Представители африканских стран, включая Эфиопию и Малави, приехали в оккупированную Донецкую область для переговоров по вербовке наемников для армии Кремля.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Во временно оккупированную Донецкую область прибыла делегация из нескольких африканских стран для встречи с гауляйтером территории, Денисом Пушилиным. Среди прибывших - представители Эфиопии, Малави, Мозамбика, Южного Судана, Танзании, Уганды, Экваториальной Гвинеи, Коморских островов, Замбии, Джибути, Эсватини и Сомали.

Официальной целью визита является легитимизация российской оккупации украинских территорий. Однако неофициально визит африканских делегатов также включает переговоры по вербовке наемников для армии Кремля из африканских стран.

Россия активно использует свои агентурные сети в Африке для привлечения людей в свою армию, что является частью ее стратегии вести войны за счет других народов, как это было в истории империй.

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