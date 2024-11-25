УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8764 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 941 100

Італія не відправлятиме своїх солдатів воювати в Україну, - глава МЗС Таяні

таяні відкинув ідею відправлення Італією своїх військових до України

Італія не буде відправляти своїх солдатів воювати в Україну.

Відповідну заяву на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 зробив в міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні, пише ANSA, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми допомагаємо Києву політично, фінансово і військово, надсилаючи допомогу, але ми не будемо посилати солдатів воювати в Україну",- заявив очільник зовнішньополітичного відомства Італії.

Дипломат наголосив на необхідності уникати ескалації.

"Ми повинні уникати ескалації, Росія бере на себе серйозну відповідальність, залучаючи до війни північнокорейських солдатів і вербуючи хуситів та іранських маріонеток", - сказав Таяні.

Вищезгадана заява Таяні прозвучала на тлі нещодавньої інформації про те, що у Європі знову обговорюють відправку військ до України.

Читайте також: Італія залишається непохитною у своїй підтримці України, - Мелоні

Автор: 

Італія (1573) Таяні Антоніо (70)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
ДЯКУЮ ДЯКУЮ ДЯКУЮ. Німці знають що якщо Італія твій союзник - вважай що війну програно
показати весь коментар
25.11.2024 21:02
+11
Італійці ще ті вояки...
показати весь коментар
25.11.2024 20:55
+11
Під другоі світовоі Італія воювала на стороні гітлера!
Тому зазвичай, італія, венгрія, сербія будуть зараз на стороні путлера!
В цьому світі історія не змінюється.
показати весь коментар
25.11.2024 21:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чого ж? -- могли б розім"ятися на кацапах
показати весь коментар
25.11.2024 20:49 Відповісти
Вони імперці, можуть розімятися тільки з собі рівними.
показати весь коментар
25.11.2024 21:12 Відповісти
Можна подумать, що італійці - "ВЕЛИКІ ВОЇНИ"... Ще з Середньовіччя воювали руками найманців, наймаючи тих за гроші. В І Світову їм "морди чистили" австріяки... І в ІІ світову було те саме... Єдине, де були "ГЕРОЯМИ" - коли воювали з ефіопами, озброєними мечами і трохи не кремінними рушницями - виставляючи проти них танки, кулемети, авіацію та хімічну зброю... Німці сміялися (є спогади) часів війни в Іспанії: Вискочив ротний італійський на бруствер окопа, з криком "Аванті!" ("Вперед!") Так італійські солдати в окопах тільки зааплодували: "Браво, браво, капітано!"Але так з окопів і не вилізли...
показати весь коментар
25.11.2024 21:47 Відповісти
1. Ранній період Риму (Республіка):

У перші століття існування Риму армія формувалася здебільшого з громадян Римської республіки. Це були італійці (латини, етруски, сабіняни тощо), які служили на добровільній основі, часто з патріотичних або громадянських мотивів. Їхній обов'язок полягав у захисті держави, і кожен мав купувати собі зброю та обладунки.

2. Пізня Республіка:

З часом, у період великих завоювань, армія Риму почала більше залежати від професійних солдатів. Гай Марій у 107 році до н.е. реформував армію, дозволивши вступати до легіонів навіть найбіднішим громадянам, які раніше не мали права служити. Солдати стали отримувати платню, а армія - більш професійною.

3. Римська імперія:

У період Імперії римська армія значно змінилася:

Регулярні війська: Більшість легіонерів були громадянами Риму, але імперія надавала громадянство і мешканцям завойованих територій. Таким чином, у легіонах служили не тільки італійці, а й греки, галли, іберійці, германці та інші народи.

Допоміжні війська (auxilia): Це були неримські воїни з провінцій, які служили за платню і за обіцянку отримати громадянство після 25 років служби.

Найманці (foederati): У пізній імперії, особливо в IV-V століттях, Рим почав використовувати варварські племена (готів, франків, германців) як найманців. Вони отримували гроші, землю або інші привілеї за службу.

4. Проблеми з найманцями:

В кінці імперії залежність від найманців стала однією з причин її ослаблення. Найманці часто не були лояльними до Риму, а їхні ватажки могли використовувати свою силу для шантажу імперії. Відомий приклад - Аларіх, ватажок готів, який у 410 році захопив Рим.

