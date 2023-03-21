Кабмин назначил Лященко главой правления "Укрзализныци"

Кабинет Министров назначил председателем правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгения Лященко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Назначить с 23 марта 2023 года председателем правления АО "Укрзализныця" Лященко Евгения Анатольевича сроком на два года", - говорится в тексте распоряжения Кабмина.

В должности члена правления УЗ с 2021 года Лященко занимался финансовыми вопросами. С 2012 года он занимал должность финансового директора "Медиа Группа Украина", а с 1 июля 2014 года был назначен директором холдинга, который являлся частью медиа-бизнеса группы SCM, где работал до 2019 года.

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