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Россия выводит сотни военных из Дамаска, - Financial Times

Російська армія уходить із Сирії

Россия вывезла из региона Дамаска по меньшей мере 400 солдат. Это произошло после переговоров с новым руководством Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Кроме того, как рассказал представитель "Хайат Тахрир аш-Шам" Камала Лабабида, сейчас ведутся переговоры об эвакуации большего количества солдат по всей Сирии.

Известно, что российские солдаты были размещены в штаб-квартире Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, пригороде столицы. А военные РФ, которые были дислоцированы в посольстве в Дамаске, уже покинули Сирию на прошлой неделе

Financial Times отмечает, что будущее российского присутствия в Сирии неясно. Москва предоставила войска для поддержки Асада, но уход из Дамаска является признаком того, что она сворачивает свое присутствие.

На этой неделе, по словам Лабабиди, российские военные посланники встретились с представителями "Хайат Тахрир аш-Шам", чтобы договориться о безопасном проходе конвоя. Он рассказал, что "россияне приезжали, но только для координации отступления баз".

Он рассказал, что россияне покинули Дамаск в колонне наземным транспортом до московской авиабазы Хмеймим на северо-западе Сирии. Оттуда самолеты доставили солдат обратно в Россию.

Хотя закрытие посольства не планируется, Лабабиди сказал, что российский чиновник сообщил ему о сокращении дипломатической активности.

Потеря авиабазы Хмеймим и военно-морской базы Москвы в Тартусе стала бы стратегической проблемой для России, которая использует эти две базы как логистические центры для своей деятельности в Средиземноморье и Африке.

Аналитики предполагают, что в обмен на сохранение этих баз Россия может предложить новому сирийскому правительству деньги, энергоносители или полезные ископаемые, а также политическую поддержку.

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Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Отвечая на вопрос о будущем баз, Лабабиди сказал, что Россия пока не эвакуирует Хмеймим, а скорее отзывает персонал с других баз, расположенных там.

По словам источников, несколько известных сирийских семей, близких к режиму Асада, также скрываются в российском посольстве в Дамаске под защитой Москвы.
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Аналітики припускають, що в обмін на збереження цих баз Росія може запропонувати новому сирійському уряду гроші, енергоносії або корисні копалини, а також політичну підтримку. Джерело: https://censor.net/ua/n3525310
Прекрасно! Якщо і домовляться так - нас це влаштовує... Хай сирійці беруть гроші. У першу чергу їхм потрібне ПРОДОВОЛЬСТВО... Ми їм його продамо... В обмін на кацапське озброєння, яке повстаці захопили у асадовців та самих кацапів...
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16.12.2024 14:07 Ответить
Цікаво а рашистські м'ясники дали б вивести сірійців якби могли їх вбити
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16.12.2024 14:14 Ответить
Здавалося б 13 років московити вбивали сирійців і Сирію, то логічно ці всі війська потрібно будо вбити взагалі без жодних умовностей, але ніт грошики вони приємніші ніж свої люди.
смердюча реальність !

Мені подобається позиція Ізраїлю, ніколи гроші не дорожчі їхніх людей.
Євреї для мене приклад #1 ❤️
Тільки вони для мене авторитети більше ніхто.
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16.12.2024 14:18 Ответить
Для блатних закінчився середньоморський курортний сезон. Доведеться їхати в Україну , тут здичавіли свині вже ждуть свинособак.
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16.12.2024 14:19 Ответить
І в цьому для нас не має гарної новини. Нехай би краще і далі кошмарили там місцевих аборегенів.
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16.12.2024 16:14 Ответить
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16.12.2024 14:31 Ответить
Вночі евреї підірвали склади на військовій базі в Тартусі . Вибух був неймовірної сили .
Кацапської бази скоріш за все там вже немає .
І ще - вангую що навряд чи русня домовиться з сирійцями .
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16.12.2024 14:34 Ответить
Облиште вологі мрії: кацапи виводять надлишки своїх сил і засобів з інших регіонів Сирії, але бази не покинуть.
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16.12.2024 16:39 Ответить
 
 