Отже, Рим не завжди воював найманцями, але в пізній період їхня роль значно зросла, що й породжує подібні уявлення.
показати весь коментар
25.11.2024 22:00 Відповісти
Ти тут Юлія Цезаря згадував... Це яка була "Римська республіка"?
показати весь коментар
25.11.2024 22:05 Відповісти
Я тобі написав, що у будь який перьод найманці не були основою римського війська! Шо нє яснА?
показати весь коментар
25.11.2024 22:07 Відповісти
Та ти "писать" можеш, що завгодно... Однак ми говорить почали про те, що з ІТАЛІЙЦІВ - погані солдати... Саме тому ще з часів Гая Марія армія була НАЙМАНОЮ... Ти ж сам про це написав!!! Саме слово "солдат" походить від слова "солідус"... ТОбто людина, що воює ЗА ГРОШІ!!! Бо "солідус" - основна римська монета з срібла, якими платили солдатам за службу у римській армії... Це евфемізм слова "найманець"!!! А яка різниця - він "римлянин", чи представляє якусь іншу націю? Американська армія - теж "найманці". І в Європі - теж наймані армії... У Франції найманці складають цілий "Іноземний легіон"... Хєрово тебе в "мєнтовці" учили логіці...
показати весь коментар
25.11.2024 22:48 Відповісти
Під час Цезаря Рим був республікою, це був перьод пізньої республіки
показати весь коментар
25.11.2024 22:09 Відповісти
Та ти шо???!!! А як же він став повновласним та єдиновласним правителем Риму? Адже це тоді, не "республіка", а "монархія"...
показати весь коментар
25.11.2024 22:51 Відповісти
Рим за часів Цезаря все ще був республікою, просто з великою кризою. Цезар отримав владу як диктатор, але це була частина республіканської системи. Монархією Рим став уже пізніше, за Августа, коли почалася імперія.
показати весь коментар
25.11.2024 23:00 Відповісти
..........................
показати весь коментар
25.11.2024 23:13 Відповісти
Зрозуміло, що сказати більше нічого. Тоді залишайся зі своїми стрілочками, вони, мабуть, багато що пояснюють. Особливо коли ти думав, що щось знаєш, а виявився звичайним мєнтом🤣
показати весь коментар
25.11.2024 23:23 Відповісти
Мені надоїло "метать бісер перед свинею"... Ти пишеш про "образи"... Ану, нагадай мені - хто так кого назвав "мусором" і "мєнтом"? Так якого чорта я повинен перед тобою розпинаться? Логіку ти не вчив... Риторику - теж... Чого я "бику" в лоб товкти повинен? Ти ж елементарної полеміки вести нездатен... Я тобі аргументовано доводжу, що таке "найманець" з логічної точки зору та юридичної - а ти "рогом землю риєш"... Так що "йди на три веселі букви" - якщо тобі "стрілочки" незрозумілі...
показати весь коментар
25.11.2024 23:31 Відповісти
Ти стільки пишеш про логіку і риторику, але сам уникаєш конструктивного діалогу. Замість того, щоб ображати і сипати шаблонними фразами, краще б дійсно пояснив свої 'аргументи', бо поки їх не видно. А якщо для тебе це 'метання бісеру', то, можливо, ти просто не в тій розмові, де можеш щось зрозуміти?
показати весь коментар
25.11.2024 23:35 Відповісти
Про "синдром Данінга-Крюгера" чув? У тебе він в наявності... Тому ти не можеш зрозуміть те, що я тобі пишу... .................................
показати весь коментар
26.11.2024 00:46 Відповісти
Схоже, твій запас аргументів обмежується лише сарказмом і порожніми словами. Знання історії, як і елементарна логіка, явно не входять у твої сильні сторони. Може, спробуєш щось по суті, якщо, звісно, є що сказати, окрім порожніх випадів?
показати весь коментар
26.11.2024 00:52 Відповісти
Коли історію пишу у відділку мусарні, тоді у ментів, навіть колишніх, такі знання🤣
показати весь коментар
25.11.2024 22:02 Відповісти
Я, у свій час, від таких, як ти, "мусорів", ще не такі "історії" чув... Наприклад, про пропажу в Харківському зоопарку муфлона... У постанові про відмову в порушенні кримінальної справи було вказано: "Муфлон взлетел над зоопарком, сделал несколько кругов и улетел в неизвестном направлении...",
