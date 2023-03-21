РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10248 посетителей онлайн
Новости
5 193 25

Кабмин назначил Лященко главой правления "Укрзализныци"

укрзалізниця

Кабинет Министров назначил председателем правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгения Лященко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Назначить с 23 марта 2023 года председателем правления АО "Укрзализныця" Лященко Евгения Анатольевича сроком на два года", - говорится в тексте распоряжения Кабмина.

В должности члена правления УЗ с 2021 года Лященко занимался финансовыми вопросами. С 2012 года он занимал должность финансового директора "Медиа Группа Украина", а с 1 июля 2014 года был назначен директором холдинга, который являлся частью медиа-бизнеса группы SCM, где работал до 2019 года.

Читайте также: Глава правления "Укрзализныци" Камышин уходит в отставку

Автор: 

Кабмин (14024) Укрзализныця (2743)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
тобто хлопчик керує тим, в чому ніхйа не розуміє. зебидлу шо медіа, шо залізниця- одне й те саме. всерівно де красти.
показать весь комментарий
21.03.2023 21:43
+8
Оце і є "Йа пабіділ алігархав!" в дії.
показать весь комментарий
21.03.2023 21:45
+7
Для довідки: Лященко Євген Анатолійович займав посаду керівника у підприємствах: "МЕДІА ГРУПА УКРАЇНА", "ДАЙНАЛАЙН КОНСТРАКШН", "ГІПЕРІОН ТЕХНОЛОДЖІ", "ГЕЛІОС", ФІРМА "ВИД", "ТЕЛЕ ПРО", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА"
показать весь комментарий
21.03.2023 21:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гавнюка на засранця
показать весь комментарий
21.03.2023 21:25 Ответить
Що не кажіть а Георгій Миколайович свого часу запустив у роботу злагоджений механізм в УЗ. Скільки в УЗ після нього було випадкових керівників а УЗ чхала на них і працювала та працює і до тепер. А заміни ГОСПОДАРЮ - ХАЗЯЇНУ КИРПІ не знайшли і по нині. Може ви УКРАЇНЦІ теж прийдете до тями і перестанете обирати на керівні посади в державі пройдисвітів та клоунів
показать весь комментарий
21.03.2023 22:45 Ответить
Для довідки: Лященко Євген Анатолійович займав посаду керівника у підприємствах: "МЕДІА ГРУПА УКРАЇНА", "ДАЙНАЛАЙН КОНСТРАКШН", "ГІПЕРІОН ТЕХНОЛОДЖІ", "ГЕЛІОС", ФІРМА "ВИД", "ТЕЛЕ ПРО", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА"
показать весь комментарий
21.03.2023 21:30 Ответить
Це все філії ООО "Рога і копита"?)
показать весь комментарий
21.03.2023 21:40 Ответить
Сергій Лещенко допоможе!
показать весь комментарий
21.03.2023 21:48 Ответить
а я вже зрадів був за видатного залізничника Сірожу!
показать весь комментарий
21.03.2023 21:55 Ответить
ПРОФІЛЬНИХ спеціалістів для призначень немає.
Телевізійник ахметова. Днів за 100- ..., навчиться. Можливо.
Ахметов теж Бубочку презЕдентом робив. Хай користується.
показать весь комментарий
21.03.2023 21:40 Ответить
Колишнього топменеджера Ахметова призначили керівником "Оператора ГТС"
Джерело: https://biz.censor.net/n3407146
показать весь комментарий
21.03.2023 21:42 Ответить
Уже був гендиректором УЗ фізрук Афтаназів та балалайщик з Польщі. І цей тимчасовик піде. Для УЗ як і для УКРАЇНИ потрібен Г О С П О Д А Р. Та чого ви так дивуєтеся що у нас міністр оборони яйцекрад. Вони ж з нашим президентом неукраїнці
показать весь комментарий
21.03.2023 22:57 Ответить
вже є міністр оборони-яйцекрад
показать весь комментарий
21.03.2023 21:43 Ответить
тобто хлопчик керує тим, в чому ніхйа не розуміє. зебидлу шо медіа, шо залізниця- одне й те саме. всерівно де красти.
показать весь комментарий
21.03.2023 21:43 Ответить
Оце і є "Йа пабіділ алігархав!" в дії.
показать весь комментарий
21.03.2023 21:45 Ответить
А что все так на Ахметова? До 2019 все было ведь пучком. Наверное не того кандидата поддержал на выборах. Ну бывает, люди видят, люди оценивают, люди делают свой выбор.
показать весь комментарий
21.03.2023 21:47 Ответить
кому война а кому ...
показать весь комментарий
21.03.2023 21:48 Ответить

Спершу прочитав Лещенка. Подумав: та це взагалі днище! Вбрав на носа окуляри, прочитав уже правильно. Ніт, Сєрлєщ цього разу лишився без цукорка.
показать весь комментарий
21.03.2023 21:49 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1638221558106693644 2 ч

Geo Leros Нарада в НБУ на тему рефінансування державних банків України Новий Rolls-Royce нового гол\НБУ Пишного Гарно жити НЕзаборониш Що НЕскажеш про простих українців 6.8л об'єм двигуна Він хаває в день більше ніж прожит\мінімум тисячі пенсіонерів!
показать весь комментарий
21.03.2023 21:50 Ответить
як що був в медіабізнесі то що йому УЗ???
та лєгко!!!!!
а камишин з голови УЗ, в міністри
та лєгко
яа які заслугт у обох
яку користь принесли Україні на тих посадах???
показать весь комментарий
21.03.2023 22:02 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2023 22:36 Ответить
АГа . Тільки но скажи щось коряве про маланця. Так зразу кримінальна справа і термін за антисемітизм
показать весь комментарий
21.03.2023 23:01 Ответить
Щось залізниці пороблено Лященко, Лещенко...

Та і взагалі кругом зелені прахвесіанали - то дипломатки - сексологині, то лященко-лещенки які не мають жодного стосунку до залізниці

Кадрова політика зелених доведе Україну "до ручки"
показать весь комментарий
21.03.2023 23:09 Ответить
https://twitter.com/i/status/1638242654172372992 Адвокат избила женщину в городе Ирпень. Евгения Ростолопа, в 2020 году баллотировалась в Ирпенский городской совет. Застройщики Ирпеня, купили ей у скандального А. Дубинского место в ирпенском списке партии "Слуга народа".
показать весь комментарий
22.03.2023 01:12 Ответить
хорошо хоть что не лещенка... а то баба егойная сразу же полетела бы на радостях стриптиз танцувать на кацапию...
показать весь комментарий
22.03.2023 07:08 Ответить
 
 