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Українці матимуть змогу витратити "тисячу Зеленського" на ліки, - Мінекономіки

Українці матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою зимової "єПідтримки", на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки України, інформує Цензор.НЕТ.

Як відомо, одна тисяча гривень надійде українцям на картку "Національного кешбеку". Наразі гроші за програмою "Національний кешбек" можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт або ж донати.

За словами першої віце-прем’єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко, цей перелік буде розширено.

"Ми хочемо доповнити перелік, на які може бути спрямована 1000 грн "єПідтримки", на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва",- сказала урядовиця.

За її словами, до програми "Національний кешбек" вже долучилися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів.

Читайте також: Шахраї виманюють персональні дані українців нібито для виплати 1000 гривень від Зеленського, – Мінсоцполітики

Як зазначила Свириденко, розширення витрат програми на ліки та медичні вироби дозволить підтримати не тільки громадян, а і українських фармвиробників.

Раніше повідомлялося, що витрати українців на ліки зросли до $3,6 мільярда за рік через підвищення цін.

Нагадаємо, що 25 жовтня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати 1 тисячу гривень.

Читайте також: Зеленський заявив, що роздасть по 1 тисячі гривень кожному за рахунок державного бюджету

Автор: 

гроші (976) ліки (1338) єПідтримка (90)


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Топ коментарі
+29
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02.11.2024 19:19 Відповісти
+24
Потужний звон про вавину тысячу из каждого говномарафет-ТВ и прочего обошёлся бюджету в пересчёте на 1 тупое рыло потребителей этого говна дороже, чем сама тысяча.
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02.11.2024 19:14 Відповісти
+21
Та цю нудятину з тисячою вкинули, аби холопи мали шо обговорювати, бо тема з корупцією надто вже стала гострою. От і обсмоктують безкінечно ту тисячу, і новин по 10 в день. Ви обговорюєте, правильно чи не правильно дають тисячу, а треба обговорювати, чому тецекашникам з прокурорами й мсеківцями не дають років по 5 на зоні. Як завжди, випускають пар у свисток.
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02.11.2024 19:19 Відповісти
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02.11.2024 19:10 Відповісти
Суддейская каста неприкасаемых себя обеспечила пожизненно
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02.11.2024 19:28 Відповісти
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02.11.2024 19:57 Відповісти
А кіллера на них найняти можна?
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02.11.2024 19:11 Відповісти
... за такі кошти можна навіть двох....
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02.11.2024 19:13 Відповісти
тільки якщо кілер вітчизняний і яд виробництва "Дарниця" 🤣
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02.11.2024 19:50 Відповісти
а національний кешбек піде на третього кіллера.
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02.11.2024 22:03 Відповісти
"Тисяча Боневтіка" Не смішіть мої тапки, бо він за копійку ворону заганяє в чистому полі.
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02.11.2024 19:11 Відповісти
Нождак зубами зупинить.
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02.11.2024 19:21 Відповісти
на колінях
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02.11.2024 21:06 Відповісти
Потужна тисяча. Це так багато, що українці навіть не знають, на що витратити такі дєнжища.
Треба спеціальні пояснення.
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02.11.2024 19:12 Відповісти
На ліки. Купи і покури. Буде щастя.

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02.11.2024 19:58 Відповісти
Або блок цигарок,але суки не дозволять.
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02.11.2024 23:15 Відповісти
Потужний звон про вавину тысячу из каждого говномарафет-ТВ и прочего обошёлся бюджету в пересчёте на 1 тупое рыло потребителей этого говна дороже, чем сама тысяча.
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02.11.2024 19:14 Відповісти
В десяточку
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02.11.2024 19:39 Відповісти
Привід для застосування ліків Зе також гарантує
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02.11.2024 19:15 Відповісти
Юля з задрісті щось скоїть із собою.
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02.11.2024 19:16 Відповісти
На ліки?
Це не лікується!
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02.11.2024 19:16 Відповісти
Одна нещасна тисяча а шуму ,як за міліон .
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02.11.2024 19:18 Відповісти
у тому й вся ЗЄфішка - поклацати пальцями перед очима українців:

