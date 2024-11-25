Італія не відправлятиме своїх солдатів воювати в Україну, - глава МЗС Таяні

Італія не буде відправляти своїх солдатів воювати в Україну.

Відповідну заяву на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 зробив в міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні, пише ANSA, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми допомагаємо Києву політично, фінансово і військово, надсилаючи допомогу, але ми не будемо посилати солдатів воювати в Україну",- заявив очільник зовнішньополітичного відомства Італії.

Дипломат наголосив на необхідності уникати ескалації.

"Ми повинні уникати ескалації, Росія бере на себе серйозну відповідальність, залучаючи до війни північнокорейських солдатів і вербуючи хуситів та іранських маріонеток", - сказав Таяні.

Вищезгадана заява Таяні прозвучала на тлі нещодавньої інформації про те, що у Європі знову обговорюють відправку військ до України.

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