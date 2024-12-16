Глава благотворительной организации присвоила почти 600 тыс. грн, которые собирали на дроны для ВСУ: ее будут судить за мошенничество
На Харьковщине будут судить руководительницу благотворительной организации, которая перевела на свою банковскую карточку средства, которые волонтеры собирали на закупку квадрокоптеров для ВСУ. Ей грозит до 8 лет заключения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура
"Салтовской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении женщины - председателя правления благотворительной организации по фактам мошенничества, в том числе совершенного в крупных размерах и повторно, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенного повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как действовала злоумышленница?
По данным следствия, летом 2023 года к главе благотворительной организации обратились двое волонтеров с просьбой помочь в закупке квадрокоптеров для ВСУ. Волонтеры доверяли женщине, поскольку ранее их знакомый имел положительный опыт сотрудничества с ней и порекомендовал ее как надежного партнера.
Однако на этот раз глава БО решила нажиться на волонтерах. После оплаты счетов за квадрокоптеры общим количеством 8 штук товар потерпевшие так и не получили. Обвиняемая, чтобы отвести от себя подозрения, сначала присылала потерпевшим товарно-транспортные накладные о якобы отправке средствами, а позже - фейковые скриншоты о якобы возврате средств.
На самом деле деньги, полученные преступным путем, женщина переводила на собственную банковскую карточку физлица. Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составляет почти 600 тыс. гривен.
Что грозит обвиняемой?
Суда женщина ожидает, находясь под стражей. Обвиняемую будут судить в Московском районном суде г. Харькова. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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А в Україні волонтерство стало однією з форм привласнення грошей. Хтось частину собі залишає, а хтось і усі. І от тільки не треба розповідати тут, скільки % можна собі залишати, це вже не волонтерство, а засіб для харчування себе.
Згідно з ч. 3 ст. 16 Закону №5073 розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20% доходу цієї організації у поточному році.
Влада, припини пресувати волонтерів!
Наградят,скорее всего.