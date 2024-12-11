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Организовали масштабную схему "поборов" на билетах международного сообщения: сообщено о подозрении должностным лицам "Укрзализныци". ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители сообщили подозрение должностным лицам "Укрзализныци", которые зарабатывали миллионы на билетах международного сообщения. С каждого рейса руководитель поезда должен был занести "кассу" - от 2000 гривен с маршрута по Украине и от 2000 до 5000 евро с самых популярных зарубежных сообщений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДСР Нацполиции и пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Схема продажи билетов

Отмечается, что преступную организацию создал глава одного из профсоюзов, то есть "теневой" куратор за всеми процессами, касающимися пассажирских перевозок по железной дороге. Он подобрал команду из числа руководства и должностных лиц станции "Киев-Пассажирский".

К этой схеме он привлек заместителя начальника участка, инструкторов поездных бригад и начальников поездов международного сообщения.

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Цена билета - от 300 евро

В частности, следствие установило, что члены преступной организации систематически продавали пассажирам места в служебных купе и купе отдыха проводников, которые не продают в кассе или приложении УЗ.

Продавали такие билеты по цене в 300-500 евро, хотя официальная стоимость билета на поезд Киев-Варшава достигает 3700 гривен. Средства пассажиры платили "на руки" начальникам поездов или проводникам международного направления.

Працівників

Кроме того, до введения "Укрзализныцей" системы верификации пассажиров через "Дія.Підпис", участники схемы выкупали билеты с целью их дальнейшей перепродажи пассажирам непосредственно накануне отправления.

По таким схемам продавали билеты на поезда Киев-Варшава, Киев-Хелм, Днепр - Киев - Хелм - Киев - Днепр, Киев-Перемышль, Киев-Кишинев, а также другие поезда международного сообщения.

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Обыски и подозрения

В частности, только за полгода в 2024-м "Укрзализныця" таким образом недополучила 73 млн гривен.

Кроме того, что эти средства "оседали" в карманах злоумышленников, а их действия приводили к искусственному дефициту проездных билетов в системе свободной продажи.

Працівників

Во время более 80 обысков изъяли денег в национальной и иностранной валюте на сумму почти 5 млн грн, автомобили, черновые записи, документацию, телефоны и тому подобное.

Правоохранители вручили 10 подозрений.

В зависимости от роли в преступных схемах, действия подозреваемых квалифицированы:

  • по ч. 1, 2 и 3 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • по ч. 1 и 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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Реакция АО "Укрзализныця"

В "Укрзализныце" отреагировали на это разоблачение, заявив, что такое "позорное явление" сопровождало компанию десятилетиями, но этому наконец пришел конец.

"Цель решительных действий руководства "Укрзализныци" - обезопасить прежде всего их самих от криминальных вымогателей "родом из 90-х". Указанное расследование касается крупнейшего столичного производственного подразделения, но в дальнейшем будет тщательно проверяться каждый сигнал и по региональным подразделениям, а реакция будет не менее действенной", - говорится в сообщении.

Працівників

Працівників

Автор: 

коррупция (8560) Нацполиция (16456) Укрзализныця (2745) махинации (582) подозрение (489)


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Топ комментарии
+5
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11.12.2024 18:30
+5
Кабінет Міністрів України

Розпорядження

від 18 жовтня 2024 р. № 1016-р

Київ

Деякі питання правління акціонерного товариства "Українська залізниця"

1. Припинити достроково повноваження голови та членів правління акціонерного товариства "Українська залізниця":

Лященка Євгена Анатолійовича;

Крота Володимира Степановича;

Логунова Ореста Миколайовича;

Мішина Антона Олександровича;

Перцовського Олександра Семеновича,

звільнивши їх із займаних посад відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України.

2. Призначити:

Перцовського Олександра Семеновича головою правління акціонерного товариства "Українська залізниця" строком на три роки;

Лященка Євгена Анатолійовича членом правління акціонерного товариства "Українська залізниця" строком до 31 березня 2025 року.
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11.12.2024 18:37
+4
А що скаже товариш Лещенко?
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11.12.2024 18:19
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А що скаже товариш Лещенко?
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11.12.2024 18:19 Ответить
Таварісч льещьенка предлагает сдаться!
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11.12.2024 18:23 Ответить
Кабінет Міністрів України

Розпорядження

від 18 жовтня 2024 р. № 1016-р

Київ

Деякі питання правління акціонерного товариства "Українська залізниця"

1. Припинити достроково повноваження голови та членів правління акціонерного товариства "Українська залізниця":

Лященка Євгена Анатолійовича;

Крота Володимира Степановича;

Логунова Ореста Миколайовича;

Мішина Антона Олександровича;

Перцовського Олександра Семеновича,

звільнивши їх із займаних посад відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України.

