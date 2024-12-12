Выманила 1 млн грн у жены пленного защитника "Азовстали": СБУ задержала женщину на Киевщине. ФОТОрепортаж
На Киевщине задержана женщина, которая выманивала деньги у родственников украинских военных, находящихся в плену или пропавших без вести на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, женщина "зарабатывала" на родственниках защитников Мариуполя.
"Фигурантка обещала помочь с возвращением украинских защитников домой и "для ускорения процесса" требовала деньги. Задокументирован факт получения мошенницей почти 1 млн грн от жены защитника Азовстали, который находится в плену рашистов.
Во время общения с женщиной фигурантка рассказывала о якобы личных связях в администрации российской тюрьмы, в которой держат украинского воина. При этом мошенница манипулировала тяжелым психоэмоциональным состоянием потерпевшей и угрожала ей плохими последствиями для пленного в случае не получения денег", - говорится в сообщении.
Женщина задержана в ее собственном доме, когда она получила новый перевод средств от потерпевшей. У нее изъят мобильный телефон и банковские карты с доказательствами ее преступлений.
Сейчас СБУ сообщила ей о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).
Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
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