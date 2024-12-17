Лидеры стран Запада должны перестать спекулировать на возможном поражении Украины, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал лидеров западных стран не спекулировать на возможном поражении Украины в борьбе с Россией.
Об этом он заявил во время визита во Львов 17 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина
Я обращаюсь ко всем лидерам западного мира - мы все должны поддержать Украину в это время, как никогда раньше. Прекратите спекулировать о возможном поражении Украины," - подчеркнул Туск.
Он также напомнил, что Польша готовит 46-й транш помощи Украине, который будет передан в январе. Его размер составляет 100 миллионов евро.
Туск добавил, что Польша вместе с другими партнерами готова передать "некоторую технику", в которой нуждается Украина.
Ранее сообщалось, что согласно опросу CBOS, в польском обществе впервые с начала полномасштабной войны преобладает мнение, что Украина должна стремиться к мирному соглашению с РФ, даже если ей придется отказаться от части своей территории.
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Він пояснив, що, на думку багатьох нацистів, якби українська держава була проголошена в Києві і якби вона звернулась після цього до радянських солдатів, серед яких тоді було найбільше українців, це б зламало опір СРСР.
Надоели эти вонючие орбаны, фицо и прочая шушара, со своим рабским миром.
@poroshenko
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16 груд.
Останні три тижні зі словника влади повністю зникло слово «перемога».
Це сталося відразу після презентації президентом «Плану перемоги». Натомість кажуть про замороження й про пошук формули миру. Я ж вважаю, що влада, народ і держава, які не вірять у власну Перемогу, приречені на поразку.
Ще у 2014 році під час першого Нормандського формату під час зустрічі з Меркель, Олландом та путіним я окреслив червоні лінії, за якими Україна не піде на жодні компроміси.
Жодних компромісів щодо суверенітету і національної ідентифікації України. Це те, що путін зараз хоче знищити, бо за його планом, обмежена Україна рано чи пізно увійде до складу російської імперії.
Жодних компромісів щодо територіальної цілісності України. Ми не торгуємо територією. Україна боротиметься за свої землі. Тоді я сказав, що не підпишу жодного документа, де це було б поставлено під сумнів. Мінські угоди повністю відповідають цим критеріям.
Жодних компромісів щодо Збройних Сил України. Якщо Україна буде позбавлена армії, вона приречена на поразку. Будь-яке обмеження армії означає, що рано чи пізно Україна програє.
Жодних компромісів щодо санкцій. Уже тоді були застосовані перші санкції. Вони мали бути розширені після ухвалення Мінських угод. Санкції - це спосіб перерізати путіну можливості фінансувати війну. путін сяде за стіл переговорів лише тоді, коли Україна буде сильною та матиме підтримку міжнародних партнерів.
Жодних компромісів щодо майбутнього членства України в ЄС та НАТО. І тому ми підписали Угоду про Асоціацію через два тижні після цієї зустрічі. Тому ми отримали безвізовий режим. І врешті-решт внесли зміни до Конституції, які передбачали обов'язкове членство в ЄС та НАТО.
Україна має стати сильнішою - тоді буде Перемога.