2. Призначити:

Перцовського Олександра Семеновича головою правління акціонерного товариства "Українська залізниця" строком на три роки;

Лященка Євгена Анатолійовича членом правління акціонерного товариства "Українська залізниця" строком до 31 березня 2025 року.
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11.12.2024 18:37 Ответить
Я про наглядову раду, бо Серожа в ній засідає, отримає не погані гроші, а з корупцією чомусь не бореться.
Був борцуном з корупцією в минулой владі, за гроші москолоти, а зараз чомусь не борцується.
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11.12.2024 18:57 Ответить
а жополіз опи тов. лєщєнко члєн наглядовоі ради укрзалізниці засунув язик собі в жопу і нічого не коментує тварь . так за що цей пацюк отримує 250 000 грн в місяць з бюджету держави -- УКРЗАЛІЗНИЦЯ НАЛЕЖИТЬ ДЕРЖАВІ УКРАІНА ????? -- а може наші ..наглядові ради.. і ***** не потрібні якщо там лєщєнки сидять пригодовані жопою зеленою
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13.12.2024 20:29 Ответить
Та неможе такого бути, наш нарід мудрий, дуже патріотичний і високоморальний.
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11.12.2024 18:21 Ответить
Google в помощь ....

Яка заробітна плата у директора Укренерго?

"Фактично отримана головою Правління НЕК "Укренерго" Кудрицьким В. Д. заробітна плата становила 17 271 429,51 грн (ця сума включає: компенсацію за невикористані дні відпустки 2 204 326,90 грн, вихідну компенсацію при звільненні 3 867 973,64 грн, погашення компанією заборгованості з виплати премій за 2021-2023 рр

Скільки заробляє директор Укрзалізниці в місяць?

Голова АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак розповів, що отримує 625 тисяч на місяць. Про це він повідомив в ефірі телеканалу Україна 24. За словами Жмака, така зарплата у нього була 25 років тому, коли він працював у "Київстарі" та у "ТНК-ВР"

наш нарід мудрий
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11.12.2024 18:45 Ответить
От злі Ви і заздрість це гріх.
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11.12.2024 18:55 Ответить
Зёлёные тридварасты и тут кормушку построили.
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11.12.2024 18:23 Ответить
Кабінет міністрів 18 жовтня 2024р. призначив нового голову правління https://file.liga.net/ua/companies/ykrzaliznicya Укрзалізниці. Ним став керівник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський, повідомляється в розпорядженні уряду https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-pravlinnia-aktsionernoho-tovarystva-ukrainska-zaliznytsia-a1016r №1016.
А Кабінет міністрів білий та пухнастий .....
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11.12.2024 18:43 Ответить
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11.12.2024 18:30 Ответить
Така схема була, скільки себе пам'ятаю...
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11.12.2024 18:43 Ответить
і буде..
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11.12.2024 19:14 Ответить
Там є потужний борцун язиком з корупцією - Лєщ.
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11.12.2024 19:32 Ответить
Бабайові тепер виходить треба меморільну дошку вчепити на вокзалі.
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11.12.2024 21:39 Ответить
та ні, люди плюватися будуть
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11.12.2024 22:08 Ответить
ну той хоч в понятіях. за долю малую. а тут же бєзпрєдєл
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11.12.2024 22:23 Ответить
Дебіл дружини в алюмінєвих трусах сірожа теж виявився потужним менеджером.
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11.12.2024 22:25 Ответить
"а их действия приводили к искусственному дефициту проездных билетов в системе свободной продажи."
Ну надо же, какая новость!! Люди годами матерились, что в кассах нет билетов на популярные направления, зато у вокзальных барыг они почему-то всегда есть, а потом люди едут в полупустых вагонах.. и только сейчас до них дошло?..
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13.12.2024 12:27 Ответить
Ось хто винен:

"[…] злочинну організацію створив голова однієї із профспілок, тобто "тіньовий" куратор за всіма процесами, що стосуються пасажирських перевезень залізницею".

Он яка сила - профспілка. Всіма процесами керує…

"[…] підібрав команду з-поміж керівництва та посадовців […]", які нічим не керують, а тільки слухняно виконують профспілкові вказівки…

"[…] залучив заступника начальника дільниці, інструкторів поїзних бригад та начальників поїздів міжнародного сполучення"

І які ж у нього були важелі? Мабуть, простив заборгованість за профспілковими внесками…
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13.12.2024 15:26 Ответить
 
 