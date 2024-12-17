В "Дії" можно будет сообщить о плохой связи: Кабмин принял постановление

В приложении "Дія" вскоре можно будет сообщить о плохой связи. Соответствующее постановление принял Кабмин.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у вас не грузятся страницы, не проходят звонки или не отправляются сообщения - сможете сообщить об этом через Дію. Украинцы должны иметь возможность позвонить родным, вызвать экстренные службы или посмотреть карту воздушных тревог, несмотря на обесточивание.



Запустим услугу, чтобы вы оперативно сообщали об отсутствии связи, а регулятор исправлял эту ситуацию. О проблемах со связью сможете сообщить максимально быстро, даже если будете офлайн. После того как появится интернет, сообщение поступит регулятору связи", - говорится в сообщении.

Сообщения в "Дії" помогут быстрее определять, где связь работает нестабильно, чтобы устранить эту проблему.

Услугу запустим уже в скором времени.

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