показати весь коментар
25.11.2024 22:09 Відповісти
Весело у вас було🤣.
показати весь коментар
25.11.2024 22:10 Відповісти
А ти вважаєш, що я в "мєнтовці" служив? Ну "вважай", "вважай"... хай тобі легше стане...
показати весь коментар
25.11.2024 22:33 Відповісти
Ну може рядом стояв, на шухєрі...
показати весь коментар
25.11.2024 23:24 Відповісти
Мент я тебе образив словом "мусор"???
Ну вибач, більше не буду
показати весь коментар
25.11.2024 22:11 Відповісти
Він не мусор,а замполіт. Втім,какаяразніца
показати весь коментар
25.11.2024 22:28 Відповісти
Це у тебе який за рахунком, акаунт? За паскудство попередні деактивували?
показати весь коментар
25.11.2024 22:34 Відповісти
Я теж радий тебе бачити живим і неушкодженим,старе ти одоробло. Хоч ти й гівнюк,але НАШ гівнюк.
показати весь коментар
25.11.2024 22:46 Відповісти
Та хай тобі "повилазить"... Надіюся - скоро тебе знову деактивують...
показати весь коментар
25.11.2024 22:49 Відповісти
І не раз ще деактивують_можеш не сумніватись. Тут не чіпають лише кацапських ботів,різноманітних деганів та рафінованих дуполизів,що вміють відчути момент та вчасно перевзутись.
показати весь коментар
25.11.2024 23:07 Відповісти
Знаєш - чому у людини на мізках звивин багато? Бо розумні... Є одна "пряма" - на задниці... Тому ти себе вважаєш і "прямим" і "прямолінійним" ......................................
показати весь коментар
25.11.2024 23:16 Відповісти
З тобою, фахівцем,-важко за це сперечатись...Адже за твоє довге життя в тебе перед очима було немало задниць.
показати весь коментар
25.11.2024 23:28 Відповісти
Це точно... І всі старалися "висраться" на людей з вищим, ніж у них, інтелектом... Бо мізками ж "ворушить" треба... А тут задницю розчепірив, серонув, і ходиш "героєм"... ...........................
показати весь коментар
25.11.2024 23:34 Відповісти
Яр, знаєш, пряма звивина - це, звісно, твій стиль, але з нею далеко в історичній дискусії не заїдеш. Може, все-таки варто підкріплювати свої слова знаннями, а не дешевим сарказмом? Бо поки це виглядає як стрілянина холостими.
показати весь коментар
25.11.2024 23:31 Відповісти
"Йди на три веселі букви"...
показати весь коментар
25.11.2024 23:35 Відповісти
Здається, ти вже вичерпав увесь свій запас аргументів, раз перейшов на класичну тривіальщину. Може, спробуєш щось цікавіше вигадати, чи це твій максимум у цій дискусі?
показати весь коментар
25.11.2024 23:37 Відповісти
Другий, перший забанив "мудрий модератор" коли я Надю Віртальчіцю назвав кремлівською хвойдою як її звільнили
показати весь коментар
25.11.2024 23:26 Відповісти
Мудро, як шо великими темпами почати готуватись до війни з ордою на своєй теріторії
показати весь коментар
25.11.2024 20:51 Відповісти
То попіл беніто стукає в серце,,
показати весь коментар
25.11.2024 20:52 Відповісти
Італійці ще ті вояки...
показати весь коментар
25.11.2024 20:55 Відповісти
Може за майже 2000 років втомилися воювати???
показати весь коментар
25.11.2024 21:13 Відповісти
Які 2000 років? Вони вже до часів Макіавелі перестали самі воювать... Просто наймали за гроші німців , французів та швейцарців... Крім того, що таке - "італійці"? Були "італіки" - громадяни античного Риму, жителі Італії... От вони - воювали... Але десь за сотню років до нашої ери вони почали наймать найманців - готів, германців. А потім прийшли вандали, готи, лангобарди... Вже - як завойовники... І ще купа племен. Спочатку почали "ділить" між собою Римську імперію. Коли поділили, почали створювать свої "держави" Але тоді вже старалися наймать найманців...
