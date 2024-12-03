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Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, - Reuters

Італія готує новий пакет допомоги Україні

Италия готовит новый, 10-й по счету пакет военной помощи для Украины. Его содержимое не разглашается.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два проинформированных источника, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Италия одобрила девять пакетов военной помощи для Украины, в которые, в частности, вошли две системы ПВО SAMP/T.

По данным источников, итальянское правительство, вероятно, одобрит 10-й пакет до конца декабря 2024 года. Какие-либо другие подробности источники отказались озвучивать.

Ранее министр иностранных дел страны Антонио Таяни заявлял, что Италия не будет отправлять своих солдат воевать в Украину.

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