"пікс, трікс, фігс вам !" 🤣🤣🤣🤣🤣😭

.
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02.11.2024 19:55 Відповісти
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02.11.2024 19:19 Відповісти
Та цю нудятину з тисячою вкинули, аби холопи мали шо обговорювати, бо тема з корупцією надто вже стала гострою. От і обсмоктують безкінечно ту тисячу, і новин по 10 в день. Ви обговорюєте, правильно чи не правильно дають тисячу, а треба обговорювати, чому тецекашникам з прокурорами й мсеківцями не дають років по 5 на зоні. Як завжди, випускають пар у свисток.
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02.11.2024 19:19 Відповісти
Так работает же.
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02.11.2024 20:17 Відповісти
Якщо вже після стількох прикладів і такого багатого досвіду досі не вмикається якесь критичне мислення, то "так вам і треба"
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02.11.2024 21:09 Відповісти
Ура, нарешті!
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02.11.2024 19:22 Відповісти
а ти попробуй візьми , треба в ДІЇ заяву подать , а піанист розгляне
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02.11.2024 19:25 Відповісти
поки в ДІЇ нема Епідтримки
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02.11.2024 19:26 Відповісти
купіш афтомашину с матафоном,пошьош пізджак с отлівом і в йалту
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02.11.2024 19:33 Відповісти
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02.11.2024 19:42 Відповісти
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02.11.2024 19:26 Відповісти
Це таке приниження, такий троллінг українців зеленою шоблою.
25 євро. Ціна 5 сендвічів.
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02.11.2024 19:27 Відповісти
Не брешіть. У нас можна купити 8 сендвічів.
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02.11.2024 19:47 Відповісти
А скільки вийде скумбрії від Лєнки?
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02.11.2024 20:18 Відповісти
А от скубрії багато. Якщо Лєнка покаже де її купити по тій ціні.
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02.11.2024 20:49 Відповісти
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02.11.2024 19:28 Відповісти
https://www.instagram.com/odessacam/p/DB3qWXaIHqv/?img_index=1 Синочок-"інвалід" відомої одеської громадської діячки Семікоп так і вчиняє з грошима ...
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03.11.2024 08:22 Відповісти
Краще на ЗСУ.
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02.11.2024 19:33 Відповісти
По недавней информации, это не зеленского тысяча, а украинских пенсионеров! Эту тысячу собираться профинансировать за счет Пенсионного фонда.
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02.11.2024 19:33 Відповісти
зеленському вже не допоможуть ніякі ліки!
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02.11.2024 19:37 Відповісти
Як шо людина притомна тапрочитала отой зелений договір на цю смердючу 1000, то вона николи ці іцдини гроши не отримає. Утому договорі така закладена для баранів жопа на 20 рокіа шо чучхе дітячий садок!
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02.11.2024 19:38 Відповісти
Уявляю як ржуть прокурори, судді, менти з пенсіями міліон на рік - як у залі на концерті кв.95 - гучно , з ненавістю до тих кому пообіцяли.
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02.11.2024 19:42 Відповісти
ліків від брехні немає,пане преЗЕденте.ідіть в сраку !!!
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02.11.2024 19:44 Відповісти
А пенсіонерам можна в аптеці презервативи придбати? Як ліки?
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02.11.2024 19:45 Відповісти
Можна. Але спочатку треба придбати у гастрономі огірок.
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02.11.2024 19:48 Відповісти
Напевно це з Вашої практики.
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02.11.2024 23:23 Відповісти
Не заперечую. Я знаю багато способів зробити феміні приємно.
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02.11.2024 23:33 Відповісти
Тож треба так зневажати народ. Щоб він жив на ту тисячу.
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02.11.2024 19:49 Відповісти
Тисяча на зеленку для дебілів? Нє, не поможе.
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02.11.2024 19:51 Відповісти
