Вицепремьер Канады Фриланд уходит в отставку

Неожиданно подала в отставку вице-премьер и министр финансов Канады украинского происхождения Хрыстя Фриланд. По ее словам премьер Джастин Трюдо предложил ей другую должность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда", об этом сообщает CBC.

16 декабря Фриланд неожиданно заявила о своей отставке за несколько часов до того, как должна была выступать с заявлением о состоянии экономики по итогам осени.

Фриланд обнародовала письмо об отставке, адресованное Джастину Трюдо. В нем она заявила, что в прошлую пятницу Трюдо сообщил ей, что больше не хочет видеть ее на посту министра финансов и предложил другую должность.

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"Поразмыслив, я решила, что единственным честным и правильным шагом для меня будет уйти из правительства. Чтобы быть эффективным, министр должен говорить от имени премьера и с полным его доверием. Вашим решением вы дали понять, что я больше не имею такого доверия", - отметила Фриланд.