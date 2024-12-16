В "Дії" заработала новая программа выплат "єКнига" для 18-летних, - Шмыгаль

В "Дії" заработала новая программа єКнига для молодежи.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Все, кому исполнилось 18 лет в этом году, или исполнится в следующих, смогут получить на свою карточку 908 грн для приобретения книг, изданных в Украине на украинском языке.

Чтобы воспользоваться услугой, в приложении Дія выберите Сервисы - єКнига. Далее откройте счет в одном из банков из списка. После чего - подайте заявку на выплату.

Деньги можно будет потратить в течение трех месяцев со дня начисления в магазинах, которые присоединились к программе. Если средства не будут использованы, они вернутся на счет Украинского института книги.

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"Этой инициативой мы стремимся не только поощрить молодежь к чтению на родном языке, но и поддержать украинскую книгоиздательскую отрасль, производственные мощности которой пострадали от российских обстрелов", - отметил Шмыгаль.