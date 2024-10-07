РУС
Глава правления "Укрзализныци" Лященко подал в отставку, - "УЗ"

Лященко залишає посаду голови правління

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Лященко уходит со своей должности.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ" в понедельник, 7 октября, информирует Цензор.НЕТ.

"В наблюдательный совет АО "Укрзализныця" поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий главы правления. Наблюдательный совет намерен рассмотреть заявление в ближайшие дни и принять все необходимые решения в соответствии с действующими процедурами", - говорится в заявлении.

Напомним, что Кабинет Министров назначил главой правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгения Лященко 23 марта 2023 года.

Читайте также: "Гармонизация" тарифов "Укрзализныци" приведет к закрытию добывающих предприятий, – эксперт

А де звіт перед Радою ?
07.10.2024 21:47 Ответить
ви про шо? це вам не Словакія
07.10.2024 22:15 Ответить
все, напакувався. Тепер до мустафи, зажігать.
07.10.2024 21:48 Ответить
А що там з клоуном експравдорубцем Лєщенко?
07.10.2024 21:49 Ответить
продовжує займатись улюбленою справою-вилизуванням "верховних" дуп...
07.10.2024 22:05 Ответить
тепер настане зірковий час іншого цапа - крадуна - сирлеща
07.10.2024 21:50 Ответить
Тепер можна і послом у якусь острівну країну. Нажите проїдати.
07.10.2024 21:51 Ответить
Вначале прочитал "Лещенко". Аж перепугался за заслуженного железнодорожника. Фу-у-ух
07.10.2024 21:51 Ответить
лященко-лещенко-ху"щенко, ОДНІ щенки, а Україні гидять як суки.
07.10.2024 21:55 Ответить
Осиротіли ми...
07.10.2024 21:56 Ответить
Був і весь виишов - підтягуите наступного
07.10.2024 22:03 Ответить
підлатався за три роки і за кордон мсек справочку зробила
07.10.2024 22:07 Ответить
А де відставка чорноротого сіРожи ?
07.10.2024 22:08 Ответить
Цей нажерся, наступний до корита! 🤬
07.10.2024 22:19 Ответить
Набрався і втікає, бо срака насувається
07.10.2024 23:08 Ответить
Назріває деребань підприємства, шляхом банкрутства та приватизації малими частинами.
Типу, відокремити функціонал на дрібніші структури.
08.10.2024 01:52 Ответить
Лященко не витримав
лєщенко Смрожу-чортнийрот
08.10.2024 03:55 Ответить
Красти з УЗ нема вже чого- нєхєр там дєлать. Молодець, розумний хлопець.
08.10.2024 09:17 Ответить
 
 