Глава правления "Укрзализныци" Лященко подал в отставку, - "УЗ"
Глава правления "Укрзализныци" Евгений Лященко уходит со своей должности.
Об этом сообщила пресс-служба "УЗ" в понедельник, 7 октября, информирует Цензор.НЕТ.
"В наблюдательный совет АО "Укрзализныця" поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий главы правления. Наблюдательный совет намерен рассмотреть заявление в ближайшие дни и принять все необходимые решения в соответствии с действующими процедурами", - говорится в заявлении.
Напомним, что Кабинет Министров назначил главой правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгения Лященко 23 марта 2023 года.
Топ комментарии
+15 Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий07.10.2024 21:49 Ответить Ссылка
+13 Urs
показать весь комментарий07.10.2024 21:48 Ответить Ссылка
+13 18c49ed2
показать весь комментарий07.10.2024 21:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Типу, відокремити функціонал на дрібніші структури.
лєщенко Смрожу-чортнийрот