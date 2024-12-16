РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12077 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
1 457 5
Италия (1586) помощь (7424) война в Украине (1151)

Правительство Италии одобрило десятый пакет помощи Украине

Уряд Італії схвалив 10 пакет допомоги Україні

Правительство Италии одобрило выделение десятого пакета военной помощи для Украины.

Об этом пишет агентство Ansa, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, содержание военной помощи засекречено, как это было и в прошлые разы.

Глава МИД Антонио Таяни подчеркнул, что Италия "рядом с Киевом" и стремится к справедливому миру, "который не может быть капитуляцией Украины".

Читайте также: Мелони встретилась с Орбаном: говорили и об Украине
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Десятий пакет за 10 років війни! Звучить добре, але не дуже....
показать весь комментарий
16.12.2024 15:45 Ответить
за майже 3 роки ... "дарованому коню в зуби не заглядають" - говорить народна мудрість !!! треба було мати і робити своє !!! зе плісінь на це не здатна !!! вона здатна тільки красти, зраджувати, здавати Україну )(уйлу !!!



показать весь комментарий
16.12.2024 16:09 Ответить
я написав - за "10"....
показать весь комментарий
16.12.2024 16:11 Ответить
прошу пана я трохи вмію читати ...
показать весь комментарий
16.12.2024 16:19 Ответить
я просто звернув увагу на початок речення - ""за майже 3 роки"" ...
показать весь комментарий
16.12.2024 16:21 Ответить
 
 