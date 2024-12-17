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Минобороны (9046) ВСУ (6275)

Минобороны завершило первый этап создания служб социального сопровождения военных в ВСУ

Рустем Умєров

Министерство обороны завершило первый этап создания служб социального сопровождения военнослужащих в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщил глава минстерства Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Эти подразделения, больше известные как "патронатные службы", будут работать для поддержки военных и их семей, нуждающихся в юридической, психологической, медицинской и другой помощи. Создание "патронатных служб" - это важный элемент развития доверия между обществом и войском", - отметил он.

Он напомнил, что система сопровождения была введена с 1 октября 2024 года по моей инициативе и инициативе Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.

Уже сегодня она внедрена на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях в бригадах, полках, флотилиях и отдельных батальонах.

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"Патронатные службы" также будут в воинских частях, госпиталях, территориальных центрах комплектации и социальной поддержки.

"Кроме того, мы работаем над подготовкой специалистов для этой службы. В сентябре состоялся первый учебный курс, который будет обновлен и расширен на основе полученного опыта. Завершение первого этапа создания служб социального сопровождения - это важный шаг к усилению социальной поддержки военных и укреплению доверия к украинской армии. Служить в армии должно означать не только долг, но и уверенность в поддержке государства", - пояснил Умеров.

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Топ комментарии
+4
Ця корумпована, небрита і товстозада чурка вже дістала своїми різносторонніми ініціативами. Він має виконувати обовязки загоспа армії. Якого біса він лізе в соціальну роботу. Це не його. У нас для цього є ціле міністерство. Хоча ... на соціальній роботі теж можна ******** не менше ніж на дорогах. Головне тут знімати відосіки для лохів...
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17.12.2024 18:40
+2
Найбільше вони потребують фінансової допомоги, але про неї не згадали чомусь.
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17.12.2024 18:36
+2
Ці все рапорти браві, красиво завуальовані, сіють. Замість реальної роботи на оборону.
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17.12.2024 18:40
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До 10-го ще далеко - але надія помирає коли? Правильно....
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17.12.2024 18:29 Ответить
Перший окуліард успішно списаний! Ура товаріщі!
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17.12.2024 18:34 Ответить
таварісщі в аврагє дохлого кім чен инівця доїдають
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17.12.2024 18:40 Ответить
Найбільше вони потребують фінансової допомоги, але про неї не згадали чомусь.
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17.12.2024 18:36 Ответить
Ця корумпована, небрита і товстозада чурка вже дістала своїми різносторонніми ініціативами. Він має виконувати обовязки загоспа армії. Якого біса він лізе в соціальну роботу. Це не його. У нас для цього є ціле міністерство. Хоча ... на соціальній роботі теж можна ******** не менше ніж на дорогах. Головне тут знімати відосіки для лохів...
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17.12.2024 18:40 Ответить
Ні, найбільше - юридично-правової допомоги.
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17.12.2024 19:56 Ответить
А ще є "психологічна реабілітація"...
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17.12.2024 20:02 Ответить
Треба не психологічна реабілітація, а мобілізаційна стимуляція тилових пацюків.
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18.12.2024 06:26 Ответить
Ці все рапорти браві, красиво завуальовані, сіють. Замість реальної роботи на оборону.
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17.12.2024 18:40 Ответить
В окопи цих нероб!
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17.12.2024 19:55 Ответить
А тцк та СП ? Чем СП в структуре ТЦК занимается?
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17.12.2024 19:55 Ответить
Зеленомордый,что с минами?
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18.12.2024 00:27 Ответить
 
 