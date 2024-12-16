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В "Дії" заработала новая программа выплат "єКнига" для 18-летних, - Шмыгаль

программа для молоді єКнига

В "Дії" заработала новая программа єКнига для молодежи.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Все, кому исполнилось 18 лет в этом году, или исполнится в следующих, смогут получить на свою карточку 908 грн для приобретения книг, изданных в Украине на украинском языке.

Чтобы воспользоваться услугой, в приложении Дія выберите Сервисы - єКнига. Далее откройте счет в одном из банков из списка. После чего - подайте заявку на выплату.

Деньги можно будет потратить в течение трех месяцев со дня начисления в магазинах, которые присоединились к программе. Если средства не будут использованы, они вернутся на счет Украинского института книги.

Также читайте: 18-летние украинцы смогут получить в "Дії" 908 грн на покупку книг, - Минцифры

"Этой инициативой мы стремимся не только поощрить молодежь к чтению на родном языке, но и поддержать украинскую книгоиздательскую отрасль, производственные мощности которой пострадали от российских обстрелов", - отметил Шмыгаль.
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Топ комментарии
+9
А коли пенсіонерам смартфони будуть роздавати? Чи вже роздали?
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16.12.2024 19:04
+8
А коли буде "еВіскі" або "еГорілка"? Хочу закірогазіть з горя на Новий рік
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16.12.2024 19:05
+7
А говносериал про говнобородько опять будет в виде бесплатного приложения для лохов?
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16.12.2024 19:02
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И этих сосчетают
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16.12.2024 18:52 Ответить
еКомпютер коли запрацює ? хочу замовити
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16.12.2024 18:54 Ответить
окрім АБЕТКИ та дитячих казок з малюнками у тіх книжках нема чого читиати
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16.12.2024 19:00 Ответить
Ну можна ще купити книгу про президента.
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16.12.2024 19:01 Ответить
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16.12.2024 19:06 Ответить
А говносериал про говнобородько опять будет в виде бесплатного приложения для лохов?
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16.12.2024 19:02 Ответить
А коли пенсіонерам смартфони будуть роздавати? Чи вже роздали?
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16.12.2024 19:04 Ответить
Тільки Айфони. Ведуть переговори з Тімом Куком
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16.12.2024 19:06 Ответить
А коли буде "еВіскі" або "еГорілка"? Хочу закірогазіть з горя на Новий рік
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16.12.2024 19:05 Ответить
Вже не знають як усих українців затягнути у ДІЮ, щоб не виборах було 99, 9% за ЗЄ
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16.12.2024 19:12 Ответить
залишилась ще важка артилерія - "Хто не в Дії - той москаль!"...
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16.12.2024 19:26 Ответить
Хто в ДІЇ, той турбо лох.
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16.12.2024 19:33 Ответить
Так ясно уявляю собі читаючу молодь!
(регоче)
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16.12.2024 19:15 Ответить
Будь яка інформація, записана в ячейки будь-якої бази даних

правиться ручками на раз-два.

За бажання можна навіть автоматизувати процес. Адміністраторам баз даних - «велике вітання».
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16.12.2024 19:15 Ответить
В первый месяц войны была создана официальная платформа для объединения волонтерских и государственных инициатив https://spivdiia.org.ua/ «СпівДія».

При поддержке офиса президента и профильных министерств.

Откройте и посмотрите - это сайт будущей партии, которая может стать базовой в Блоке Владимира Зеленского «Дія»
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16.12.2024 19:17 Ответить
зельомський - вже використаний виріб. Це буде партія претули
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16.12.2024 19:30 Ответить
На площадку активно привлекаются молодежные организации. Все весело и с огоньком, несмотря ни на что. Вам это ничего не напоминает? Отож.

Опять-таки, добавьте сюда

железобетонный админресурс;
марионеточность парламента, правительства и правоохранительного блока;
концентрацию власти;
концентрацию управления деньгами посредством полного контроля над всеми ветвями власти; концентрацию контроля над наиболее массовым средством информации - телевидением…

Вам все еще интересно, когда пройдут выборы?
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16.12.2024 19:19 Ответить
Спочатку М. Федоров та його особисте міністерство створили ДОДАТОК ДІЯ

Він по суті є засобом цифрового стеження за «населенням»,

яке піпл добровільно собі встановлює.

Також Дія розглядається як варіант для проведення «виборів онлайн» ІЗ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВИЗНАЧЕНИМ ПЕРЕМОЖЦЕМ.

Продукт просувався під гаслом «замінимо корупціонерів комп'ютерними програмами», але по факту за 5 років так званої «цифровізації» рівень корупції у країни став тільки більше.

Також організоване угруповання «Мінцифра» опосередковано контролює усіх мобільних операторів - через різні державні програми підтримки типу «розвиток мережі швидкісного мобільного та фіксованого інтернету» чи «Е-смартфон».
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16.12.2024 19:22 Ответить
ЯКЩО БРАТИ СВІТОВУ ПРАКТИКУ, ТО ЖОДНА КРАЇНА ПОДІБНИМ ЧИНОМ ЦИФРОВІЗАЦІЮ НЕ ПРОВОДИЛА.

Є багато прикладів, коли у різних країнах (Швейцарія, Німеччина, Франція, Молдова) розробляли щось подібне типу додатку для голосування онлайн і практично всі від цього відмовилися. Жодна країна у світі не пішла цим шляхом, і команда розробників «Дії» навіть не замислилася - чому. Вони просто захотіли бути першими.

У країнах Західної Європи рівень державних електронних цифрових послуг значно розвинутіший, ніж у нас. Але немає нічого подібного у смартфоні. Бо виникає купа ризиків, хоча б тому, що смартфони є дуже різними. Різні виробники, різні операційні системи - тобто дуже складно розробити уніфіковане рішення.

Але навіть не це головне. Безпекова проблема полягає в тому, що усі гаджети можна вважати потенційно скомпрометованими, бо дуже мало людей дійсно знає і дотримується правил цифрової гігієни. Тому цей додаток містить купу ризиків. Починаючи з того, що розробники операційних систем смартфона можуть мати якийсь прихований доступ чи приховані функції, які періодично випливають. Випадків і прикладів таких дуже багато.
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16.12.2024 19:28 Ответить
Это типо решили посчитать, сколько можно мобилизовать, если снизить призывной возраст ?
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16.12.2024 19:40 Ответить
був собі такий цар Мідас ..який до чого б не торкався - перетворювалось на золото

в Україні цар зеЛідор - до чого не торкнеться все перетворюється на гівно
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16.12.2024 22:19 Ответить
 
 