А можуть на "скумбрію по вісім", вийде аж 125кг, а на ліки хватить максимум на десять дванадцять пластин цитрамону, десь на три-чотири місяци вечірніх прийомів від головної болі яку визивають хрипаті відосики Вовчика-щедрика.
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02.11.2024 19:54 Відповісти
Придбаю собі бальзам "Вігор"
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02.11.2024 19:55 Відповісти
гурман Ви, однако....
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02.11.2024 19:58 Відповісти
ця тисяча не "Національний кешбек" , а "кешбек виробників пігулок ",котрі дали "зе гроші,щоб він роздав людям .котрі мають їм повернутися із наваром...Варто чекати "пониження цін" да де-які принципова важливі для людського життя пілюлі...
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02.11.2024 19:57 Відповісти
А можно мені податки не піднімати, а тисячі не треба.
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02.11.2024 20:03 Відповісти
🧠🧠🧠 https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Lida Sha:
Хочу, щоб українці трішечки жирком запливли - Зеленський.
Я так розумію, вже є ті що запливли? Спосібо, вам, наш найвеличніший лідор!
Баканов.
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02.11.2024 20:05 Відповісти
На алкогольную настойку.
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02.11.2024 20:16 Відповісти
Та пішли би ви кобилі в тріщину з вашою тисячою, ліпше сотні корупційних лямів киньте на оборону!
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02.11.2024 20:23 Відповісти
Тисяча від зельонкіна на зельонку.
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02.11.2024 20:27 Відповісти
Ну на 25 баксів ліками можна затаритися на решту життя.
Ох, який же ш це пздц...
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02.11.2024 20:29 Відповісти
Ну на 25 баксів ліками можна затаритися на решту життя. (с) 25 баксів подаруємо бзделенському: хай накупить собі ліків на решту життя. Щоб, як в тому анекдоті: дзвінок по телефону. Мойша дома?
- немає Мойши дома. - На роботі? - Ні, його нема на роботі. -В відпуску? -Ні, не в відпуску. В лікарні?? -ні, не в лікарні! -Я вас правильно зрозумів?? -Так!!!
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03.11.2024 09:30 Відповісти
Галоперідолу і мівіни! На всю тищу! Гулять так гулять! І доставте кур"єром на Банкову!
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02.11.2024 20:46 Відповісти
Який "сюрприз" чекає тих хто вирішить отримати 1000 грн | Адвокат Ростислав Кравець
https://www.youtube.com/watch?v=f2yLglcBxBU
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02.11.2024 21:00 Відповісти
Саме цікаве те, що прокурори-інваліди судді, депутати та інші у яких зарплати по 100 тисяч та більше, теж отримають, на хіба таке розбазарювання коштів
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02.11.2024 21:02 Відповісти
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02.11.2024 21:13 Відповісти
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02.11.2024 21:49 Відповісти
Я вже писав про те, що перевірити кількість отих "тисяч" буде неможливо.
Скільки заманеться, стільки й "намалюють".
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03.11.2024 08:32 Відповісти
Це при тому, що ніхто достовірно не знає скільки людей залишилось в Україні навіть приблизно.
Можна спокійно казати, що в країні проживає 40 мільйонів і всі вони до копійки отримали "допомогу від держави в скрутний час".
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03.11.2024 17:24 Відповісти
Тільки від цих словосполучень " вовіна тишша, тища зеленьського " нудить і хочеться блювати!
Цинічні ватні мразоти!
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02.11.2024 22:28 Відповісти
щоб ти вдавилося, юда, своєю 1000
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02.11.2024 22:45 Відповісти
паньонко, більше гумору і позитиву! Те, що бзделенський конкретний мудак, гадаю, ні в кого сумнівів вже немає...
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03.11.2024 09:20 Відповісти
У сраку собі засунь, віслюк піарний!!!
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03.11.2024 00:06 Відповісти
а скільки гречки на "тысячу зэленскава" можна купити?? Зэленский, підрахуй!
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03.11.2024 09:15 Відповісти
за однієї умови: якщо це будуть ліки, якими присплять жидороса
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03.11.2024 10:09 Відповісти
 
 