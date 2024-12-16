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Минобороны (9038) уничтожение (6249) война в Украине (1151)

14 декабря РФ потеряла рекордное количество автотехники, - Минобороны

14 грудня ЗСУ знищили найбільшу кількість автотехніки окупантів

14 декабря Силы обороны уничтожили и подбили 181 авто армии РФ, что является рекордом с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет об уничтожении и повреждении грузовиков различного назначения (логистический транспорт, в частности топливозаправщики) и легкой автомототехники", - говорится в сообщении.

Перед этим самые большие потери в автотехнике были зафиксированы 15 марта 2022 года. Тогда украинские военнослужащие "отминусовали" 179 единиц автомобилей оккупантов различного назначения.

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Чи входить в статистику знищеної автотехніки - мотоцикли , самокати , ровери ...?
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16.12.2024 16:43 Ответить
Та звісно входить, але треба підтримувати бойовий дух і хоч трохи запобігати «всепропало». І це правильно, люба країна під час війни це робить. Головне не плутати то все з «марафоном»
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16.12.2024 17:02 Ответить
А ти мабудь в школі не навчався та не знаешь що таке автотехніка?
Сідай, двійка!
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16.12.2024 17:03 Ответить
Входить ,але ж там і екіпаж є
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16.12.2024 17:22 Ответить
Оце результат! Молодці!
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16.12.2024 17:00 Ответить
Доставка пмм для будь якої армії проблема. Тим паче для рашки. Так і стоїть перед очима картинка, коли в районі Сум в березні 22 лапті підгнали ешелон з паливом а в улоговині зібралось 18 заправників для наливу прямо з цистерн. Так все і кинули.
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16.12.2024 18:43 Ответить
 
 