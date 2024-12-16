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отставка (3146) Фриланд Хрыстя (139)

Вицепремьер Канады Фриланд уходит в отставку

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд

Неожиданно подала в отставку вице-премьер и министр финансов Канады украинского происхождения Хрыстя Фриланд. По ее словам премьер Джастин Трюдо предложил ей другую должность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда", об этом сообщает CBC.

16 декабря Фриланд неожиданно заявила о своей отставке за несколько часов до того, как должна была выступать с заявлением о состоянии экономики по итогам осени.

Фриланд обнародовала письмо об отставке, адресованное Джастину Трюдо. В нем она заявила, что в прошлую пятницу Трюдо сообщил ей, что больше не хочет видеть ее на посту министра финансов и предложил другую должность.

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"Поразмыслив, я решила, что единственным честным и правильным шагом для меня будет уйти из правительства. Чтобы быть эффективным, министр должен говорить от имени премьера и с полным его доверием. Вашим решением вы дали понять, что я больше не имею такого доверия", - отметила Фриланд.
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То мабуть щури тiкають з корабля... Лiберасти та Трюдо навiть не другi сьогоднi в опитуваннях...
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16.12.2024 18:33 Ответить
Це ти Фріланд "щуром" назвав?
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16.12.2024 18:55 Ответить
Це таке висловлювання є, якщо не знаєш...
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16.12.2024 21:11 Ответить
Кожне висловлювання має конкретний сенс при застосуванні за конкретних обставин... Я цей вислів знаю... І мені відомо, ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН він застосовується... У статті йде мова про те, що Фріланд йде з уряду з-за некоректної поведінки прем"єр-міністра стосовно неї самої та її діяльності... Трюдо - "капітан корабля"... Тоді виходить, що вона - "щур"? У чому тут "щурячість" її поведінки? Вона повинна була виступить з заявою про стан економіки в державі. Загалом за економічну діяльність в державі відповідає прем"єрм-міністр. Несподівана заява прем"єр-міністра про її відставку з посади та пропозиція зайнять іншу може мать лише одну мету - запобігти її виступу... Питання : то хто ж тоді справжній "ЩУР"?
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16.12.2024 22:25 Ответить
Джастіну Трюдо (вивчений на шкільного вчителя драми), як і Зеленському - головне "відосики".

Фріланд завжди "тягнула" все, і фінанси і торгові переговори із США. Христя Фріланд - головний партійний конкурент для Джастіна.
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16.12.2024 18:54 Ответить
Звичайно Христя була набагато здiбнiша нiж iмбецил Джастiн, дуже важко бути тупiшим за нього...
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16.12.2024 21:12 Ответить
Міністр фінансів Христя Фріланд подала у відставку з кабінету прем'єр-міністра Джастіна Трюдо в понеділок вранці, заявивши в заяві, що останніми тижнями вона і Трюдо розійшлися щодо «найкращого шляху вперед для Канади».
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17.12.2024 00:18 Ответить
Губернатор Трюдо 🤣
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16.12.2024 19:22 Ответить
 
 