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Враг проводил штурмы в районах Старицы, Тихого, Волчанска и Казачьей Лопани, - ОТГ "Харьков"

Руїни Вовчанська

Оперативная обстановка на Харьковском направлении за прошедшие сутки, 1 декабря 2024 года, существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
За прошедшие сутки враг десять раз штурмовал в районах населенных пунктов Старица, Тихое, Волчанск и в направлении Казачьей Лопани.

Также отмечается, что российские оккупанты нанесли 30 ударов дронами-камикадзе, а также совершили 418 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

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Потери войск РФ на Харьковском направлении

По данным ОТГ "Харьков", потери врага за минувшие сутки составили 148 человек, из них безвозвратные - 64, санитарные - 80, пленные - 4. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 50 единиц вооружения и военной техники.

Автор: 

наступление (209) Волчанск (387) Харьковская область (765) Старица (7) Тихое (8) Казачья Лопань (16)


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