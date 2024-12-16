Правительство Италии одобрило десятый пакет помощи Украине

Правительство Италии одобрило выделение десятого пакета военной помощи для Украины.

Об этом пишет агентство Ansa, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, содержание военной помощи засекречено, как это было и в прошлые разы.

Глава МИД Антонио Таяни подчеркнул, что Италия "рядом с Киевом" и стремится к справедливому миру, "который не может быть капитуляцией Украины".

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