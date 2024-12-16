В "Дії" заработала новая программа выплат "єКнига" для 18-летних, - Шмыгаль
В "Дії" заработала новая программа єКнига для молодежи.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Все, кому исполнилось 18 лет в этом году, или исполнится в следующих, смогут получить на свою карточку 908 грн для приобретения книг, изданных в Украине на украинском языке.
Чтобы воспользоваться услугой, в приложении Дія выберите Сервисы - єКнига. Далее откройте счет в одном из банков из списка. После чего - подайте заявку на выплату.
Деньги можно будет потратить в течение трех месяцев со дня начисления в магазинах, которые присоединились к программе. Если средства не будут использованы, они вернутся на счет Украинского института книги.
"Этой инициативой мы стремимся не только поощрить молодежь к чтению на родном языке, но и поддержать украинскую книгоиздательскую отрасль, производственные мощности которой пострадали от российских обстрелов", - отметил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
(регоче)
правиться ручками на раз-два.
За бажання можна навіть автоматизувати процес. Адміністраторам баз даних - «велике вітання».
При поддержке офиса президента и профильных министерств.
Откройте и посмотрите - это сайт будущей партии, которая может стать базовой в Блоке Владимира Зеленского «Дія»
Опять-таки, добавьте сюда
железобетонный админресурс;
марионеточность парламента, правительства и правоохранительного блока;
концентрацию власти;
концентрацию управления деньгами посредством полного контроля над всеми ветвями власти; концентрацию контроля над наиболее массовым средством информации - телевидением…
Вам все еще интересно, когда пройдут выборы?
Він по суті є засобом цифрового стеження за «населенням»,
яке піпл добровільно собі встановлює.
Також Дія розглядається як варіант для проведення «виборів онлайн» ІЗ ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВИЗНАЧЕНИМ ПЕРЕМОЖЦЕМ.
Продукт просувався під гаслом «замінимо корупціонерів комп'ютерними програмами», але по факту за 5 років так званої «цифровізації» рівень корупції у країни став тільки більше.
Також організоване угруповання «Мінцифра» опосередковано контролює усіх мобільних операторів - через різні державні програми підтримки типу «розвиток мережі швидкісного мобільного та фіксованого інтернету» чи «Е-смартфон».
Є багато прикладів, коли у різних країнах (Швейцарія, Німеччина, Франція, Молдова) розробляли щось подібне типу додатку для голосування онлайн і практично всі від цього відмовилися. Жодна країна у світі не пішла цим шляхом, і команда розробників «Дії» навіть не замислилася - чому. Вони просто захотіли бути першими.
У країнах Західної Європи рівень державних електронних цифрових послуг значно розвинутіший, ніж у нас. Але немає нічого подібного у смартфоні. Бо виникає купа ризиків, хоча б тому, що смартфони є дуже різними. Різні виробники, різні операційні системи - тобто дуже складно розробити уніфіковане рішення.
Але навіть не це головне. Безпекова проблема полягає в тому, що усі гаджети можна вважати потенційно скомпрометованими, бо дуже мало людей дійсно знає і дотримується правил цифрової гігієни. Тому цей додаток містить купу ризиків. Починаючи з того, що розробники операційних систем смартфона можуть мати якийсь прихований доступ чи приховані функції, які періодично випливають. Випадків і прикладів таких дуже багато.
в Україні цар зеЛідор - до чого не торкнеться все перетворюється на гівно