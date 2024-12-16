Взрывы раздались в оккупированном Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ

Российские оккупанты заявили о якобы работе ПВО.

Напомним, ранее сообщалось, что в последнее время российские колонны с живой силой движутся через Мариуполь на север Донецкой области

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