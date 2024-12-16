Взрывы раздались в оккупированном Мариуполе
Во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ
Российские оккупанты заявили о якобы работе ПВО.
Напомним, ранее сообщалось, что в последнее время российские колонны с живой силой движутся через Мариуполь на север Донецкой области
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Luk Viktor
показать весь комментарий16.12.2024 15:42 Ответить Мне нравится 1
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