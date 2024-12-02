Ворог проводив штурми в районах Стариці, Тихого, Вовчанська та Козачої Лопані, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку минулої доби, 1 грудня 2024 року, суттєвих змін не зазнала та залишається складною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Протягом минулої доби ворог десять разів штурмував у районах населених пунктів Стариця, Тихе, Вовчанськ та в напрямку Козачої Лопані.

Також зазначається, що російські окупанти завдали 30 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 418 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни розпочали масовані наступальні дії на Харківщині. ЗСУ були готові, ворог зазнав втрат, - 42 ОМБр. ВIДЕО

Втрати військ РФ на Харківському напрямку

За даними ОТУ "Харків", втрати ворога за минулу добу становили 148 осіб, з них безповоротні - 64, санітарні - 80, полонені - 4. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 50 одиниць озброєння та військової техніки.