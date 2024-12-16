РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11944 посетителя онлайн
Новости
4 141 14
мошенничество (1195) суд (24820) дроны (3562) Харьковская область (209)

Глава благотворительной организации присвоила почти 600 тыс. грн, которые собирали на дроны для ВСУ: ее будут судить за мошенничество

Суди Києва винесли 7 тюремних вироків за ухилення від мобілізації

На Харьковщине будут судить руководительницу благотворительной организации, которая перевела на свою банковскую карточку средства, которые волонтеры собирали на закупку квадрокоптеров для ВСУ. Ей грозит до 8 лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура

"Салтовской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении женщины - председателя правления благотворительной организации по фактам мошенничества, в том числе совершенного в крупных размерах и повторно, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенного повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Заработали на продаже "гуманитарных" авто для ВСУ почти 4 млн грн: на Буковине задержаны организаторы преступной схемы, - Нацполиция. ФОТО

Как действовала злоумышленница?

По данным следствия, летом 2023 года к главе благотворительной организации обратились двое волонтеров с просьбой помочь в закупке квадрокоптеров для ВСУ. Волонтеры доверяли женщине, поскольку ранее их знакомый имел положительный опыт сотрудничества с ней и порекомендовал ее как надежного партнера.

Однако на этот раз глава БО решила нажиться на волонтерах. После оплаты счетов за квадрокоптеры общим количеством 8 штук товар потерпевшие так и не получили. Обвиняемая, чтобы отвести от себя подозрения, сначала присылала потерпевшим товарно-транспортные накладные о якобы отправке средствами, а позже - фейковые скриншоты о якобы возврате средств.

На самом деле деньги, полученные преступным путем, женщина переводила на собственную банковскую карточку физлица. Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба составляет почти 600 тыс. гривен.

Также смотрите: Выманила 1 млн грн у жены пленного защитника "Азовстали": СБУ задержала женщину на Киевщине. ФОТОрепортаж

Что грозит обвиняемой?

Суда женщина ожидает, находясь под стражей. Обвиняемую будут судить в Московском районном суде г. Харькова. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Волонтерство - це форма громадянської активності, яка базується на безкорисливості та бажанні допомагати оточуючим.
А в Україні волонтерство стало однією з форм привласнення грошей. Хтось частину собі залишає, а хтось і усі. І от тільки не треба розповідати тут, скільки % можна собі залишати, це вже не волонтерство, а засіб для харчування себе.
показать весь комментарий
16.12.2024 17:14
+3
благодійні фонди по закону можуть залишати собі 20 % від надходжень...це з безготівкових надходжень, де можна відслідкувати і перевірити. Скільки вони собі залишають від готівковихз надходжень -ніяк не первірити. От стоїт тітка біля магазину з магнітофоном, який крутить запис, що збирається на якусь автівку для якоїсь там бригади і т.п. Вона прсто так стоїть? ні! Вони з денної виручки отримає 500- 1000 грн, директору , бухгалтеру на ЗП також потрібно...На одяг, техніку, ще шось -також треба. І якщо щось залишиться - може і перерахують на запит бригади. Тому потрібно донатити напряму на бригаду ЗСУ.. Нехай вони самі розпорядаються коштами, а не через посередників...
показать весь комментарий
16.12.2024 17:18
+2
Хто ще на віині не наживався?
показать весь комментарий
16.12.2024 16:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто ще на віині не наживався?
показать весь комментарий
16.12.2024 16:45 Ответить
8 років в'язниці . не забувайте в країні війна і скільки вона триватиме і з яким результатом ?
показать весь комментарий
16.12.2024 16:47 Ответить
А навіщо їй 600 000 гривень? На хліб не вистачало?
показать весь комментарий
16.12.2024 17:06 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Волонтерство - це форма громадянської активності, яка базується на безкорисливості та бажанні допомагати оточуючим.
А в Україні волонтерство стало однією з форм привласнення грошей. Хтось частину собі залишає, а хтось і усі. І от тільки не треба розповідати тут, скільки % можна собі залишати, це вже не волонтерство, а засіб для харчування себе.
показать весь комментарий
16.12.2024 17:14 Ответить
Сподіваємося, хоч не заочно?
показать весь комментарий
16.12.2024 17:18 Ответить
благодійні фонди по закону можуть залишати собі 20 % від надходжень...це з безготівкових надходжень, де можна відслідкувати і перевірити. Скільки вони собі залишають від готівковихз надходжень -ніяк не первірити. От стоїт тітка біля магазину з магнітофоном, який крутить запис, що збирається на якусь автівку для якоїсь там бригади і т.п. Вона прсто так стоїть? ні! Вони з денної виручки отримає 500- 1000 грн, директору , бухгалтеру на ЗП також потрібно...На одяг, техніку, ще шось -також треба. І якщо щось залишиться - може і перерахують на запит бригади. Тому потрібно донатити напряму на бригаду ЗСУ.. Нехай вони самі розпорядаються коштами, а не через посередників...
показать весь комментарий
16.12.2024 17:18 Ответить
мені здається, що 12%...
показать весь комментарий
16.12.2024 17:24 Ответить
Скільки відсотків залишає собі благодійний фонд?

Згідно з ч. 3 ст. 16 Закону №5073 розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20% доходу цієї організації у поточному році.
показать весь комментарий
16.12.2024 17:28 Ответить
Так і до Притули зі Стерненком доберуться...
Влада, припини пресувати волонтерів!
показать весь комментарий
16.12.2024 17:21 Ответить
Абубандитка, точно не украинка!
показать весь комментарий
16.12.2024 17:22 Ответить
Царь россии Александр 111-- " А в мутной воде хорошо рыбка ловится"
показать весь комментарий
16.12.2024 17:23 Ответить
Обвиняемую будут судить в Московском районном суде г. Харькова .
Наградят,скорее всего.
показать весь комментарий
16.12.2024 17:25 Ответить
Там де є гроші, довіри бути не може.
показать весь комментарий
16.12.2024 17:36 Ответить
цирк з "волонтерством" і цими "псевдо-блогодетелямі" треба припиняти, постачанням повинна займаєтися держава, і вимагати треба з держави - в іншому разі нащо така держава потрібна?
показать весь комментарий
16.12.2024 19:54 Ответить
 
 