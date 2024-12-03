Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, - Reuters

Італія готує новий, 10-й за ліком пакет військової допомоги для України. Його вміст не розголошується.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на два проінформовані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Італія схвалила дев'ять пакетів військової допомоги для України, до яких, зокрема, увійшли дві системи ППО SAMP/T.

За даними джерел, італійський уряд, ймовірно, схвалить 10-й пакет до кінця грудня 2024 року. Будь-які інші подробиці джерела відмовилися озвучувати.

Раніше міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні заявляв, що Італія не буде відправляти своїх солдатів воювати в Україну.

Читайте також: Україні терміново потрібно щонайменше 20 систем ППО, - Сибіга