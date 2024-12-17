Третьи сутки войска РФ активно наступают на Курщине. Северокорейские наемники уже понесли большие потери, - Сырский

Войска РФ третьи сутки ведут активное наступление на Курщине с привлечением подразделений армии Северной Кореи.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Сырского, российские террористы и в дальнейшем обстреливают приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях. В частности, враг также осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность.

"Третьи сутки противник проводит интенсивные наступательные действия на территории Курской области, активно применяет подразделения армии Северной Кореи. Северокорейские наемники уже понесли большие потери. Украинские защитники стойко держат оборону, уничтожают личный состав и технику врага", - добавил он.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что за 3 дня работы ССО на Курщине ликвидировано 50 военных КНДР и ранены еще 47.