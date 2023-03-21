Кабмін призначив Лященка головою правління "Укрзалізниці"
Кабінет Міністрів призначив головою правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євгена Лященка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Призначити з 23 березня 2023 року головою правління АТ "Укрзалізниця" Лященка Євгена Анатолійовича строком на два роки", - йдеться в тексті розпорядження Кабміну.
На посаді члена правління УЗ з 2021 року Лященко опікувався фінансовими питаннями. З 2012 року він обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна", а з 1 липня 2014 року був призначений директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM, де працював до 2019 року.
Топ коментарі
+11 Yakov Yakov #551834
показати весь коментар21.03.2023 21:43
+8 Black Assassin
показати весь коментар21.03.2023 21:45
+7 Dima30
показати весь коментар21.03.2023 21:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Телевізійник ахметова. Днів за 100- ..., навчиться. Можливо.
Ахметов теж Бубочку презЕдентом робив. Хай користується.
Джерело: https://biz.censor.net/n3407146
Спершу прочитав Лещенка. Подумав: та це взагалі днище! Вбрав на носа окуляри, прочитав уже правильно. Ніт, Сєрлєщ цього разу лишився без цукорка.
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1638221558106693644 2 ч
Geo Leros Нарада в НБУ на тему рефінансування державних банків України Новий Rolls-Royce нового гол\НБУ Пишного Гарно жити НЕзаборониш Що НЕскажеш про простих українців 6.8л об'єм двигуна Він хаває в день більше ніж прожит\мінімум тисячі пенсіонерів!
та лєгко!!!!!
а камишин з голови УЗ, в міністри
та лєгко
яа які заслугт у обох
яку користь принесли Україні на тих посадах???
Та і взагалі кругом зелені прахвесіанали - то дипломатки - сексологині, то лященко-лещенки які не мають жодного стосунку до залізниці
Кадрова політика зелених доведе Україну "до ручки"