показати весь коментар
25.11.2024 22:00 Відповісти
З часів Нікколо Макіавеллі (1469-1527), який жив у добу Відродження, Римська імперія вже давно перестала існувати (офіційний кінець Західної Римської імперії припадає на 476 рік). Тому під час його життя "римські солдати" як такі не існували, а залишки спадщини Риму втілювалися в інших формах.
показати весь коментар
25.11.2024 22:03 Відповісти
Я про Макіавелі написав - бо це найбільш доступний тобі документ... Не буду ж я посилаться на "Сент-Галенський рукопис" - бо ти його не знайдеш... А Макіавелі описує найманців на території Італії, як уже історичне явище, що вже давно склалося... І ми ж тут говоримо, здебільшого, не про армію античного Риму - а про ІТАЛІЙЦІВ наших часів...
показати весь коментар
25.11.2024 22:24 Відповісти
Макіавеллі справді критикував наємників, але вони не мають нічого спільного з римськими солдатами. Легіонери античного Риму були громадянами, що служили своїй державі, а не просто працювали за гроші. Твої спроби змішати ці явища - це маніпуляція.
Щодо 'Сент-Галленських рукописів', вони взагалі не стосуються теми. І твоя спроба перевести розмову з римської армії на італійців часів Макіавеллі лише підтверджує відсутність послідовності. Може, спочатку варто розібратись у темі, а не перескакувати з одного на інше?
показати весь коментар
26.11.2024 00:45 Відповісти
Які швейцарці чи французи під час римської імперії, ну не вигадуй...
показати весь коментар
25.11.2024 22:15 Відповісти
Середньові́ччя - період європейської історії від V століття (падіння Римської імперії і Велике переселення народів) до епохи Відродження та Реформації, ..
Карл І Вели́кий (часто просто Карл Великий, нім. Karl der Große, лат. Carolus Magnus, фр. Charlemagne; 2 квітня 747 - 28 січня 814, Аахен) - король франків (768-814), король Ломбардії (лангобардів) (з 774), імператор Священної Римської імперії (800-814), представник династії Каролінгів.
Це тобі "для просвіти"...
показати весь коментар
25.11.2024 22:38 Відповісти
До чого тут Карл до швейцарських та французських військ.
В ті часи таких держав не було.
Це тобі для просвіти
показати весь коментар
25.11.2024 22:51 Відповісти
Не було "франкського королівства"? Не було "швейцарських кантонів? Сент-Галенський монастир, на рукопис якого я посилався, якраз у Швейцарії знаходиться! І хто тобі сказав, що для того, щоб стать "найманцем", людина повинна буть підданим якоїсь держави? У нас не було України - а українці у складі Січі запорізької, вже були... І Дюнкерк штурмом брали...
показати весь коментар
25.11.2024 22:57 Відповісти
У ті часи, коли правив Карл Великий, не існувало ******** понять на зразок 'французьке королівство' чи 'швейцарські кантони'. Франкське королівство - це умовна назва держави франків, якою керував Карл. Що стосується 'швейцарців', то їхньої нації тоді ще не існувало - територія ******** Швейцарії була частиною Франкської імперії. Людина могла бути найманцем, не будучи підданим окремої держави, бо система державності та громадянства тоді виглядала зовсім інакше, ніж зараз.
показати весь коментар
25.11.2024 23:04 Відповісти
Давай без образ і маніпуляцій. Римські легіонери були громадянами Риму й служили своїй державі, захищаючи її інтереси. Найманці, про яких ти говориш, служать за гроші будь-кому, незалежно від приналежності чи ідеології. Це різні поняття. А замість особистих нападок краще розберись із фактами, щоб виглядати більш переконливо.
показати весь коментар
25.11.2024 23:18 Відповісти
С макарон воины, как с хера отбойный молоток.
показати весь коментар
25.11.2024 20:57 Відповісти
Розкажи це Юлію Цезарю...
показати весь коментар
25.11.2024 21:14 Відповісти
