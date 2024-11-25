Італія не відправлятиме своїх солдатів воювати в Україну, - глава МЗС Таяні
Італія не буде відправляти своїх солдатів воювати в Україну.
Відповідну заяву на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 зробив в міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні, пише ANSA, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми допомагаємо Києву політично, фінансово і військово, надсилаючи допомогу, але ми не будемо посилати солдатів воювати в Україну",- заявив очільник зовнішньополітичного відомства Італії.
Дипломат наголосив на необхідності уникати ескалації.
"Ми повинні уникати ескалації, Росія бере на себе серйозну відповідальність, залучаючи до війни північнокорейських солдатів і вербуючи хуситів та іранських маріонеток", - сказав Таяні.
Вищезгадана заява Таяні прозвучала на тлі нещодавньої інформації про те, що у Європі знову обговорюють відправку військ до України.
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У перші століття існування Риму армія формувалася здебільшого з громадян Римської республіки. Це були італійці (латини, етруски, сабіняни тощо), які служили на добровільній основі, часто з патріотичних або громадянських мотивів. Їхній обов'язок полягав у захисті держави, і кожен мав купувати собі зброю та обладунки.
2. Пізня Республіка:
З часом, у період великих завоювань, армія Риму почала більше залежати від професійних солдатів. Гай Марій у 107 році до н.е. реформував армію, дозволивши вступати до легіонів навіть найбіднішим громадянам, які раніше не мали права служити. Солдати стали отримувати платню, а армія - більш професійною.
3. Римська імперія:
У період Імперії римська армія значно змінилася:
Регулярні війська: Більшість легіонерів були громадянами Риму, але імперія надавала громадянство і мешканцям завойованих територій. Таким чином, у легіонах служили не тільки італійці, а й греки, галли, іберійці, германці та інші народи.
Допоміжні війська (auxilia): Це були неримські воїни з провінцій, які служили за платню і за обіцянку отримати громадянство після 25 років служби.
Найманці (foederati): У пізній імперії, особливо в IV-V століттях, Рим почав використовувати варварські племена (готів, франків, германців) як найманців. Вони отримували гроші, землю або інші привілеї за службу.
4. Проблеми з найманцями:
В кінці імперії залежність від найманців стала однією з причин її ослаблення. Найманці часто не були лояльними до Риму, а їхні ватажки могли використовувати свою силу для шантажу імперії. Відомий приклад - Аларіх, ватажок готів, який у 410 році захопив Рим.
Отже, Рим не завжди воював найманцями, але в пізній період їхня роль значно зросла, що й породжує подібні уявлення.
Ну вибач, більше не буду
Щодо 'Сент-Галленських рукописів', вони взагалі не стосуються теми. І твоя спроба перевести розмову з римської армії на італійців часів Макіавеллі лише підтверджує відсутність послідовності. Може, спочатку варто розібратись у темі, а не перескакувати з одного на інше?
Карл І Вели́кий (часто просто Карл Великий, нім. Karl der Große, лат. Carolus Magnus, фр. Charlemagne; 2 квітня 747 - 28 січня 814, Аахен) - король франків (768-814), король Ломбардії (лангобардів) (з 774), імператор Священної Римської імперії (800-814), представник династії Каролінгів.
Це тобі "для просвіти"...
В ті часи таких держав не було.
Це тобі для просвіти
Основа війська Цезаря, це були легіонери, які були виключно громадянами Риму
Коротше кажучи, ти "попав на слизьке" і хараз гарячково брикаєшся, пробуючи втриматься на ногах... І весь час "ляпаєшся на задницю"...
Цезар реформував армію, приділяючи значну увагу її професіоналізації та покращенню умов служби, що зробило легіонерів відданими особисто йому. Проте найманці в цей період, особливо у масштабах легіону, практично не використовувалися. Наймані війська застосовувалися лише як допоміжні сили, такі як лучники чи кіннота, і набиралися з союзних народів (наприклад, галлів, германців або нумідійців).
Пятий легіон, який часто згадується у контексті Цезаря, був сформований ним у 52 році до н.е. і, можливо, включав добровольців із галлів, але ці люди отримали римське громадянство за службу. Отже, легіон залишався частиною громадянської армії Риму, а не найманою.
Правда это не касалось их подводных диверсантов
Тому зазвичай, італія, венгрія, сербія будуть зараз на стороні путлера!
В цьому світі історія не змінюється.