Оккупанты в трубах: батальон "Рарог" 24 ОМБр уничтожает рашистов в канале в Часовом Яре. ВИДЕО

Воины батальона беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24 ОМБр уничтожают российских оккупантов в трубах канала Северский Донец - Донбасс в Часовом Яру.

Видео бригада обнародовала в Telegram, информирует Цензор.НЕТ

"Оккупанты учатся и совершенствуют свою тактику ежедневно - они применяют тактику малых штурмовых групп вместо массированных механизированных накатов. Штурмовики врага пытаются просачиваться к нашим позициям и закрепляться. Одним из таких "пунктов сбора" в Часовом Яру являются трубы канала Северский Донец - Донбасс, где захватчики прячутся от смерти", - говорится в сообщении.

Воины батальона "РАРОГ" обнаружили оккупантов и уничтожили их.

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