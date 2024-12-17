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КНДР (1100) Александр Сырский (482) Курск (850)

Третьи сутки войска РФ активно наступают на Курщине. Северокорейские наемники уже понесли большие потери, - Сырский

КНДР на Курщині

Войска РФ третьи сутки ведут активное наступление на Курщине с привлечением подразделений армии Северной Кореи.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Сырского, российские террористы и в дальнейшем обстреливают приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях. В частности, враг также осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность.

"Третьи сутки противник проводит интенсивные наступательные действия на территории Курской области, активно применяет подразделения армии Северной Кореи. Северокорейские наемники уже понесли большие потери. Украинские защитники стойко держат оборону, уничтожают личный состав и технику врага", - добавил он.

Также читайте: Ситуация в Курской области усложнилась для украинских войск, - The Economist

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что за 3 дня работы ССО на Курщине ликвидировано 50 военных КНДР и ранены еще 47.
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Гарне фото... "Навічно в строю...". Питання: "НАХЄРА?!!!
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17.12.2024 15:54 Ответить
вони хотіли з'їсти наших собак, суки !

.
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17.12.2024 16:33 Ответить
Одвічне питання, а хер його знає.
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17.12.2024 18:22 Ответить
Корєї, корєї,
Кругом одні корєї!
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17.12.2024 15:56 Ответить
Ви хотіли сказати "маланці"?
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17.12.2024 19:07 Ответить
Творожний на коли здачу територій запланував?
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17.12.2024 16:47 Ответить
Це не до нього, бери повище.
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17.12.2024 18:23 Ответить
 
 