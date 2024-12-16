1 457 5
Правительство Италии одобрило десятый пакет помощи Украине
Правительство Италии одобрило выделение десятого пакета военной помощи для Украины.
Об этом пишет агентство Ansa, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, содержание военной помощи засекречено, как это было и в прошлые разы.
Глава МИД Антонио Таяни подчеркнул, что Италия "рядом с Киевом" и стремится к справедливому миру, "который не может быть капитуляцией Украины".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий16.12.2024 15:45 Ответить Мне нравится 0
vuiko dobrui
показать весь комментарий16.12.2024 16:09 Ответить Мне нравится 0
Luk Viktor
показать весь комментарий16.12.2024 16:11 Ответить Мне нравится 0
vuiko dobrui
показать весь комментарий16.12.2024 16:19 Ответить Мне нравится 1
Luk Viktor
показать весь комментарий16.12.2024 16:21 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...