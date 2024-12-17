Войска РФ наступали в районах Глубокого и Казачьей Лопани, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, враг три раза проводил наступательные действия в районах Глубокого и Казачьей Лопани. Также российские оккупанты нанесли 45 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 296 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг проводил штурмы в районах Старицы, Тихого, Волчанска и Казачьей Лопани, - ОТГ "Харьков"

Потери войск РФ на Харьковском направлении

По данным ОТГ "Харьков", потери врага за минувшие сутки составили 52 существа, из них безвозвратные - 15, санитарные - 37.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 42 единицы вооружения и военной техники.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ВСУ потеснили россиян возле Колесниковки на Харьковщине.