Голова правління "Укрзалізниці" Лященко подав у відставку, - "УЗ"

Лященко залишає посаду голови правління

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко йде зі своєї посади. 

Про це повідомила пресслужба "УЗ" у понеділок, 7 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

"До наглядової ради АТ "Укрзалізниця" надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління. Наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів призначив головою правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євгена Лященка 23 березня 2023 року.

Читайте також: Менеджмент "Укрзалізниці" необхідно змінити, там лишилася тільки корупція, – ексміністр

А що там з клоуном експравдорубцем Лєщенко?
07.10.2024 21:49 Відповісти
все, напакувався. Тепер до мустафи, зажігать.
07.10.2024 21:48 Відповісти
Вначале прочитал "Лещенко". Аж перепугался за заслуженного железнодорожника. Фу-у-ух
07.10.2024 21:51 Відповісти
А де звіт перед Радою ?
07.10.2024 21:47 Відповісти
ви про шо? це вам не Словакія
07.10.2024 22:15 Відповісти
все, напакувався. Тепер до мустафи, зажігать.
07.10.2024 21:48 Відповісти
А що там з клоуном експравдорубцем Лєщенко?
07.10.2024 21:49 Відповісти
продовжує займатись улюбленою справою-вилизуванням "верховних" дуп...
07.10.2024 22:05 Відповісти
тепер настане зірковий час іншого цапа - крадуна - сирлеща
07.10.2024 21:50 Відповісти
Тепер можна і послом у якусь острівну країну. Нажите проїдати.
07.10.2024 21:51 Відповісти
Вначале прочитал "Лещенко". Аж перепугался за заслуженного железнодорожника. Фу-у-ух
07.10.2024 21:51 Відповісти
лященко-лещенко-ху"щенко, ОДНІ щенки, а Україні гидять як суки.
07.10.2024 21:55 Відповісти
Осиротіли ми...
07.10.2024 21:56 Відповісти
Був і весь виишов - підтягуите наступного
07.10.2024 22:03 Відповісти
підлатався за три роки і за кордон мсек справочку зробила
07.10.2024 22:07 Відповісти
А де відставка чорноротого сіРожи ?
07.10.2024 22:08 Відповісти
Цей нажерся, наступний до корита! 🤬
07.10.2024 22:19 Відповісти
Набрався і втікає, бо срака насувається
07.10.2024 23:08 Відповісти
Назріває деребань підприємства, шляхом банкрутства та приватизації малими частинами.
Типу, відокремити функціонал на дрібніші структури.
08.10.2024 01:52 Відповісти
Лященко не витримав
лєщенко Смрожу-чортнийрот
08.10.2024 03:55 Відповісти
Красти з УЗ нема вже чого- нєхєр там дєлать. Молодець, розумний хлопець.
08.10.2024 09:17 Відповісти
 
 