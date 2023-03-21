Кабмін призначив Лященка головою правління "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів призначив головою правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євгена Лященка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Призначити з 23 березня 2023 року головою правління АТ "Укрзалізниця" Лященка Євгена Анатолійовича строком на два роки", - йдеться в тексті розпорядження Кабміну.

На посаді члена правління УЗ з 2021 року Лященко опікувався фінансовими питаннями. З 2012 року він обіймав посаду фінансового директора "Медіа Група Україна", а з 1 липня 2014 року був призначений директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM, де працював до 2019 року.

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