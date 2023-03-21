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Кабмін призначив Лященка головою правління "Укрзалізниці"

укрзалізниця

Кабінет Міністрів призначив головою правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євгена Лященка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Призначити з 23 березня 2023 року головою правління АТ "Укрзалізниця" Лященка Євгена Анатолійовича строком на два роки", - йдеться в тексті розпорядження Кабміну.

На посаді члена правління УЗ з 2021 року Лященко опікувався фінансовими питаннями. З 2012 року він обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна", а з 1 липня 2014 року був призначений директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM, де працював до 2019 року. 

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Автор: 

Кабмін (14062) Укрзалізниця (6821)


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Топ коментарі
+11
тобто хлопчик керує тим, в чому ніхйа не розуміє. зебидлу шо медіа, шо залізниця- одне й те саме. всерівно де красти.
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21.03.2023 21:43
+8
Оце і є "Йа пабіділ алігархав!" в дії.
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21.03.2023 21:45
+7
Для довідки: Лященко Євген Анатолійович займав посаду керівника у підприємствах: "МЕДІА ГРУПА УКРАЇНА", "ДАЙНАЛАЙН КОНСТРАКШН", "ГІПЕРІОН ТЕХНОЛОДЖІ", "ГЕЛІОС", ФІРМА "ВИД", "ТЕЛЕ ПРО", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА"
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21.03.2023 21:30
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гавнюка на засранця
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21.03.2023 21:25 Відповісти
Що не кажіть а Георгій Миколайович свого часу запустив у роботу злагоджений механізм в УЗ. Скільки в УЗ після нього було випадкових керівників а УЗ чхала на них і працювала та працює і до тепер. А заміни ГОСПОДАРЮ - ХАЗЯЇНУ КИРПІ не знайшли і по нині. Може ви УКРАЇНЦІ теж прийдете до тями і перестанете обирати на керівні посади в державі пройдисвітів та клоунів
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21.03.2023 22:45 Відповісти
Для довідки: Лященко Євген Анатолійович займав посаду керівника у підприємствах: "МЕДІА ГРУПА УКРАЇНА", "ДАЙНАЛАЙН КОНСТРАКШН", "ГІПЕРІОН ТЕХНОЛОДЖІ", "ГЕЛІОС", ФІРМА "ВИД", "ТЕЛЕ ПРО", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА"
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21.03.2023 21:30 Відповісти
Це все філії ООО "Рога і копита"?)
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21.03.2023 21:40 Відповісти
Сергій Лещенко допоможе!
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21.03.2023 21:48 Відповісти
а я вже зрадів був за видатного залізничника Сірожу!
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21.03.2023 21:55 Відповісти
ПРОФІЛЬНИХ спеціалістів для призначень немає.
Телевізійник ахметова. Днів за 100- ..., навчиться. Можливо.
Ахметов теж Бубочку презЕдентом робив. Хай користується.
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21.03.2023 21:40 Відповісти
Колишнього топменеджера Ахметова призначили керівником "Оператора ГТС"
Джерело: https://biz.censor.net/n3407146
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21.03.2023 21:42 Відповісти
Уже був гендиректором УЗ фізрук Афтаназів та балалайщик з Польщі. І цей тимчасовик піде. Для УЗ як і для УКРАЇНИ потрібен Г О С П О Д А Р. Та чого ви так дивуєтеся що у нас міністр оборони яйцекрад. Вони ж з нашим президентом неукраїнці
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21.03.2023 22:57 Відповісти
вже є міністр оборони-яйцекрад
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21.03.2023 21:43 Відповісти
тобто хлопчик керує тим, в чому ніхйа не розуміє. зебидлу шо медіа, шо залізниця- одне й те саме. всерівно де красти.
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21.03.2023 21:43 Відповісти
Оце і є "Йа пабіділ алігархав!" в дії.
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21.03.2023 21:45 Відповісти
А что все так на Ахметова? До 2019 все было ведь пучком. Наверное не того кандидата поддержал на выборах. Ну бывает, люди видят, люди оценивают, люди делают свой выбор.
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21.03.2023 21:47 Відповісти
кому война а кому ...
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21.03.2023 21:48 Відповісти

Спершу прочитав Лещенка. Подумав: та це взагалі днище! Вбрав на носа окуляри, прочитав уже правильно. Ніт, Сєрлєщ цього разу лишився без цукорка.
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21.03.2023 21:49 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1638221558106693644 2 ч

Geo Leros Нарада в НБУ на тему рефінансування державних банків України Новий Rolls-Royce нового гол\НБУ Пишного Гарно жити НЕзаборониш Що НЕскажеш про простих українців 6.8л об'єм двигуна Він хаває в день більше ніж прожит\мінімум тисячі пенсіонерів!
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21.03.2023 21:50 Відповісти
як що був в медіабізнесі то що йому УЗ???
та лєгко!!!!!
а камишин з голови УЗ, в міністри
та лєгко
яа які заслугт у обох
яку користь принесли Україні на тих посадах???
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21.03.2023 22:02 Відповісти
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21.03.2023 22:36 Відповісти
АГа . Тільки но скажи щось коряве про маланця. Так зразу кримінальна справа і термін за антисемітизм
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21.03.2023 23:01 Відповісти
Щось залізниці пороблено Лященко, Лещенко...

Та і взагалі кругом зелені прахвесіанали - то дипломатки - сексологині, то лященко-лещенки які не мають жодного стосунку до залізниці

Кадрова політика зелених доведе Україну "до ручки"
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21.03.2023 23:09 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1638242654172372992 Адвокат избила женщину в городе Ирпень. Евгения Ростолопа, в 2020 году баллотировалась в Ирпенский городской совет. Застройщики Ирпеня, купили ей у скандального А. Дубинского место в ирпенском списке партии "Слуга народа".
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22.03.2023 01:12 Відповісти
хорошо хоть что не лещенка... а то баба егойная сразу же полетела бы на радостях стриптиз танцувать на кацапию...
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22.03.2023 07:08 Відповісти
 
 