14 декабря РФ потеряла рекордное количество автотехники, - Минобороны

14 декабря Силы обороны уничтожили и подбили 181 авто армии РФ, что является рекордом с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет об уничтожении и повреждении грузовиков различного назначения (логистический транспорт, в частности топливозаправщики) и легкой автомототехники", - говорится в сообщении.

Перед этим самые большие потери в автотехнике были зафиксированы 15 марта 2022 года. Тогда украинские военнослужащие "отминусовали" 179 единиц автомобилей оккупантов различного назначения.

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