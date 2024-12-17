Захватчики за 2024 год вывезли более 350 тыс. тонн грузов из оккупированного Мариуполя

С начала 2024 года российские захватчики вывезли более 350 тысяч тонн различных видов грузов из временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Мариупольский морской порт стал элементом военной логистики и инструментом ограбления оккупированных территории. Захватчики вывозят зерно, металл и другие грузы.

В горсовете отметили, что ранее оккупанты запустили работу станции сортировки и перегрузки грузов, а также восстановили большие железнодорожные весы, что позволяет увеличить темпы и дополнительно перебрасывать ресурсы через морской порт.

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"Мариуполь является стратегически важным для российских оккупантов. Захватчики активно используют морской порт для вывоза награбленного и обеспечения военных нужд своей армии.

Кроме того, в порту уже начали загружать морские балкеры грузами двойного назначения. Все это свидетельствует о том, что оккупанты наращивают использование порта для перевозок, в том числе и материалов, необходимых для нужд фронта", - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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