ліками можна затаритися на решту життя. (с) 25 баксів подаруємо бзделенському: хай накупить собі ліків на решту життя. Щоб, як в тому анекдоті: дзвінок по телефону. Мойша дома?
- немає Мойши дома. - На роботі? - Ні, його нема на роботі. -В відпуску? -Ні, не в відпуску. В лікарні?? -ні, не в лікарні! -Я вас правильно зрозумів?? -Так!!!
показать весь комментарий
03.11.2024 09:30 Ответить
Галоперідолу і мівіни! На всю тищу! Гулять так гулять! І доставте кур"єром на Банкову!
показать весь комментарий
02.11.2024 20:46 Ответить
Який "сюрприз" чекає тих хто вирішить отримати 1000 грн | Адвокат Ростислав Кравець
https://www.youtube.com/watch?v=f2yLglcBxBU
показать весь комментарий
02.11.2024 21:00 Ответить
Саме цікаве те, що прокурори-інваліди судді, депутати та інші у яких зарплати по 100 тисяч та більше, теж отримають, на хіба таке розбазарювання коштів
показать весь комментарий
02.11.2024 21:02 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2024 21:13 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2024 21:49 Ответить
Я вже писав про те, що перевірити кількість отих "тисяч" буде неможливо.
Скільки заманеться, стільки й "намалюють".
показать весь комментарий
03.11.2024 08:32 Ответить
Це при тому, що ніхто достовірно не знає скільки людей залишилось в Україні навіть приблизно.
Можна спокійно казати, що в країні проживає 40 мільйонів і всі вони до копійки отримали "допомогу від держави в скрутний час".
показать весь комментарий
03.11.2024 17:24 Ответить
Тільки від цих словосполучень " вовіна тишша, тища зеленьського " нудить і хочеться блювати!
Цинічні ватні мразоти!
показать весь комментарий
02.11.2024 22:28 Ответить
щоб ти вдавилося, юда, своєю 1000
показать весь комментарий
02.11.2024 22:45 Ответить
паньонко, більше гумору і позитиву! Те, що бзделенський конкретний мудак, гадаю, ні в кого сумнівів вже немає...
показать весь комментарий
03.11.2024 09:20 Ответить
У сраку собі засунь, віслюк піарний!!!
показать весь комментарий
03.11.2024 00:06 Ответить
а скільки гречки на "тысячу зэленскава" можна купити?? Зэленский, підрахуй!
показать весь комментарий
03.11.2024 09:15 Ответить
за однієї умови: якщо це будуть ліки, якими присплять жидороса
показать весь комментарий
03.11.2024 10:09 Ответить
 
 