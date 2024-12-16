14 декабря РФ потеряла рекордное количество автотехники, - Минобороны
14 декабря Силы обороны уничтожили и подбили 181 авто армии РФ, что является рекордом с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Речь идет об уничтожении и повреждении грузовиков различного назначения (логистический транспорт, в частности топливозаправщики) и легкой автомототехники", - говорится в сообщении.
Перед этим самые большие потери в автотехнике были зафиксированы 15 марта 2022 года. Тогда украинские военнослужащие "отминусовали" 179 единиц автомобилей оккупантов различного назначения.
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