Війська Юлія Цезаря значною частиною складалися з підкорених Римом народів - сирійців, лівійців, іберів та далматів з фракійцями та даками...
показати весь коментар
25.11.2024 22:02 Відповісти
Боже, якій брєд.
Основа війська Цезаря, це були легіонери, які були виключно громадянами Риму
показати весь коментар
25.11.2024 22:06 Відповісти
І що далі? Якщо вони служили за гроші - вони й були "найманцями"! І зараз існують "наймані робітники" Вони за гроші виконують роботу... А чим від них відрізняються "наймані солдати"? Вони роблять те саме, що й робітники - "ВБИВАЮТЬ ЗА ГРОШІ"...
Коротше кажучи, ти "попав на слизьке" і хараз гарячково брикаєшся, пробуючи втриматься на ногах... І весь час "ляпаєшся на задницю"...
показати весь коментар
25.11.2024 23:02 Відповісти
Римські легіонери, хоч і отримували платню за службу, не були найманцями в ********* розумінні цього слова. Найманці служать за гроші будь-якій стороні, незалежно від приналежності чи ідеології. Легіонери ж були громадянами Риму і служили своїй державі, захищаючи її інтереси. Їхня служба була не просто роботою за гроші, а громадянським обов'язком і престижною справою для римського громадянина. Тож прирівнювати їх до найманців - це плутати історичні реалії.
показати весь коментар
25.11.2024 23:13 Відповісти
...................................
показати весь коментар
25.11.2024 23:18 Відповісти
Во времена Цезаря в римские легионы стали набирать импортных. Цезарь об этом знает, он сам набирал свой V легион из галлов (Галльский).
показати весь коментар
26.11.2024 14:10 Відповісти
Ні, це помилка. За часів Юлія Цезаря римські легіони складалися переважно з громадян Риму, а не з найманців. Римські громадяни мали право служити у легіонах, що вважалося честю та обов'язком. Легіони формувалися з громадян, які мали римське громадянство, і саме завдяки цьому легіони відрізнялися високою дисципліною, лояльністю та професіоналізмом.
Цезар реформував армію, приділяючи значну увагу її професіоналізації та покращенню умов служби, що зробило легіонерів відданими особисто йому. Проте найманці в цей період, особливо у масштабах легіону, практично не використовувалися. Наймані війська застосовувалися лише як допоміжні сили, такі як лучники чи кіннота, і набиралися з союзних народів (наприклад, галлів, германців або нумідійців).
Пятий легіон, який часто згадується у контексті Цезаря, був сформований ним у 52 році до н.е. і, можливо, включав добровольців із галлів, але ці люди отримали римське громадянство за службу. Отже, легіон залишався частиною громадянської армії Риму, а не найманою.
показати весь коментар
26.11.2024 14:59 Відповісти
Цензор искажает ссылку, забей в гугл - https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2#:~:text=%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20V%20%C2%AB%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%C2%BB%20(%D0%BB%D0%B0%D1%82,%D1%8D. V легион Жаворонков - Википедия
показати весь коментар
26.11.2024 15:43 Відповісти
V легион Жаворонков - Википедия
показати весь коментар
26.11.2024 15:45 Відповісти
Зеленський послав в Італію в 2020р. українських лікарів рятувати нащадків Муссоліні від КОВІДу, а памперсний глава італійського МЗС заперечує проти відправки в Україну не військ, а миротворців.
показати весь коментар
25.11.2024 20:57 Відповісти
Главный девиз итальянской армии-Лучше сто разбыть трусом чем раз убитым.
Правда это не касалось их подводных диверсантов
показати весь коментар
25.11.2024 20:59 Відповісти
Там ризик нижчий,ніж у піхотинця чи танкіста
показати весь коментар
25.11.2024 21:03 Відповісти
А що,хтось відправлятиме,крім кацапів та їхніх союзників?
показати весь коментар
25.11.2024 21:01 Відповісти
