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Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, - Reuters

Італія готує новий пакет допомоги Україні

Італія готує новий, 10-й за ліком пакет військової допомоги для України. Його вміст не розголошується.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на два проінформовані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Італія схвалила дев'ять пакетів військової допомоги для України, до яких, зокрема, увійшли дві системи ППО SAMP/T.

За даними джерел, італійський уряд, ймовірно, схвалить 10-й пакет до кінця грудня 2024 року. Будь-які інші подробиці джерела відмовилися озвучувати.

Раніше міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні заявляв, що Італія не буде відправляти своїх солдатів воювати в Україну.

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