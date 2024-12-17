ЕС должен сохранять прагматичный и конструктивный подход к новой администрации Трампа, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европейский Союз должен придерживаться прагматичного и конструктивного подхода с избранным президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы предотвратить торговую войну.

Как передает Цензор.НЕТ, ее заявление цитирует Politico.

Важно сохранять прагматичный, конструктивный и открытый подход к новой администрации Трампа, используя сферы потенциального и плодотворного сотрудничества между ЕС и США и пытаясь предотвратить коммерческие споры, которые, безусловно, никому не принесут пользы", - считает Мелони.

Издание напоминает, что на прошлой неделе Трамп положительно отозвался о Мелони, назвав ее "фантастическим лидером и человеком".

Сейчас Мелони является одной из ближайших потенциальных союзников Трампа среди лидеров ЕС, представляя собой мост между ЕС и командой избранного президента США, отмечает Politico.

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