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Выманила 1 млн грн у жены пленного защитника "Азовстали": СБУ задержала женщину на Киевщине. ФОТОрепортаж

На Киевщине задержана женщина, которая выманивала деньги у родственников украинских военных, находящихся в плену или пропавших без вести на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, женщина "зарабатывала" на родственниках защитников Мариуполя.

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"Фигурантка обещала помочь с возвращением украинских защитников домой и "для ускорения процесса" требовала деньги. Задокументирован факт получения мошенницей почти 1 млн грн от жены защитника Азовстали, который находится в плену рашистов.

Во время общения с женщиной фигурантка рассказывала о якобы личных связях в администрации российской тюрьмы, в которой держат украинского воина. При этом мошенница манипулировала тяжелым психоэмоциональным состоянием потерпевшей и угрожала ей плохими последствиями для пленного в случае не получения денег", - говорится в сообщении.

Женщина задержана в ее собственном доме, когда она получила новый перевод средств от потерпевшей. У нее изъят мобильный телефон и банковские карты с доказательствами ее преступлений.

Сейчас СБУ сообщила ей о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

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Виманила мільйон гривень у дружини полоненого захисника Азовсталі: затримано шахрайку
Виманила мільйон гривень у дружини полоненого захисника Азовсталі: затримано шахрайку
Виманила мільйон гривень у дружини полоненого захисника Азовсталі: затримано шахрайку
Виманила мільйон гривень у дружини полоненого захисника Азовсталі: затримано шахрайку
Виманила мільйон гривень у дружини полоненого захисника Азовсталі: затримано шахрайку

Автор: 

Киевская область (4124) мошенничество (1220) СБУ (19886)


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Якщо Держава і Препзидент не виконує свої функції - то родина робить все можливе, щоб врятувати із полону....
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12.12.2024 16:20 Ответить
Більше того, Мальчиш-плахиш відчинив двері для окупації, а потім надав наказ здатись в полон
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12.12.2024 17:08 Ответить
жирна ****
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12.12.2024 17:22 Ответить
повісити суку за таке тихо і все, такі гниди не повинні довго жити
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12.12.2024 16:23 Ответить
Чесно, я не розумію тих, хто віддає гроші незнайомцям. Розпач, зневіра - це не аргументи для добровільної пожертви всіх грошей пройдисвітам. Проте, якщо хочеш, то віддай гроші у присутності АДВОКАТА чи ПОЛІЦІЇ. Чи документи перевір того, кому довіряєш гроші, запиши паспортні дані, сфоткай мордЯКу нарешті.
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12.12.2024 16:24 Ответить
Має бути публічний реєстр таких, щоб і після тюрми їх всі могли визначити.
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12.12.2024 16:27 Ответить
ГУ ВБ СБУ. Внутрішня безпека СБУ, взагалі то, займається тільки своїми негідниками.
Значить, ця шахрайка якимось чином дотична до СБУ. Або їй допомагав хтось із СБУ.

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12.12.2024 16:36 Ответить
Цілком слушне зауваження. Якось же вона на родичів вийшла. А за такі речі я б вбивав.
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12.12.2024 17:53 Ответить
А навіщо блюрити оту харю? Треба щоб всі знали цю падлу, бо може хтось ВЖЕ постраждав від неї раніше! Таким треба просто перебивати руки, щоб не могли нічого навіть написати чи тицьнути в телефоні, та перебити коліна - щоб це падло ніколи вже не могло ходити.
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12.12.2024 19:11 Ответить
 
 