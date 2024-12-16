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Оккупанты в трубах: батальон "Рарог" 24 ОМБр уничтожает рашистов в канале в Часовом Яре. ВИДЕО

Воины батальона беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24 ОМБр уничтожают российских оккупантов в трубах канала Северский Донец - Донбасс в Часовом Яру.

Видео бригада обнародовала в Telegram, информирует Цензор.НЕТ

"Оккупанты учатся и совершенствуют свою тактику ежедневно - они применяют тактику малых штурмовых групп вместо массированных механизированных накатов. Штурмовики врага пытаются просачиваться к нашим позициям и закрепляться. Одним из таких "пунктов сбора" в Часовом Яру являются трубы канала Северский Донец - Донбасс, где захватчики прячутся от смерти", - говорится в сообщении.

Воины батальона "РАРОГ" обнаружили оккупантов и уничтожили их.

Также читайте: ВСУ зачистили один квартал в Часовом Яру: оккупанты пытаются обойти наших воинов с тыла, - 24 ОМБр
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Краще би йшли "підземними водами" ....
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16.12.2024 16:18 Ответить
В кінці прикольно , евак группа дог-стайл ))
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16.12.2024 16:25 Ответить
Є в кацапів креативні бійці.
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16.12.2024 16:32 Ответить
А чому не добили ?
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16.12.2024 17:04 Ответить
2:02 хвилина
продовження в наступних серіях
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16.12.2024 19:20 Ответить
Смерть кацапам!
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16.12.2024 17:13 Ответить
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16.12.2024 18:17 Ответить
 
 