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Венгрия и Словакия заблокировали санкции ЕС против Грузии, - Йозвяк

Словаччина та Угорщина заблокували санкції ЄС проти Грузії

В Евросоюзе завершились дебаты по ситуации в Грузии. Словакия и Венгрия блокируют введение санкций.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

Однако Европейская комиссия, вероятно, уже на этой неделе предложит приостановление действия безвизового режима для грузинских дипломатов.

"Для этого есть квалифицированное большинство", - добавил журналист.

Словаччина та Угорщина блокують санкції ЄС проти Грузії

Читайте: Грузинская оппозиция обратилась к Евросоюзу: призывает объявить "режим Иванишвили" нелегитимным

Что предшествовало?

В Грузии объявили победителем президентских выборов кандидата от партии власти Михеила Кавелашвили

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Читайте: Зурабишвили сделала первое заявление после объявления новым президентом Грузии Кавелашвили
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Топ комментарии
+17
Євросоюзу пора заблокувати цих двох придурків . угорщина і словаччина мають спільну межу з грузією , не розумію .
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16.12.2024 16:26
+13
Повії путіна
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16.12.2024 16:32
+12
А хто би мав сумнів..... Прихвостні!
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16.12.2024 16:24
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А хто би мав сумнів..... Прихвостні!
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16.12.2024 16:24 Ответить
Євросоюзу пора заблокувати цих двох придурків . угорщина і словаччина мають спільну межу з грузією , не розумію .
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16.12.2024 16:26 Ответить
Миротворці.
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16.12.2024 16:28 Ответить
чомусь я не здивована..., це ланцюгові шавки самі знаєте кого..., за горстку дерев'яних вони загризуть своїх товаришів по єврозоні....
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16.12.2024 16:30 Ответить
Повії путіна
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16.12.2024 16:32 Ответить
Це "останні потуги"... Через два тижні - Новий рік! А потім:
"Новый Год к нам мчится, скоро все случится, сбудется что снится,
Что опять нас обманут, ничего не дадут.
Ждать уже недолго, скоро будет елка, только мало толка,
Если Дед Морозу песню дети не запоют.…

Газ уж не качают, Делать что - не знают,
А верёвку Фицо люди несут...
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16.12.2024 16:40 Ответить
Фіцо живуча падлюка.
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16.12.2024 16:43 Ответить
Куля може "збочить"... Мотузка практично ніколи не "збочує"...
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16.12.2024 16:47 Ответить
В парламенті вже нема коалиціі.
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16.12.2024 16:52 Ответить
А в Словаччині, через два тижні, і газу не буде...
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16.12.2024 17:00 Ответить
Дві, найплиаовійші країни евросоюзу...
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16.12.2024 16:40 Ответить
Клоунада
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16.12.2024 16:48 Ответить
А ще хочуть від України газ Ай я я
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16.12.2024 16:51 Ответить
"дитяча" вісь зла
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16.12.2024 17:01 Ответить
жополизы рашистов кучкуются
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16.12.2024 17:06 Ответить
Який ідіот першим запропонував абсолютний консенсус як спосіб вирішення проблем?!!
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16.12.2024 17:14 Ответить
Если раньше рашка поддерживала коммуняк.А правые и центристы были против.То теперь рашка поддерживает ультраправых нацистов.И выходит что и коммуняки и нацисты пролазят во власти и хвалят и помогают рашке.Сама рашка за нацизм-диктатура,тоталитаризм.При этом она лживо называет нацизмом нежелание народов бывшего совка возвращаться в стойло империи и развитие своих языков и культуры.
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16.12.2024 17:22 Ответить
Дивно, чого там терплять ту "ложку дьогтю в бочці меду", той ЄС вже стає наподобі ООН. Недарма Великобританія вийшла з ЄС.
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16.12.2024 17:50 Ответить
Я завжди дивувався тут на Заході,люди живуть в достатку завдяки Європі,але чомусь багато підтримують диктаторські режими.Знав одного іспана,попробував жити в раші колись ще,довго не протримався.Втік від "добробуту",обікрали,повернувся з фінгалом під оком .
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16.12.2024 17:50 Ответить
Рашинская пропаганда лживо выставляет рашку альтернативой глобализму и левачеству.
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16.12.2024 21:50 Ответить
Евросоюз продолжает куколдить.
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16.12.2024 18:58 Ответить
ЄС чи щось зробить з цим троянським конем,або розвалиться
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16.12.2024 19:10 Ответить
Глупость и откровенная тупость европейских руководителей просто не знает границ, ну неужели непонятно. что нужно срочно отменить такое понятие, как право вето, это же дурь несусветная, когда один дебил, блокирует мнение большинства!!!
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16.12.2024 19:16 Ответить
Наверное их просто все устраивает. Они якобы против такого положения вещей но на самом деле им насрать.
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16.12.2024 21:51 Ответить
Якого ХРІНА ЄС досі терпить цих вилупків?! Навіть не треба нікого виганяти, припинити дотації і ВСЕ!
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16.12.2024 20:13 Ответить
ну-ну... 31.12 заканчивается контракт на транзит орковского газа через Украину в венгрию и словакию... сегодня молдаване скинули срочный заказ на твердотопливные котлы, а раньше покупали только газовые... значит чувствуют что им прийдёт кабздец с газом с 01.01.25
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16.12.2024 20:27 Ответить
нам точно треба то ср*не ЄС? Британія знала звідки виходила...
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16.12.2024 23:55 Ответить
 
 