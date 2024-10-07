Глава правления "Укрзализныци" Лященко подал в отставку, - "УЗ"

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Лященко уходит со своей должности.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ" в понедельник, 7 октября, информирует Цензор.НЕТ.

"В наблюдательный совет АО "Укрзализныця" поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий главы правления. Наблюдательный совет намерен рассмотреть заявление в ближайшие дни и принять все необходимые решения в соответствии с действующими процедурами", - говорится в заявлении.

Напомним, что Кабинет Министров назначил главой правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгения Лященко 23 марта 2023 года.

