Українці матимуть змогу витратити "тисячу Зеленського" на ліки, - Мінекономіки

Українці матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою зимової "єПідтримки", на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки України, інформує Цензор.НЕТ.

Як відомо, одна тисяча гривень надійде українцям на картку "Національного кешбеку". Наразі гроші за програмою "Національний кешбек" можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт або ж донати.

За словами першої віце-прем’єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко, цей перелік буде розширено.

"Ми хочемо доповнити перелік, на які може бути спрямована 1000 грн "єПідтримки", на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва",- сказала урядовиця.

За її словами, до програми "Національний кешбек" вже долучилися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів.

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Як зазначила Свириденко, розширення витрат програми на ліки та медичні вироби дозволить підтримати не тільки громадян, а і українських фармвиробників.

Раніше повідомлялося, що витрати українців на ліки зросли до $3,6 мільярда за рік через підвищення цін.

Нагадаємо, що 25 жовтня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати 1 тисячу гривень.

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