Венгрия и Словакия заблокировали санкции ЕС против Грузии, - Йозвяк
В Евросоюзе завершились дебаты по ситуации в Грузии. Словакия и Венгрия блокируют введение санкций.
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
Однако Европейская комиссия, вероятно, уже на этой неделе предложит приостановление действия безвизового режима для грузинских дипломатов.
"Для этого есть квалифицированное большинство", - добавил журналист.
Что предшествовало?
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Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.
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