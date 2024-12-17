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кремль (713) Донецкая область (8786) вербовка (246) Центр национального сопротивления (507)

Кремль привез на Донетчину африканскую делегацию для обсуждения вербовки наемников

Кремль привіз до Донеччини африканську делегацію для обговорення вербування найманців

Представители африканских стран, включая Эфиопию и Малави, приехали в оккупированную Донецкую область для переговоров по вербовке наемников для армии Кремля.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Во временно оккупированную Донецкую область прибыла делегация из нескольких африканских стран для встречи с гауляйтером территории, Денисом Пушилиным. Среди прибывших - представители Эфиопии, Малави, Мозамбика, Южного Судана, Танзании, Уганды, Экваториальной Гвинеи, Коморских островов, Замбии, Джибути, Эсватини и Сомали.

Официальной целью визита является легитимизация российской оккупации украинских территорий. Однако неофициально визит африканских делегатов также включает переговоры по вербовке наемников для армии Кремля из африканских стран.

Россия активно использует свои агентурные сети в Африке для привлечения людей в свою армию, что является частью ее стратегии вести войны за счет других народов, как это было в истории империй.

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Топ комментарии
+6
Пздц. ***** всех боевиков и террористов со всего мира завозит. Можете себе представить что будет твориться на окупированных территориях кишащих всей етой мразью и кто сможет их остановить когда они накопятся и полезут через верх. Гарантии безопасности написанные на бумажке западными импотентами? Или пару тысяч миратворцав в колготках и с одними автоматами? Только постоянные удары по скоплениям врага и попромышленности и енергетике Сосии смогут остановить ету чуму не дав ей накопиться
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17.12.2024 13:44
+6
на заході це будуть вважати за "українсько-аіфриканський конфлікт", чи просто за "додаткову ескалацію"?
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17.12.2024 13:51
+5
московия и её шлюхи лугандония - работороговцы 21го века.. блдское ООН ставит "лайк"..
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17.12.2024 13:38
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московия и её шлюхи лугандония - работороговцы 21го века.. блдское ООН ставит "лайк"..
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17.12.2024 13:38 Ответить
Мало нам собакоїдів, зулусів подадуть.
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17.12.2024 13:40 Ответить
- Не підходить нам. Де мавпи житимуть? Усі посадки порубані
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17.12.2024 13:41 Ответить
русня сміття по всьому світу збирає...
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17.12.2024 13:43 Ответить
Раціонально діє, нічого не скажеш. Мавпи дохнутимуть за трохи їжі та обіцянку грошей, русня піде на розведення.
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17.12.2024 13:52 Ответить
Ну ... сміття швидко змітається в совок. А ви спробуйте щось цінне знайти та ще й швидко зібрати в одну купу...
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17.12.2024 13:59 Ответить
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17.12.2024 14:20 Ответить
Пздц. ***** всех боевиков и террористов со всего мира завозит. Можете себе представить что будет твориться на окупированных территориях кишащих всей етой мразью и кто сможет их остановить когда они накопятся и полезут через верх. Гарантии безопасности написанные на бумажке западными импотентами? Или пару тысяч миратворцав в колготках и с одними автоматами? Только постоянные удары по скоплениям врага и попромышленности и енергетике Сосии смогут остановить ету чуму не дав ей накопиться
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17.12.2024 13:44 Ответить
Нічого доброго -- кожен негроід може стріляти з автомата
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17.12.2024 13:46 Ответить
Немає з чого сміятись. В Африці без перебільшення мільйони і мільйони тих, кому аби чорту в зуби, тільки подалі від рідної клоаки.
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17.12.2024 13:50 Ответить
на заході це будуть вважати за "українсько-аіфриканський конфлікт", чи просто за "додаткову ескалацію"?
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17.12.2024 13:51 Ответить
Просто пі.....ри зроблять вид нічого не відбувається. А такі держави як Ізраіль і Турція за рахунок
того що ВСУ послабило ВС рашки ,переможно вирішують свої геостратегічні проблеми
в Сирії.
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17.12.2024 14:05 Ответить
я вам відкрию велику тайну - зараз половина країн світу вирішує свої геостратегічні проблеми за рахунок України.
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17.12.2024 14:10 Ответить
Та то данєцкіє шахтьори. Просто їм вугільний пил у шкіру в'ївся.

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17.12.2024 14:05 Ответить
Уявляю Хфьодарича гауляйтером туди. Як він здивується...
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17.12.2024 14:21 Ответить
Кремльены готовы платить нефтедоллары сброду со всего мира, но мобилизацию московии не проводят. Значит это краеугольный камень.
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17.12.2024 13:56 Ответить
Воюють проксі
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17.12.2024 14:22 Ответить
Напад інтернаціоналізується, тому має інтернаціонулізуватись і захист України. Ці всі випадки треба поширювати по всім каналам по всьому світу. Ще весною 202 року на донеччині були масові поховання лівійців - в халатах, чалмах, набитих ЗСУ і штабельовованих орками близько 40 тулобів в ямі. Якщо мордор поставить на поток поставки штурмовиків з Африки, Азії, Латинської Америки, то ми можемо не переварити весь цей антилюдський мотлох.
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17.12.2024 14:01 Ответить
а что, турпоездки кулебы по африке и кормление черножопых украинским зерном не помогли?
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17.12.2024 16:25 Ответить
 
 