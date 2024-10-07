Голова правління "Укрзалізниці" Лященко подав у відставку, - "УЗ"
Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко йде зі своєї посади.
Про це повідомила пресслужба "УЗ" у понеділок, 7 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
"До наглядової ради АТ "Укрзалізниця" надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління. Наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів призначив головою правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євгена Лященка 23 березня 2023 року.
