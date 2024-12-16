Глава благотворительной организации присвоила почти 600 тыс. грн, которые собирали на дроны для ВСУ: ее будут судить за мошенничество

На Харьковщине будут судить руководительницу благотворительной организации, которая перевела на свою банковскую карточку средства, которые волонтеры собирали на закупку квадрокоптеров для ВСУ. Ей грозит до 8 лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура



"Салтовской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении женщины - председателя правления благотворительной организации по фактам мошенничества, в том числе совершенного в крупных размерах и повторно, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенного повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Как действовала злоумышленница?

По данным следствия, летом 2023 года к главе благотворительной организации обратились двое волонтеров с просьбой помочь в закупке квадрокоптеров для ВСУ. Волонтеры доверяли женщине, поскольку ранее их знакомый имел положительный опыт сотрудничества с ней и порекомендовал ее как надежного партнера.



Однако на этот раз глава БО решила нажиться на волонтерах. После оплаты счетов за квадрокоптеры общим количеством 8 штук товар потерпевшие так и не получили. Обвиняемая, чтобы отвести от себя подозрения, сначала присылала потерпевшим товарно-транспортные накладные о якобы отправке средствами, а позже - фейковые скриншоты о якобы возврате средств.



На самом деле деньги, полученные преступным путем, женщина переводила на собственную банковскую карточку физлица. Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составляет почти 600 тыс. гривен.

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Что грозит обвиняемой?

Суда женщина ожидает, находясь под стражей. Обвиняемую будут судить в Московском районном суде г. Харькова. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.