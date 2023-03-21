Кабмин назначил Лященко главой правления "Укрзализныци"
Кабинет Министров назначил председателем правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгения Лященко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Назначить с 23 марта 2023 года председателем правления АО "Укрзализныця" Лященко Евгения Анатольевича сроком на два года", - говорится в тексте распоряжения Кабмина.
В должности члена правления УЗ с 2021 года Лященко занимался финансовыми вопросами. С 2012 года он занимал должность финансового директора "Медиа Группа Украина", а с 1 июля 2014 года был назначен директором холдинга, который являлся частью медиа-бизнеса группы SCM, где работал до 2019 года.
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+11 Yakov Yakov #551834
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Телевізійник ахметова. Днів за 100- ..., навчиться. Можливо.
Ахметов теж Бубочку презЕдентом робив. Хай користується.
Джерело: https://biz.censor.net/n3407146
Спершу прочитав Лещенка. Подумав: та це взагалі днище! Вбрав на носа окуляри, прочитав уже правильно. Ніт, Сєрлєщ цього разу лишився без цукорка.
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1638221558106693644 2 ч
Geo Leros Нарада в НБУ на тему рефінансування державних банків України Новий Rolls-Royce нового гол\НБУ Пишного Гарно жити НЕзаборониш Що НЕскажеш про простих українців 6.8л об'єм двигуна Він хаває в день більше ніж прожит\мінімум тисячі пенсіонерів!
та лєгко!!!!!
а камишин з голови УЗ, в міністри
та лєгко
яа які заслугт у обох
яку користь принесли Україні на тих посадах???
Та і взагалі кругом зелені прахвесіанали - то дипломатки - сексологині, то лященко-лещенки які не мають жодного стосунку до залізниці
Кадрова політика зелених доведе Україну "до ручки"