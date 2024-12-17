Лидеры стран Запада должны перестать спекулировать на возможном поражении Украины, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал лидеров западных стран не спекулировать на возможном поражении Украины в борьбе с Россией.

Об этом он заявил во время визита во Львов 17 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Я обращаюсь ко всем лидерам западного мира - мы все должны поддержать Украину в это время, как никогда раньше. Прекратите спекулировать о возможном поражении Украины," - подчеркнул Туск.

Он также напомнил, что Польша готовит 46-й транш помощи Украине, который будет передан в январе. Его размер составляет 100 миллионов евро.

Туск добавил, что Польша вместе с другими партнерами готова передать "некоторую технику", в которой нуждается Украина.

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Ранее сообщалось, что согласно опросу CBOS, в польском обществе впервые с начала полномасштабной войны преобладает мнение, что Украина должна стремиться к мирному соглашению с РФ, даже если ей придется отказаться от части своей территории.