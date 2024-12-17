Рашисты удерживают украинских пленных более чем в 140 местах в РФ и на ВОТ, - МИПЧ
Враг удерживает украинских военнопленных и гражданских в более 140 местах как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время презентации исследования рассказала руководитель аналитического департамента Медийной инициативы за права человека (МИПЧ) Любовь Смачило.
Это более 140 мест (содержания - ред.). Мы постоянно обновляем эту карту. Еженедельно она обновляется, как только мы узнаем о каком-то месте содержания, а это все можно говорить верифицированные, насколько это возможно, места содержания. В основном из задокументированных свидетельств мы узнаем об этих местах содержания", - отметила она.
По ее словам, на временно оккупированных территориях места содержания могут быть импровизированными - подвалы школ, администраций, магазинов, и не всегда это изоляторы или тюрьмы.
Что касается мест содержания не территории РФ, то в большинстве случаев - это следственные изоляторы.
В то же время руководитель департамента войны и правосудия МИПЧ Анна Рассамахина отметила, что большинство военнопленных и гражданских украинцев содержатся в одних и тех же местах.
"У нас сложилось впечатление при написании отчета, что россияне сами не делают разницы между военнопленными и гражданскими. То есть для них это враги, потенциально каждый является врагом. Поэтому они не различают и часто эти люди содержатся вместе, хотя это является грубым нарушением Женевских конвенций", - добавила она.
Отметим, что исследование "Анатомия систематического преступления: как Россия преследует гражданское население" базируется на 143 глубинных интервью с жертвами и свидетелями, проанализированных с помощью специальной базы данных I-DOC, которая выстраивает связи между отдельными эпизодами преступлений.
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