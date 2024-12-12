Заработали на продаже "гуманитарных" авто для ВСУ почти 4 млн грн: на Буковине задержаны организаторы преступной схемы, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители Черновицкой области разоблачили организатора и его сообщников, которые ввозили в Украину и продавали "гуманитарные" автомобили, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Схема незаконной сделки

Установлено, что благодаря детально разработанной и подготовленной мошеннической схеме злоумышленниками заработали около 3,5 млн грн. Организовал нелегальную схему гражданин другой страны.

Он отвечал за поиск авто в странах ЕС, а также вел переговоры с владельцами об условиях продажи. В роли его сообщников выступали женщины и мужчины старше 60 лет. По указанию организатора они забирали автомобили и осуществляли их транспортировку в Украину.

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"Чтобы не платить акцизный налог и таможенные платежи, машины завозили как гуманитарную помощь для ряда фиктивных благотворительных фондов, открытых на подставных лиц. В дальнейшем злоумышленники продавали "гуманитарку" за наличные, как гражданским гражданам, так и военным", - рассказали в Нацполиции.

Задержание и подозрение

В рамках уголовного производства полицейские собрали доказательства ввоза по этой схеме 21 авто.

Правоохранители задержали организатора во время продажи внедорожника за 6 000 долларов.





Детективы ТУ БЭБ в Черновицкой области объявили ему о подозрении по ч. 2 ст. 204-1 (Контрабанда подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Сейчас подозреваемый взят под стражу сроком на 60 суток с правом несения 1 748 523 гривен залога. Ему грозит до одиннадцати лет лишения свободы.

Полицейские продолжают сбор доказательной базы для объявления подозрений другим лицам, причастным к преступной схеме.

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