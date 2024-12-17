РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9697 посетителей онлайн
Новости
664 10
мобильная связь (433) Федоров Михаил (492) Дія (405)

В "Дії" можно будет сообщить о плохой связи: Кабмин принял постановление

Українці скоро зможуть повідомити про поганий мобільний зв’язок у Дії

В приложении "Дія" вскоре можно будет сообщить о плохой связи. Соответствующее постановление принял Кабмин.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у вас не грузятся страницы, не проходят звонки или не отправляются сообщения - сможете сообщить об этом через Дію. Украинцы должны иметь возможность позвонить родным, вызвать экстренные службы или посмотреть карту воздушных тревог, несмотря на обесточивание.

Запустим услугу, чтобы вы оперативно сообщали об отсутствии связи, а регулятор исправлял эту ситуацию. О проблемах со связью сможете сообщить максимально быстро, даже если будете офлайн. После того как появится интернет, сообщение поступит регулятору связи", - говорится в сообщении.

Сообщения в "Дії" помогут быстрее определять, где связь работает нестабильно, чтобы устранить эту проблему.

Услугу запустим уже в скором времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" заработала новая программа выплат "єКнига" для 18-летних, - Шмыгаль
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
А можна таку кнопочку щоб найвеличнішого 220В жАхало при кожному натисканні? Якщо двоє людей одночасно, то 440В і т. д.
показать весь комментарий
17.12.2024 15:54
+2
А коли можна буде через дію поскаржитися на зелену владу? Але тільки так щоб були результати, а не відбріхування
показать весь комментарий
17.12.2024 15:58
+2
Так для того, щоб повідомити повинен зв'язок. А як ти повідомиш коли його немає?
показать весь комментарий
17.12.2024 16:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після того як зʼявиться інтернет Джерело: https://censor.net/ua/n3525546
Гарний жарт!
показать весь комментарий
17.12.2024 15:53 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2024 15:53 Ответить
А можна таку кнопочку щоб найвеличнішого 220В жАхало при кожному натисканні? Якщо двоє людей одночасно, то 440В і т. д.
показать весь комментарий
17.12.2024 15:54 Ответить
... не можна - електропроводка не витримає 1 000 000 000 дерев вольт!
показать весь комментарий
17.12.2024 15:57 Ответить
А коли можна буде через дію поскаржитися на зелену владу? Але тільки так щоб були результати, а не відбріхування
показать весь комментарий
17.12.2024 15:58 Ответить
максимум, що дозволять - поскаржитись на місцеву владу... а ще раніше - "закласти" сусідів...
показать весь комментарий
17.12.2024 16:09 Ответить
Так для того, щоб повідомити повинен зв'язок. А як ти повідомиш коли його немає?
показать весь комментарий
17.12.2024 16:12 Ответить
30 км от Киева, дачный кооператив - когда отключают свет - нет не связи ни мобильного интернета....

И как пожаловаться? В бубен грохотать?
показать весь комментарий
17.12.2024 16:29 Ответить
Повідомити в ФСБ ?
показать весь комментарий
17.12.2024 16:33 Ответить
Чергова "інновація" - можливість поскаржитися на поганий зв'язок через "Дію". І що, це вирішить проблему? Чи оператори одразу кинуться покращувати покриття? Сумніваюся.
показать весь комментарий
18.12.2024 22:55 Ответить
 
 