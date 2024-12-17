Минобороны завершило первый этап создания служб социального сопровождения военных в ВСУ

Министерство обороны завершило первый этап создания служб социального сопровождения военнослужащих в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщил глава минстерства Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Эти подразделения, больше известные как "патронатные службы", будут работать для поддержки военных и их семей, нуждающихся в юридической, психологической, медицинской и другой помощи. Создание "патронатных служб" - это важный элемент развития доверия между обществом и войском", - отметил он.

Он напомнил, что система сопровождения была введена с 1 октября 2024 года по моей инициативе и инициативе Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.

Уже сегодня она внедрена на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях в бригадах, полках, флотилиях и отдельных батальонах.

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"Патронатные службы" также будут в воинских частях, госпиталях, территориальных центрах комплектации и социальной поддержки.

"Кроме того, мы работаем над подготовкой специалистов для этой службы. В сентябре состоялся первый учебный курс, который будет обновлен и расширен на основе полученного опыта. Завершение первого этапа создания служб социального сопровождения - это важный шаг к усилению социальной поддержки военных и укреплению доверия к украинской армии. Служить в армии должно означать не только долг, но и уверенность в поддержке государства", - пояснил Умеров.

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