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Мариуполь (5695) оккупация (9998) порт (722) Донецкая область (8786) Мариупольский район (8)

Захватчики за 2024 год вывезли более 350 тыс. тонн грузов из оккупированного Мариуполя

За 2024 рік окупанти вивезли понад 350 тисяч тонн вантажів з Маріуполя

С начала 2024 года российские захватчики вывезли более 350 тысяч тонн различных видов грузов из временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Мариупольский морской порт стал элементом военной логистики и инструментом ограбления оккупированных территории. Захватчики вывозят зерно, металл и другие грузы.

В горсовете отметили, что ранее оккупанты запустили работу станции сортировки и перегрузки грузов, а также восстановили большие железнодорожные весы, что позволяет увеличить темпы и дополнительно перебрасывать ресурсы через морской порт.

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"Мариуполь является стратегически важным для российских оккупантов. Захватчики активно используют морской порт для вывоза награбленного и обеспечения военных нужд своей армии.

Кроме того, в порту уже начали загружать морские балкеры грузами двойного назначения. Все это свидетельствует о том, что оккупанты наращивают использование порта для перевозок, в том числе и материалов, необходимых для нужд фронта", - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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А мы не крадем хотя бы газ из Суджи. Почему?
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17.12.2024 16:26 Ответить
Ми нє вари. Вари нє ми.
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17.12.2024 16:33 Ответить
А чем-то тяжёлым по оккупантским кораблям шарахнуть, не?... 200км по прямой от Запорожья, всего-то. HIMARS туда вроде должен достать, да и дроны никто не отменял.
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17.12.2024 18:18 Ответить
 
 