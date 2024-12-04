Мелони встретилась с Орбаном: говорили и об Украине

В среду, 4 декабря, в Риме премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном. Среди прочего политики говорили и об Украине.

Об этом пишет AP со ссылкой на заявление итальянского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что лидеры стран обсудили конфликт на Ближнем Востоке, поддержку мирного урегулирования в Украине, основанного на принципах Устава ООН и международного права, и приверженность своих стран к восстановлению Украины перед следующей конференцией по восстановлению Украины, которая запланирована на июль 2025 года в Риме.

Также Мелони поздравила Орбана с шестимесячным ротационным председательством Венгрии в Совете ЕС.

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Политики отметили важность решения проблемы нелегальной миграции, призвав к усилению сотрудничества со странами происхождения и транзита для устранения первопричин и борьбы с торговлей людьми и контрабандой.

Ранее сообщалось, что Италия готовит новый, 10-й по счету пакет военной помощи для Украины. Его содержимое не разглашается.

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