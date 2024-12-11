Организовали масштабную схему "поборов" на билетах международного сообщения: сообщено о подозрении должностным лицам "Укрзализныци". ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители сообщили подозрение должностным лицам "Укрзализныци", которые зарабатывали миллионы на билетах международного сообщения. С каждого рейса руководитель поезда должен был занести "кассу" - от 2000 гривен с маршрута по Украине и от 2000 до 5000 евро с самых популярных зарубежных сообщений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДСР Нацполиции и пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Схема продажи билетов

Отмечается, что преступную организацию создал глава одного из профсоюзов, то есть "теневой" куратор за всеми процессами, касающимися пассажирских перевозок по железной дороге. Он подобрал команду из числа руководства и должностных лиц станции "Киев-Пассажирский".

К этой схеме он привлек заместителя начальника участка, инструкторов поездных бригад и начальников поездов международного сообщения.

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Цена билета - от 300 евро

В частности, следствие установило, что члены преступной организации систематически продавали пассажирам места в служебных купе и купе отдыха проводников, которые не продают в кассе или приложении УЗ.

Продавали такие билеты по цене в 300-500 евро, хотя официальная стоимость билета на поезд Киев-Варшава достигает 3700 гривен. Средства пассажиры платили "на руки" начальникам поездов или проводникам международного направления.

Кроме того, до введения "Укрзализныцей" системы верификации пассажиров через "Дія.Підпис", участники схемы выкупали билеты с целью их дальнейшей перепродажи пассажирам непосредственно накануне отправления.

По таким схемам продавали билеты на поезда Киев-Варшава, Киев-Хелм, Днепр - Киев - Хелм - Киев - Днепр, Киев-Перемышль, Киев-Кишинев, а также другие поезда международного сообщения.

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Обыски и подозрения

В частности, только за полгода в 2024-м "Укрзализныця" таким образом недополучила 73 млн гривен.

Кроме того, что эти средства "оседали" в карманах злоумышленников, а их действия приводили к искусственному дефициту проездных билетов в системе свободной продажи.

Во время более 80 обысков изъяли денег в национальной и иностранной валюте на сумму почти 5 млн грн, автомобили, черновые записи, документацию, телефоны и тому подобное.

Правоохранители вручили 10 подозрений.

В зависимости от роли в преступных схемах, действия подозреваемых квалифицированы:

по ч. 1, 2 и 3 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

по ч. 1 и 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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Реакция АО "Укрзализныця"

В "Укрзализныце" отреагировали на это разоблачение, заявив, что такое "позорное явление" сопровождало компанию десятилетиями, но этому наконец пришел конец.

"Цель решительных действий руководства "Укрзализныци" - обезопасить прежде всего их самих от криминальных вымогателей "родом из 90-х". Указанное расследование касается крупнейшего столичного производственного подразделения, но в дальнейшем будет тщательно проверяться каждый сигнал и по региональным подразделениям, а реакция будет не менее действенной", - говорится в сообщении.