ДЯКУЮ ДЯКУЮ ДЯКУЮ. Німці знають що якщо Італія твій союзник - вважай що війну програно
показати весь коментар
25.11.2024 21:02 Відповісти
Під другоі світовоі Італія воювала на стороні гітлера!
Тому зазвичай, італія, венгрія, сербія будуть зараз на стороні путлера!
В цьому світі історія не змінюється.
показати весь коментар
25.11.2024 21:02 Відповісти
У ПСВ італійці виступили на боці Антанти. Але краще б не виступали...
показати весь коментар
25.11.2024 21:05 Відповісти
До якого часу італійці воювали на боці Гітлера? І що з ними сталося на території СРСР та сусідніх держав, де вони перебували, коли Італія вийшла з війни і Мусоліні був арештований?
показати весь коментар
26.11.2024 11:00 Відповісти
Чего то никто не хочет отправлять на войну своих солдат. А каким же образом вы предлогаете гарантировать мир Украине и тянете за стол переговоров? Ето такое же перемирие будет как в 2015 году когда рашисты делали что хотели а Украину держали за руки и требовали не ескалировать а терпеть
показати весь коментар
25.11.2024 21:03 Відповісти
Так воно й буде. Ми існуємо-поки боремось!
показати весь коментар
25.11.2024 21:08 Відповісти
От граждан великой Римской Империи до трусливых макаронников,замечательный путь прогресса жителей Апеннин.
показати весь коментар
25.11.2024 21:07 Відповісти
в чому полягає ця відповідальність ?
показати весь коментар
25.11.2024 21:11 Відповісти
Дежавю. Наша песня хороша. И эту шарманку снова завел Макрон.
показати весь коментар
25.11.2024 21:15 Відповісти
Компенсують зброєю.
показати весь коментар
25.11.2024 21:16 Відповісти
А на підтримку кацапам відправите?
показати весь коментар
25.11.2024 21:18 Відповісти
А ота "серйозна відповідальність" Расєї, вона в чому полягає?
показати весь коментар
25.11.2024 21:21 Відповісти
Ми зараз аес замінуємо - швидко відправите, куди ви дінетесь.
показати весь коментар
25.11.2024 21:24 Відповісти
Німеччина закрила всі свої АЕС, що ти зібрался мінувати хер сапер ?!!
показати весь коментар
25.11.2024 21:30 Відповісти
А до чого тут Німеччина? Мова йде про наші АЕС... "Помирать - так з музикою..." Так, щоб небу стало жарко...". Все одно - коли окупують, то більшу половину переб"ють чи заморять голодом... Гітлерівські концтабори здадуться "піонерськими таборами"... А тих, хто залишиться живими - поженуть завойовувать ту ж Молдову...
показати весь коментар
26.11.2024 11:06 Відповісти
Краще вам швидше повернутися. Тоді і італійці не ************
показати весь коментар
25.11.2024 21:42 Відповісти
Воно й зрозуміло. Італійські солдати мають готуватись до зустрічі ***** на Апенінах.
показати весь коментар
25.11.2024 21:31 Відповісти
Чекають кацапів у себе?
показати весь коментар
25.11.2024 21:32 Відповісти
Ну, добре, своїх не посилайте. Але чому б не зібрати наших ухилянтів, до відтягуються в Італії та доправити їх Батьківщину захищати?
показати весь коментар
25.11.2024 21:37 Відповісти
якщо посипати нафталіном, то ще рочків зо три можно буде цим таяном користуватись.
показати весь коментар
25.11.2024 22:17 Відповісти
Сцитесь - то давайте зброю та гроші і чекайте коли дорослі дядьки набьють кацапам дупи.
показати весь коментар
25.11.2024 22:20 Відповісти
Макаронники Епь, спагетти , не более, не удивительно.
показати весь коментар
25.11.2024 22:31 Відповісти
Та ви можете уникати ескалації скільки завгодно. Ескалація вас не уникне
показати весь коментар
25.11.2024 23:35 Відповісти
Жестко заявив, нічого не скажеш.
показати весь коментар
25.11.2024 23:41 Відповісти
Та нфіга вони всерлися? Тут 80 років тому Мусоліні щось намагався повоювати, так йому таких підсрачників надавали, дай боже. Це не вояки.
показати весь коментар
26.11.2024 07:02 Відповісти
 
 